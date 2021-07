Zentralschweiz Mit Sparbilletten will der Tarifverbund Passepartout durch Corona verlorene Kunden zurückgewinnen Als erster Tarifverbund der Schweiz bietet der Zentralschweizer Tarifverbund Passepartout ab Samstag ausserhalb der Hauptverkehrszeiten für Frühbucher Sparbillette an. Damit werden auch potenzielle Missstände behoben. Dominik Weingartner 08.07.2021, 18.45 Uhr

Das Konzept Sparbillett ist in der Schweiz seit mehr als zehn Jahren bestens bekannt. Buchen Zugpassagiere früh genug Verbindungen ausserhalb der Hauptverkehrszeiten, können sie von bis zu 70 Prozent Rabatt auf den Normalpreis profitieren. Der Haken: Zugreisen innerhalb der Tarifverbünde kannten bislang keine Sparbillette. Das konnte dazu führen, dass eine Reise von Zug über Luzern nach Engelberg günstiger zu haben war als die kürzere Strecke von Luzern nach Engelberg. Dies, weil Zug nicht dem gleichen Tarifverbund angehört wie Luzern und Engelberg.

Der Tarifverbund Passepartout, dem die Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden angehören, ändert das nun. Als erster Verbund der Schweiz führt er ab Samstag innerhalb seines Gebiets Sparbillette ein, wie er am Donnerstag an einer Pressekonferenz ankündigte. Das Angebot ist auf diese Strecken beschränkt:

Regioexpress Luzern–Wolhusen–Escholzmatt (betrieben von der BLS)

Interregio 15 Luzern–Sursee–Zofingen (SBB)

Interregio 27 Luzern–Sursee–Zofingen (SBB)

Voralpenexpress Luzern–Küssnacht am Rigi (SOB)

Interregio Luzern–Stans–Engelberg (Zentralbahn)

Interregio Luzern–Sarnen–Lungern (Zentralbahn)

Die Bedingungen, um in den Genuss der günstigen Tickets zu kommen, sind die gleichen wie bei den bisherigen Sparbilletten. Sie sind ausschliesslich im Internet (Browser oder App) erhältlich, können bis zu 60 Tage vor der Reise, spätestens aber eine Stunde vor Abfahrt gekauft werden und sind im Gegensatz zu normalen Billetts nur für die gewählte Verbindung gültig.

Linderung für die ÖV-Branche?

Mit dem neuen Angebot wollen die Zentralschweizer ÖV-Anbieter vor allem neue Kunden gewinnen, aber auch jene zurückholen, die sie im Zuge der Coronakrise verloren haben. So sind etwa bei der Zentralbahn die gefahrenen Personenkilometer 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 47,2 Prozent eingebrochen. Der Umsatz des Tarifverbunds Passepartout sank im gleichen Zeitraum von 111,3 Millionen Franken auf 84,5 Millionen Franken.

In den vergangenen Wochen habe es zwar eine kontinuierliche Steigerung gegeben, sagte Zentralbahn-Geschäftsführer Michael Schürch. Aber die Zahlen seien immer noch tiefer als 2019. «Die Maskenpflicht hat dazu geführt, dass weniger Personen den öffentlichen Verkehr nutzen», sagt er. Und trotz der Aufhebung von Schutzmassnahmen in den vergangenen Wochen geht der Zentralbahn-Chef davon aus, dass die Maskenpflicht im ÖV noch eine Weile bestehen bleiben wird.

Auch Markus Flückiger, Leiter von Passepartout, erhofft sich durch die Sparbillette einen positiven Effekt für die durch Corona «stark gebeutelte» ÖV-Branche. Viele seien aufs Auto umgestiegen, sagt er. Und betont: «Wir wollen einen Effekt erzielen. Die Leute sollen Freude haben am ÖV.»

«Wir sind im Start-up-Modus»

Finanziell sind die Sparbillette zumindest kurzfristig für den Tarifverbund nicht sonderlich interessant, lässt man die potenzielle langfristige Kundenbindung aussen vor. Laut Flückiger rechnet Passepartout mit einem Umsatzplus von 300'000 Franken. «Das ist nicht viel, steht aber auch nicht im Vordergrund. Der Kundennutzen steht im Vordergrund.»

Ebenfalls ein wichtiges Anliegen ist die Lenkung der Passagierströme. Wie bei den nationalen Sparbilletten wollen die Zentralschweizer ÖV-Anbieter die Auslastung in den Randzeiten erhöhen und so das System in den Hauptverkehrszeiten entlasten. National sei dies gelungen, sagt Helmut Eichhorn, Geschäftsführer der Branchenorganisation Alliance Swiss Pass:

«Es gibt Kunden, denen der Preisvorteil wichtiger ist als die Flexibilität.»

Eichhorn nennt die Einführung von Sparbilletten in der Zentralschweiz ein «Pilotprojekt, das Erkenntnisse liefern wird». Grundsätzlich möchte die Schweizer ÖV-Branche «die Sortimentswelt weiterentwickeln und Produkte am Markt testen». Eichhorn: «Wir sind im Start-up-Modus. Es laufen Überlegungen in den verschiedensten Regionen.» Auch die Einführung von Sparbilletten bei Passepartout sei ein Test:

«Die Kunden entscheiden, ob Sparbillette bei Passepartout ein Erfolg sind oder nicht.»

Offen ist, ob zu den bisher gewählten Strecken künftig weitere hinzukommen. «Wir starten mit diesem Angebot und prüfen, wie es sich entwickelt», sagt Zentralbahn-Chef Michael Schürch. Es könne durchaus sinnvoll sein, Passagiere von Interregio-Strecken auf S-Bahnen zu lenken. Auch Sparbillette für Busreisen sind nicht ausgeschlossen, sagt Passepartout-Leiter Markus Flückiger. Dies komme allenfalls für lange Linien in Frage.