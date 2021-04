Zentralschweiz Erpresser-Mails: Die Polizei mahnt zur Vorsicht Bei den Zentralschweizer Polizeikorps gingen in den vergangenen Tagen und Wochen erneut Meldungen von Bürgern ein, welche in ihrem Posteingang auf eine Erpresser-Mail gestossen sind. Bei diesen handelt es sich um Spam-Mails, welche offenbar ungezielt versendet werden. 20.04.2021, 12.20 Uhr

(zim) In den E-Mails wurden die Empfänger aufgefordert, 1000 US-Dollar in eine Bitcoin-Brieftasche zu bezahlen, heisst es in einer Medienmitteilung der Zentralschweizer Polizeikorps vom Dienstag. Ansonsten hätten die Betrüger damit gedroht, Bilder oder Videos mit sexuellen Inhalten des möglichen Opfers zu veröffentlichen und an sämtliche Kontakte zu versenden.