Zentralschweiz «Fokus Maturaarbeit»: Ausstellung der besten Arbeiten zum 10-Jahr-Jubiläum für einmal nur online Jedes Jahr werden die besten Maturaarbeiten prämiert und ausgestellt – seit 10 Jahren macht «Fokus Maturaarbeit» die gymnasiale Ausbildung so für eine breite Öffentlichkeit sichtbar. In diesem Jahr fand die Feier online statt. 24.03.2021, 11.59 Uhr

«Fokus Maturaarbeit» feiert 2021 das 10-Jahr-Jubiläum – und ausgerechnet in diesem Jahr konnten die Prämierungsfeier und die traditionelle Ausstellung der Arbeiten im Luzerner Unigebäude nicht wie gewohnt stattfinden. Die Umstellung auf den digitalen Modus ermöglicht es nun aber, dass die 48 hervorragenden Arbeiten aus 15 Gymnasien der Zentralschweiz rund um die Uhr online abrufbar sind, so der Kanton Luzern. Die Feier fand am 23. März online als Livestream statt.



Die 48 ausgestellten Maturaarbeiten aus Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden sowie Luzern sind in fünf Kategorien aufgeteilt: