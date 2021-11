Verwaltung: Zahl der Stellen steigt – ausser im Kanton Luzern

Zentralschweiz Kantonale Verwaltungen haben Stellen ausgebaut – ausser Luzern Die Kantone Zug, Nidwalden, Obwalden, Schwyz und Uri beschäftigen immer mehr Personal. Luzern hingegen hat seit 2011 Stellen ausgelagert, will bis 2025 jedoch 224 neue Jobs schaffen. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Regierungsgebäude an der Luzerner Bahnhofstrasse. Bild: Pius Amrein (Luzern, 18. August 2021)

Wächst die Bevölkerung, steigt der Aufwand in den Verwaltungen – und somit die Zahl der Stellen. Diese Feststellung lässt sich nicht nur beim Bund, sondern auch in den Zentralschweizer Kantonen mit Zahlen belegen. In Zug, Nid-, Obwalden und Uri liegt das prozentuale Stellenwachstum zwischen 2011 und 2020 sogar über der Bevölkerungszunahme im gleichen Zeitraum. In Schwyz entspricht der Ausbau der Verwaltung in etwa den steigenden Einwohnerzahlen. Nur in Luzern ist die Kantonsverwaltung in den letzten zehn Jahren leicht geschrumpft (siehe Grafiken).

Der kleine Rückgang von 2,3 Prozent im grössten Zentralschweizer Kanton ist laut Roland Haas auf mehrere Gründe zurückzuführen. «Wir haben drei Sparpakete hinter uns und waren bis 2020 mit Rekrutierungsschwierigkeiten konfrontiert», nennt der Leiter der kantonalen Dienststelle Personal zwei Ursachen für die gegenüber 2011 schlankere Verwaltung. Ausserdem habe man die Dienststelle Wirtschaft und Arbeit in das neue Sozialversicherungszentrum «Wirtschaft Arbeit Soziales», das mit 191 Stellen dotiert ist, ausgelagert. Und anders als in anderen Regionen sind die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (Kesb) im Kanton Luzern nicht Sache des Kantons, sondern Aufgabe der Gemeinden.

Mehr Stellen wegen Aufbau des Kindes- und Erwachsenenschutzes

Einer der Kantone, welche die Kesb selber aufgebaut hat, ist Schwyz. 65 der seit 2011 geschaffenen 100 Stellen seien darauf zurückzuführen, sagt Marco Zürcher, Vorsteher des kantonalen Personalamts. Auch eine Aufgabenbereinigung zwischen dem Kanton, den Bezirken und Gemeinden habe zum Stellenausbau beigetragen. Bis 2025 soll die Schwyzer Verwaltung um weitere 85 Stellen wachsen.

Auch Zug kennt ein kantonales Amt für Kindes- und Erwachsenenschutz – und ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum, das laut Finanzdirektor Heinz Tännler mitverantwortlich ist für das absolut und prozentual höchste Stellenwachstum in der Zentralschweiz. Auch die starke Zunahme an Firmen bedinge zusätzliche Ressourcen in der Verwaltung. Der SVP-Politiker rechnet im Budget für das kommende Jahr mit 30 zusätzlichen Stellen. «Später werden wir es wohl schwer haben, vom Kantonsrat einen weiteren Ausbau bewilligt zu erhalten», glaubt der früher selber im Parlament politisierende Tännler.

Personalstopp in Obwalden, neue Aufgaben im Kanton Uri

Auch in Obwalden ist die Kesb Kantonssache. Ausserdem habe der Kanton die Abteilung Soziale Dienste Asyl aufgebaut, da er diese Aufgabe von der Caritas übernommen habe, sagt der kantonale Kommunikationsbeauftragte Jonas von Flüe. Seit 2015 herrscht jedoch ein Personalstopp, weshalb die Zahl der Stellen bei rund 320 verharrt.

Die Einsetzung der Kesb und die Übernahme der Berufsbeistandschaft von den Gemeinden sowie von Bundesaufgaben hat laut Franz Gisler im Kanton Uri zu einem Anstieg der Verwaltungsstellen geführt. Den Stellenausbau mit dem Bevölkerungswachstum zu vergleichen, ist laut dem Vorsteher des kantonalen Amts für Personal nur bedingt richtig. So könnten zusätzlicher Verkehr auf der Transitachse und die deshalb grösseren Anforderungen an die Verkehrssicherheit zu einem Stellenausbau im Sicherheitsbereich führen. Eine Prognose darüber, ob und in welchem Umfang die Verwaltung bis 2025 wächst, macht Gisler nicht.

Die Zentralisierung von früher in den Gemeinden erledigten Aufgaben beim Kanton ist in Nidwalden laut dem Kommunikationsbeauftragten Oliver Mattmann der Hauptgrund für den Stellenausbau. Dazu gehören wie im Kanton Uri die Kesb und die Berufsbeistandschaft. Ausserdem seien mehrere Gemeindesteuerämter aufgehoben und in die kantonale Steuerverwaltung integriert worden. Als weiteres Beispiel nennt Mattmann die nun vom Kanton angestellten Mitarbeitenden der Schulsozialarbeit oder der heilpädagogischen Früherziehung. Keine Angaben macht Nidwalden zur Entwicklung des Personalbestands bis 2025.

Luzern: Stabile Personalkosten im Verhältnis zu Gesamtausgaben

Zurück zum Kanton Luzern, dessen Verwaltung bis 2025 um 224 Stellen aufgestockt werden soll. Das ist eine Zunahme von 4,9 Prozent, was zirka der Hälfte der erwarteten Bevölkerungszunahme entspricht. Laut Roland Haas, Leiter der Dienststelle Personal, wird vor allem bei den Lehrpersonen, der Gesundheit, der Polizei und der Digitalisierung ausgebaut. Der 20-Prozent-Anteil des Personalaufwands an den Gesamtausgaben bleibe aber trotz des Stellenwachstums stabil, sagt Haas.

Die im aktuellen Aufgaben- und Finanzplan ausgewiesene Zunahme wird von den sechs im Kantonsrat vertretenen Parteien unterstützt oder zumindest akzeptiert. Unterschiedlicher Ansicht sind die Fraktionschefs hingegen darüber, was von der Digitalisierung zu erwarten ist.

Adrian Nussbaum Bild: PD

Mitte: Fraktionschef Adrian Nussbaum bezeichnet den geplanten Stellenausbau als «gerechtfertigt». Ein Stellenplafond mache deshalb keinen Sinn, der Kantonsrat müsse weiterhin über Globalbudgets steuern. In Zukunft erwartet der Hochdorfer Politiker allerdings Effizienzsteigerungen – ab 2026, wenn die Verwaltung ins neue Zentrum am Seetalplatz einzieht: «Die Digitalisierung muss einen positiven Effekt auf den Stellenetat haben.»

Georg Dubach Bild: PD

FDP: Auch für die Freisinnigen ist der Ausbau der Verwaltungsstellen aufgrund der aktuellen Lage mit der Bewältigung der Pandemie und den geplanten Grossinvestitionen «richtig», wie Fraktionschef Georg Dubach sagt. Die Digitalisierung erfordere zuerst Investitionen, bevor Einsparungen erzielt werden könnten. Genauso wie Adrian Nussbaum hält auch der frühere Gemeindepräsident von Triengen nichts von einer Stellenplafonierung.

Armin Hartmann Bild: PD

SVP: «Wir beurteilen den Stellenausbau für 2022 noch als knapp gerechtfertigt», sagt Fraktionschef Armin Hartmann. Ab 2023 müsse sich die Zahl der Stellen wieder konsolidieren. «Kommt es zu einem stetigen Wachstum, würde die SVP Gegenmassnahmen fordern», so der Ökonom aus Schlierbach. Wie sein Amtskollege von der Mitte erwartet Hartmann von der Digitalisierung «ganz klar Einsparungen». Einen Stellenplafond hält der Unternehmer für «denkbar, allerdings nur als Steuerungsinstrument der Regierung».

Anja Meier Bild: PD

SP: Der geplante Stellenausbau sei «dringend notwendig, um das frühere Leistungsniveau wieder zu erreichen, so bei der Polizei und beim Datenschutz», findet Vize-Fraktionschefin Anja Meier. Ein Stellenplafond, wie ihn beispielsweise Avenir-Suisse-Direktor Peter Grünenfelder beim Bund verlangt, wäre für die Parlamentarierin aus Willisau «höchst riskant, wenn nicht gar fahrlässig». Damit würde die «Reaktionsfähigkeit der Verwaltung auf unerwartete Herausforderungen voreilig eingeengt».

Rahel Estermann Bild: PD

Grüne: Auch Rahel Estermann spricht von fehlenden Stellen bei der Polizei und beim Datenschutz. «Die bürgerliche Sparpolitik hat der Verwaltung ein sehr enges, ja ein zu enges Korsett verpasst», urteilt die Co-Fraktionschefin der Grünen. In Bereichen wie dem Klimaschutz, der Energiepolitik, der Gleichstellung oder beim Datenschutz sei es «höchste Zeit, mehr Ressourcen aufzubauen». Die gleiche Meinung wie Georg Dubach von der FDP vertritt die Kantonsrätin aus der Stadt Luzern zur Digitalisierung: Diese bedinge zuerst Investitionen, die durchaus zu Einsparungen führen könnten – «das ist aber nicht zwingend».

Claudia Huser PD

GLP: Fraktionschefin Claudia Huser bezeichnet die vorgesehene Erhöhung der Stellenzahl als «moderat und verhältnismässig». Ein Plafond sei «weder nötig noch zielführend», die jetzige Steuerung über den Aufgaben- und Finanzplan sei richtig, sagt die Stadtluzerner Politikerin. Die Zahl der Stellen sei ausserdem nicht die richtige Kennzahl, sondern die vom Kantonsrat verabschiedeten Angebote und Dienstleistungen der Verwaltung.