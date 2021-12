Vergleich: Hohe Gebühren für Autofahrer in Luzern, tiefe in Uri

Zentralschweiz Hohe Gebühren für Autofahrer in Luzern, tiefe in Uri Die Gebühren für Luzerner, Schwyzer und Zuger Automobilisten sind höher als die Kosten der Strassenverkehrsämter. Nun verlangt ein Luzerner SP-Kantonsrat Auskunft über die Festlegung der Gebühren. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 09.12.2021, 05.00 Uhr

Bezahlen mehr für die Arbeit des Strassenverkehrsamts, als sie kostet: Luzerner Autofahrerinnen und Autofahrer. Symbolbild: Boris Bürgisser

Wer Steuern zahlt, wird nach seinem Einkommen und Vermögen eingestuft. Anders ist es bei den Gebühren für einen neuen Führerausweis oder einen aktuellen Betreibungsregisterauszug: Sie kosten für Sozialhilfebezüger gleich viel wie für Millionäre. Was auch für alle gilt: Der Gesamtertrag von Strassenverkehrs- oder Abwassergebühren darf den Gesamtaufwand nicht oder nur minim überschreiten.

Wie der jüngste Gebührenvergleich der Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) zeigt, wird dieses Prinzip aber längst nicht in allen Kantonen eingehalten. So liegt der Kostendeckungsgrad bei den Strassenverkehrs- und Schifffahrtsämtern in Luzern und Schwyz mit 120 respektive 115 Prozent deutlich über 100 Prozent. Auch bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung weist die EFV für Luzern mit 109 Prozent höhere Einnahmen als Ausgaben aus:

Luzern liegt in der landesweiten Gebührenrangliste denn auch auf Platz 3. Nur Solothurn und Freiburg verlangen noch höhere Gebühren. Am anderen Ende der Skala befindet sich Uri, wo der Kostendeckungsgrad über die vier untersuchten Bereiche nur gerade 39 Prozent beträgt. Das ist vor allem auf die Auslagerung der Abfall- und Abwasserentsorgung zurückzuführen. Bei den vom Strassenverkehrsamt erhobenen Gebühren liegt Uri denn auch nicht wesentlich unter den Werten der anderen Zentralschweizer Kantone (siehe Tabelle).

Index über 100 Prozent ist Hinweis auf Missverhältnis

Die EFV weist in ihrem Bericht zwar auf eine nicht in jedem Fall gegebene Vergleichbarkeit hin. Sie hält aber auch fest: «Ein Index von klar über 100 Prozent kann als Hinweis auf ein Missverhältnis zwischen Gebühr und Leistung interpretiert werden.» Der hohe Index von 120 Prozent beim Luzerner Strassenverkehrsamt ist auch SP-Kantonsrat Jörg Meyer aufgefallen. Er will deshalb von der Regierung in einer Anfrage wissen, wie die Gebühren festgelegt und durch wen sie wie oft überprüft werden. Dass er nicht ein Postulat oder gar eine Motion eingereicht hat, begründet der Adligenswiler SP-Politiker so: «Ich möchte von der Regierung zuerst eine Stellungnahme zu den auf den ersten Blick überhöhten Gebühren. Je nach Antwort behalte ich mir weitere Vorstösse vor.»

Das für den Strassenverkehr zuständige Justiz- und Sicherheitsdepartement (JSD) geht auf die Fragen unserer Zeitung gemäss geltender Praxis nicht ein, solange der Vorstoss von Jörg Meyer hängig ist. Laut JSD-Sprecher Erwin Rast rechnet die Eidgenössische Finanzverwaltung jedoch «erhebliche Erträge unter Gebühren ein, die keinen Gebührencharakter haben». Zudem gebe die Analyse keinen Überblick über die Vollkosten. So seien die Aufwendungen der Dienststelle Personal oder der Informatik im Gebührendeckungsgrad nicht berücksichtigt. Die kantonale Finanzkontrolle habe deshalb «in der Vergangenheit im Wissen um diese Punkte einen Kostendeckungsgrad von rund 115 Prozent akzeptiert».

Schwyz: Einnahmen aus Auktion mitberechnet

In Schwyz und Zug wird der Strassenverkehrsindex von über 100 ähnlich begründet wie in Luzern. Laut dem Schwyzer Informationsbeauftragten Andreas Luig seien auch Erträge von 480'000 Franken aus der Kontrollschilderauktion berücksichtigt, obwohl das keine Gebühren seien. Diese Summe abgezogen, betrage der Kostendeckungsgrad nur etwa 102 Prozent. Luig weist zudem auf mehrere Gebührensenkungen hin, etwa auf die seit 2019 um 30 Franken verbilligte Motorradprüfung. Und er nennt die Digitalisierung als Grund für den steigenden Kostendeckungsgrad: Das stetig wachsende Fahrzeugvolumen kann mit gleichbleibendem Personalbestand bewältigt werden.

Wie Schwyz kennt auch Zug Kontrollschilderauktionen, worauf die Eidgenössische Finanzkontrolle in ihrem Bericht hinweist. Der Zuger Sicherheitsdirektor Beat Villiger sieht denn auch keinen Grund, den jeweils vom Gesamtregierungsrat auf Antrag seiner Direktion verabschiedeten Gebührenkatalog anzupassen. «Wenn die Gebühren aber auf über 105 Prozent steigen, nehmen wir Korrekturen vor», so der Mitte-Politiker, der auch einen Vorschlag zur Kosteneindämmung hat: «Alle Strassenverkehrsämter erledigen die gleichen Aufgaben. Deshalb müssten die Kantone stärker zusammenarbeiten und im Informatikbereich auf ein einheitliches System setzen.»

Nid- und Obwalden machen gemeinsame Sache

Während Schwyz und Zug zu den Kantonen mit tiefen Gebühren gehören, befinden sich Nid- und Obwalden im vorderen Mittelfeld. Der Nidwaldner Landschreiber Armin Eberli sagt: «Die Regierung prüft die Gebühren regelmässig und passt sie bei Bedarf an.» Auch die Aufsichts- und Finanzkommission des Landrats würden die Entwicklung der Gebührentarife kritisch verfolgen. Beim Strassenverkehr haben die Halbkantone ihre Kräfte gebündelt und betreiben gemeinsam das Verkehrssicherheitszentrum, dessen Verwaltungsrat die Gebühren erlässt. Das letzte Wort haben jedoch die beiden Kantonsregierungen, welche die Gebühren genehmigen.

Im Kanton Obwalden gibt es auf kantonaler Stufe keine systematische Prüfung der Gebühren. Der Kantonsrat kann die Entwicklung aber via Budgets und Rechnungen dennoch verfolgen und allenfalls eingreifen. In den Bereichen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden die Gebühren wie in Nidwalden von den dafür zuständigen Gemeinden erhoben.

