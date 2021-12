Gottesdienste zu Weihnachten in Luzern und Region

Zentralschweiz Ob Familienfeier oder Mitternachtsmesse: Alle Weihnachtsgottesdienste auf einen Blick In der Stadt und im Kanton Luzern sowie in allen anderen Zentralschweizer Kantonen finden über die Weihnachtstage zahlreiche Gottesdienste statt. Der Überblick. 23.12.2021, 16.31 Uhr

Römisch-Katholisch

Hofkirche St.Leodegar: Fr 17.15, 23.00; Sa 6.00 Hirtenmesse, 8.30 Stiftsamt, 11.00, 17.15 Vesper, 18.00; So 8.30 Stiftsamt, 11.00, 18.00.

Jesuitenkirche: Fr 10.00 Bussfeier, 22.00 Christmette; Sa 7.00, 10.00, 11.30 ital., 15.00, 17.00; So 7.00, 10.00, 11.30 ital., 15.00, 17.00.

Peterskapelle: Fr 12.12 Gebet, 19.30 Christmas Eve Vigil; Sa kein GD; So kein GD.

St.Anton/St.Michael: Fr 15.00 Outdoor-Mitmachkrippenfeier (St. Michael), 17.00 (St. Anton); Sa 10.00 (St. Michael), 11.30 (St. Michael); So 10.00 (St. Anton).

St.Johannes, Würzenbach: Fr 17.00 Familien-GD mit Krippenspiel, 22.30 Christmette; Sa 10.30.

St.Josef, der MaiHof: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.00.

St.Maria zu Franziskanern: Fr 14.30, 22.30; Sa 9.00, 11.00; So 9.00, 11.00.

St.Karl: Fr 17.00 Familienfeier mit Krippenspiel, 23.00 Mitternachts-GD (im Maihof); Sa 10.00.

St.Paul: Fr 16.30 Krippenspiel, 21.00, 23.00; Sa 10.00, 17.30; So 10.00.

Evangelisch-reformiert

Littau-Reussbühl: Sa 10.00, Pfrn. S. Klöti.

Lukaskirche: Fr 22.30, Pfrn. V. Sollberger; Sa 10.00, Pfr. M. Sahli.

Matthäus: Fr 17.00 mit Krippenspiel, Pfrn. S. Klöti; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. M. Köppli; So 10.00, Pfr. M. Sahli.

Weinbergli: Fr 16.00 Kinderfeier, Pfrn. S. Olbrich; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfrn. S. Olbrich.

Christkatholisch

Christuskirche Musegg: Fr 17.00 Eucharistiefeier zum Heiligen Abend mit Pfr. A. Suter ; So 9.30 Eucharistiefeier zum Stephanstag mit Pfr. A. Suter.

Römisch-katholisch

Adligenswil, St.Martin: Fr 17.00, 23.00; Sa 9.30.

Aesch: Fr 17.00, 22.30; So 10.00.

Altishofen: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00;

Sa 10.00; So 10.00.

Ballwil, Pfarrkirche: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.30; So 10.30.

Beromünster, St.Stephan: Fr 16.30 Familien-GD, 22.30; Sa 9.00, 10.15; So 10.15 Patrozinium.

Stiftskirche St.Michael: Fr 22.30; Sa 9.30; So 9.30, 19.30.

Bramboden, St.Antonius: Sa 10.30.

Buchrain-Perlen, St.Agatha: Fr 15.30 Kleinkinderfeier (auf dem neuen Kirchenplatz), 16.30 Familienfeier (auf dem neuen Kirchenplatz), 23.00; Sa 10.45.

Buchs, St.Andreas: Kein Gottesdienst.

Buttisholz, St.Verena: Fr 16.00 Krippenfeier, 17.00 Familien-GD, 22.30; Sa 9.00, 10.15; So 10.15.

Dagmersellen, St.Laurentius: Fr 17.00 Familien-GD, 22.45; Sa 10.15; So 17.00.

Dagmersellen Arche: Fr 17.00 Kinderfeier.

Kapelle Eiche: Kein Gottesdienst.

Dierikon, Dreifaltigkeit: Sa 10.00.

Doppleschwand, St.Nikolaus: Fr 15.00, 22.30; So 9.00.

Ebersecken: Sa 19.00 Fest-GD.

Ebikon, St.Maria: Fr 15.00 Kinderfeier (Pfarrhaus-Garten), 17.00, 23.00; Sa 9.30, 11.00; So 9.30.

Egolzwil-Wauwil: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 10.30, So 10.00.

Eich, Pfarrkirche: Fr 15.30, 17.00, 23.00; Sa 10.00.

Eigenthal, Marienkapelle: Fr 22.30; So 10.30.

Emmen, St.Mauritius: Fr 15.30 Kleinkinderfeier, 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 12.00 MCPL; So 9.45, 12.00 MCPL.

Emmenbrücke, St.Maria: Fr 17.00, 23.00 ital.; Sa 9.30 ital. 11.00; So 10.00 ital.

Bruder Klaus: Fr 15.30 Kinderfeier, 17.00, 23.00; Sa 10.00; So 17.00.

Entlebuch: Fr 16.30, 23.00; So 10.30, 17.00.

Finsterwald: Fr 17.00; Sa 9.00.

Eschenbach, Pfarrkirche: Fr 17.00, 22.30; Sa 10.30.

Klosterkirche: Fr 7.30 kein Gottesdienst, 20.30; Sa 9.00; So 9.00.

Escholzmatt: Fr 17.30 Familien-GD, 22.30; Sa 10.30; So 10.30.

Ettiswil, Pfarrkirche: Fr 16.00 Krippenfeier, 17.00 Familien-GD, 22.00; Sa 10.15; So 10.15.

Flühli, St.Josef: Fr 17.30, 23.00; Sa 10.30; So 9.00.

Greppen, Wendelinskirche: Fr 16.30 Krippenspiel, 22.30; Sa 10.30; So siehe Weggis oder Rigi Kaltbad.

Grosswangen: Fr 16.00 Krippenfeier, 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 9.00; So 9.00.

Hasle: Fr 17.00; So 9.00.

Heiligkreuz: Fr 22.00; Sa 9.30; So 9.30.

Hellbühl, St.Wendelin: Fr 16.00 und 17.15 Familien-GD, 22.30 Mitternachts-GD; Sa 9.00;

Hildisrieden: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 10.00; So 10.00.

Hitzkirch: Fr 17.00; 22.00; Sa 10.00; So 10.00.

Hochdorf, St.Martin: Fr 15.30 Familien-Waldweihnachtsfeier (Treffpunkt Parkplatz Rosenhügel), 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 8.00, 10.30, 17.00 ital.; So 10.30.

Horw, Pfarrkirche: Fr 15.00, 17.00, 23.00; Sa 10.30; So 10.30.

Inwil, St.Peter und Paul: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.30.

Kastanienbaum, Bruderklausenkirche: Fr 16.00, 23.00.

Kleinwangen: Fr 15.30 Familien-GD, 17.00 Familien-GD; Sa 9.30; So 9.30.

Knutwil-St.Erhard: Fr 15.00 Waldweihnacht (Stockacher), 17.00 Familien-GD, 22.30; Sa 10.00; So 10.30.

Langnau bei Reiden, Marienkirche: Fr 17.00; So 9.00.

Luthern, Pfarrkirche: So 10.00.

Luthern Bad, Wallfahrtskirche: Sa 10.30; So 10.30.

Malters, St.Martin: Fr 15.00 Kinderfeier, 16.00 Krippenspiel mit Segen, 17.00 Familien-GD mit Krippenspiel, 23.00; Sa 10.15; So 10.15.

Meggen, Piuskirche: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.45.

Meierskappel: Fr 16.00 Familien-GD; Sa 9.00; So 10.30.

Menznau: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.30, 17.00 alban.; So 10.30.

Müswangen: Fr 17.00, 22.00; Sa 10.00.

Neudorf, St.Agatha: Fr 16.00 Familien-GD; Sa 10.15; So 9.00.

Gormund, Wallfahrtskapelle: Fr 17.00; Sa 8.00, 10.00; So 8.00.

Neuenkirch, St.Ulrich: Sa 11.00; So 10.00.

Nottwil, Pfarrkirche: Fr 15.00 Krippenfeier, 17.00 Krippenfeier, 23.30; Sa 10.30; So 9.15.

Pfeffikon, St.Mauritius: Fr 22.30; So 9.00.

Rain: Fr 17.00 mit Krippenspiel, 23.00; Sa 10.00; So 10.00 (Hildisrieden).

Richenthal, Pfarrkirche: Sa 9.00.

Rickenbach, St.Margaretha: Fr 17.00 Familien-GD, 22.30; Sa 10.15; So 10.15.

Rigi Kaltbad, Felsenkapelle: Fr 16.00; Sa 11.15; So 11.15.

Römerswil: Fr 16.00, 17.00, 22.30; Sa 10.00; So 10.00.

Romoos: Fr 14.00; Sa 10.30.

Rothenburg, St.Barbara: Fr 17.00, 23.00; Sa 8.00, 10.00; So 10.00.

Root, St.Martin: Fr 17.00 Familienfeier (Kneippgarten Gisikon), 23.00.

Schachen, Kapelle Herz Jesu: Sa 9.00; So 9.00 mit Kommunion.

Schenkon, Kapelle Namen Jesu: Fr 15.00, 16.00, 17.00 Familienfeier; Sa 10.00; So 9.15.

Schongau: Fr 17.00; Sa 10.00.

Wallfahrtskirche: kein Gottesdienst.

Schötz/Ohmstal, Pfarrkirche: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00 Mitternachtsmesse; Sa 9.00.

Schüpfheim: Fr 17.30, 23.00; Sa 9.30; So 9.30.

Schwarzenbach, Peter und Paul: Fr 17.30 Familien-GD; Sa 9.00.

Schwarzenberg, St.Wendelin: Fr 16.00 mit Krippenspiel und Segen, 17.00 Familien-GD mit Krippenspiel, 22.30 Christmette; Sa 9.00; So 9.00.

Sempach Pfarrkirche: Fr 15.30, 17.00, 22.30; Sa 8.45, 10.00; So 10.00

Sörenberg, St.Maria: Fr 16.00, 22.00; Sa 9.00; So 10.30.

Sursee, St.Georg: Fr 16.00 Kleinkinderfeier, 17.30 Familien-GD, 22.30; Sa 10.30, 19.30; So 10.30, 17.30.

Kapelle Seeblick Spital: Sa 9.00; So 9.00.

Mariazell: Fr 21.00; Sa 8.00, 16.00 Rosenkranz; So 8.00, 16.00 Rosenkranz.

Triengen: Fr 22.30; Sa 10.00; So 10.00.

Kulmerau: Fr 20.00; So 19.30 Rosenkranz.

Udligenswil, Oswaldkirche: Fr 17.00, 23.00; Sa 9.30.

Uffikon, Jakobus der Ältere: Fr 17.00 Familien-GD; Sa 9.00.

Ufhusen, Pfarrkirche: Sa 10.00.

Vitznau: Fr 16.30 Familien-GD, 22.30; Sa 9.00; So siehe Weggis oder Rigi Kaltbad.

Werthenstein: Fr 15.30 Kleinkinder-GD, 17.00 Familien-GD, 22.30; Sa 10.30.

Weggis, St.Maria: Fr 17.30 Familien-GD, 22.30; Sa 9.30; So 9.30.

Wiggen, Marienkirche: Fr 16.00 Familien-GD, Sa 9.30

Willisau, Pfarrkirche St.Peter und Paul: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 10.00; So 10.00 Weinsegnung.

Winikon-Reitnau-Attelwil: Fr 22.30; Sa 10.00.

Evangelisch-reformiert

Adligenswil: Fr 16.30 MITenand-GOTTesdienst, Pfrn. U. Parr-Gisler; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. F. Gloor.

Buchrain-Root, ref. Begegnungszentrum: Fr 17.00 Familien-GD (im Freien), 22.30 GD zum Heiligabend.

Dagmersellen: Fr 16.00 Familien- Weihnachts-GD, Pfr. D. van Welden; Sa 9.30 mit Abendmahl, Pfr. D. van Welden; So kein GD.

Emmenbrücke-Rothenburg, Kirche Bertiswil: Fr 17.00, Pfr. A. Baumann.

Emmenbrücke-Rothenburg, ref. Kirche Meierhöfli: Sa 9.30 Weihnachts-GD, Pfr. A. Baumann.

Escholzmatt: Fr 16.00 mit Abendmahl (kath. Kirche Flüehli), Pfr. M. Horni, 18.00 mit Abendmahl (kath. Kirche Sörenberg), Pfr. M. Horni, 22.30 mit Abendmahl (ref. Kirche Schüpfheim), Pfr. M. Horni; Sa 10.00 mit Abendmahl (ref. Kirche Escholzmatt), Pfr. M. Horni; So kein GD.

Gunzwil, ref. Kirchenzentrum: Fr 16.00 Familien-GD, Pfrn. H. Treier.

Hochdorf: Fr 17.00 Weihnachts-GD, Pfr. Ch. Thiel; Sa 10.10 Weihnachts-GD, Pfrn. L. Hochuli,

www.reflu.ch/hochdorf

Horw: Fr 16.00 und 18.00 Familien-Weihnachtsfeier, Pfr. J. Oesch; Sa 10.00 Weihnachts-GD mit Abendmahl, Pfr. J. Oesch.

Hüswil: Fr 19.00 Weihnachtsfeier, Pfr. Th. Heim; Sa 9.30 mit Abendmahl, Pfr. Th. Heim.

Kriens, Johanneskirche: Fr 22.30 Christnachtfeier, Pfr. K. Däppen; Sa 10.00 Weihnachts-GD, Pfr. P. Willi.

Meggen: Fr 18.00 Predigt-GD, Pfrn. S. Wey.

Reiden und Umgebung, Kirche Reiden: Fr 17.00, Familien Weihnachtsfeier, Pfr. U. Becker; Sa 9.30 mit Abendmahl, Pfrn. B. Ingold.

Rigi Südseite, Bergkirche Rigi Kaltbad: Sa 10.15 Weihnachts-GD, Sozialdiakonin M. Widmer.

Rigi Südseite, ref. Mauruskirche Vitznau: Fr 22.30 Christnachtfeier, Pfr. Th. Widmer.

Rigi Südseite, ref. Kirche Weggis: Fr 17.00 Familien-GD zu Heiligabend, Pfr. Th. Widmer; Sa 10.15 Weihnachts-GD, Pfr. H. Weber.

Sempach, ref. Kirchenzentrum: Fr 17.00 Weihnachts-GD, Pfr. H. Weber.

Sursee, ref. Kirche: Fr 16.00 Familien-GD, Pfrn. A. Kornfeld, 18.00 , Pfr. U. Walther; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. U. Walther; So kein GD.

Willisau: Fr 17.00 Familien-Weihnachtsfeier mit Hort, Pfr. U. Tatjes, 22.30, Pfr. U. Tatjes; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. U. Tatjes; So siehe Hüswil.

Wolhusen, ref. Kirche: Sa 9.30 mit Abendmahl, Pfr. W. Kuhlmann.

Andere Kirchen

THE INTERNATIONAL CHURCH OF LUCERNE

Luzern (Zähringerstrasse 7): Interdenomi­national worship services, every Sunday

at 10.30 a.m. with creche and Sunday school.

All are welcome. Paul Houiellebecq,

Tel. 041 2402964.

HEILSARMEE Luzern (Bruchstr. 59): So 10.00.

EVANGELISCHE STADTMISSION Luzern (St.-Karli-Strasse 13): Sa 10.00 ohne Kinderprogramm und ohne Hort.

EVANGELISCHES GEMEINSCHAFTSWERK (EGW) Ruswil: Sa 9.30 Weihnachts-GD mit Predigt, E. Zwygart, Hort und Sonntagschule.

FREIE EVANGELISCHE GEMEINDEN Horw/Kriens (Mattenhof Kriens): Sa 10.00 Weihnachts-Familien-GD und Kinderprogramm (www.feg-kriens.ch).

Emmen (Mooshüslistrasse 32): So 9.30 mit Kinderprogramm (www.feg-emmen.ch).

Hochdorf, Aula Avanti: Sa 10.00, separates Kinderprogramm.

Freikirche Entlebuch (Haus Soldanella): So 19.30 Gebets-GD mit Abendmahl.

CHRISCHONA-GEMEINDE Sursee: Sa 10.00 Predigt Chr. Schmitter, Hort (Livestream auf www.chrischona-sursee.ch).

MARKUSKIRCHE Luzern (Haldenstrasse 31):

So 10.00 Gottesdienst zum Jahresende mit Kinderprogramm (www.markuskirche.ch).

GEMEINDE FÜR CHRISTUS (Rotseehöhe 17): So 9.45 Gottesdienst mit Abendmahl (www.gfc-luzern.ch).

MUSTARD SEED CHAPEL INTERNATIONAL

Littau (Grossmatte 7): Sunday service 10.00–12.00; Contact: Tel. 079 765 89 75.

CHRISTLICHES ZENTRUM ZOLLHAUS/CHARISMATIC CHURCH Luzern (Zollhaus­­-strasse 5): So 9.00 Gottesdienst, Hort, Livestream und Simultanübersetzung ital., franz., engl., port. und span., 11.00 Gottesdienst, Hort, 18.30.

FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-­ADVENTISTEN Luzern (Wesemlinrain 7): Sa 9.30 bis 10.30 Bibel­gespräch, 10.30 bis 11.30 Predigt.

VINEYARD Luzern (Stiftung Rodtegg,

Gebäude SH, Rodteggstrasse 3, Luzern): www.vineyard-luzern.ch

VINEYARD Sursee (Focus Hotel, Industriestr. 3): kein Gottesdienst, Sandgruebstrasse 3 (www.vineyard-sursee.ch).

MAZEDONISCH-ORTHODOXE KIRCHGEMEINDE

Triengen, Gislerstr. 9: So 10.00.

CHRISTENGEMEINSCHAFT Luzern und Umgebung (Kunstkeramik, Luzernerstrasse 71, Ebikon): Fr 24.00; Sa 7.30, 9.30.

KIRCHE JESU CHRISTI DER HEILIGEN

DER LETZTEN TAGE Luzern (Matthofstrand):

So 10.00.

ICF (INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP)

Luzern-Kriens (Kino Broadway): So 10.30, Hort.

GEMEINDE CHRISTI Luzern (Obergrundstrasse 44): So 10.00.

ANGLICAN CHURCH IN CANTON ZUG Zug (Reformed Church Alpenstrasse): Family services in english with Sunday school, 2nd and 4th Sunday of the month, 5.30 p.m., Info: Tel. 041 780 25 33.

NEUAPOSTOLISCHE KIRCHE

Luzern (Mozartstrasse 13): So 9.30.

Römisch-katholisch

Baar, St.Martin: .Fr 17.00 Familien-GD, 23.00, 00.30 kroat.; Sa 8.00 mit Kommunion, 9.15 portug., 10.45, 17.00 ital.; So 10.45.

St.Thomas, Inwil: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00 alban.; Sa 9.30; So 11.00 alban.

Walterswil: Fr 22.00; Sa 9.30; So 9.30.

Menzingen, Pfarrkirche: Fr 16.30 Familien-GD, 17.30 Familien-GD, 23.00 Mitternachts-GD; Sa 8.45 Weihnachts-GD (Kirche Finstersee), 10.15, 11.15 Weihnachtssegen mit Kommunion; So 9.00, 10.15.

Neuheim: Fr 16.15 Familien-GD, 17.30 Familien-GD, 23.00; Sa 10.15; So 9.00

Niederwil, St.Mauritius: Sa 12.00.

Risch, St.Verena: Fr 17.00, 22.30; Sa 10.30; So siehe Meierskappel.

Rotkreuz: Fr 10.00 ökum. Kinderfeier, 17.00 Familien-GD mit Krippenspiel, 23.00; Sa 10.15; So siehe Meierskappel.

Unterägeri, Pfarrkirche: Fr 9.30 u. 10.30 Kleinkinderfeier (Marienkirche), 16.30 Familien-GD, 17.30 Familien-GD, 22.00, 23.00; Sa 10.15; So 10.15.

Zug, St. Michael: Fr 17.15 Familien-GD mit Krippenspiel, 23.00 Mitternachtsmesse mit Liveübertragung https:// www.kath.-zug.ch/live ; Sa 10.00 Weihnachts-GD mit Liveübertragung: https:// www.kath.-zug.ch/live

Zug, St.Oswald: Fr 23.00 (Liveübertragung aus der Kirche St. Michael); Sa 10.00 Weihnachts-GD (Liveübertragung aus der Kirche St. Michael); So 10.00; 18.30. – Gut Hirt: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 9.30, 11.30 engl. (in the Parish Center); So 9.30, 18.00 engl.

Evangelisch-reformiert

Ägeri: Fr 16.30 Familien Weihnachten, Pfr. E. Bandixen; 21.00 Pfr. E. Bandixen, 23.00 Pfr. E. Bandixen; Sa 10.00, Pfrn. C. Bandixen.

Baar: Fr 17.00 im Freien, Pfr. M. Bieler, 22.30 Pfr. M. Bieler; Sa 10.00, Pfrn. V. Stähli.

Cham: Fr 16.00 Familienweihnachtsfeier, Pfr. W. Albrecht, 22.00 Christnachtfeier, Pfr. M. Sohn-Raaflaub; Sa 10.00, Pfr. M. Sohn-Raaflaub.

Hünenberg: Fr 17.00 Familien-GD im Freien, Pfrn. A. Kellenberger, 22.00, Pfrn. A. Kellenberger; Sa 10.15 mit Abendmahl, Pfrn. A. Kellenberger.

Menzingen: Sa 9.30, Pfr. H.-J. Riwar.

Rotkreuz: Fr 17.00 Christvesper, Pfrn. C. Boldt, 22.00 Christnachtfeier mit Abendmahl, Pfrn. C. Boldt.

Steinhausen: Fr 16.30, Pfr. H. Kuhns, 23.00 Pfr. Chr. Wermbter; Sa 10.00 (Rifferswil, ref. Kirche), Pfr. Chr. Wermbter.

Walchwil: Sa 10.15, Pfr. A. Haas.

Zug: Fr 17.00, Pfrn. I. Schwyn, 23.00 Pfr. A. Haas; Sa 9.30, Pfrn. I. Schwyn.

Römisch-katholisch

Arth, St.Georg und Zeno: Fr 16.30 Kinderfeier (im Freien), 18.00, 23.00; Sa 10.00, 19.00; So 10.00.

Einsiedeln, Klosterkirche: Fr 16.30 Vesper und Salve Regina, 20.00 Vigil, 23.00 Mitternachtmesse; Sa 10.30 Pontifikalamt, 16.30 Pontivikalvesper und Salve Regina, 20.00 Komplet; So 9.30 Konventamt, 11.15 Pilgermesse; 16.30 Vesper und Salve Regina; 20.00 Komplet. (Ausser Pilgermesse alle Gottesdienste über Livestream, www.kloster-einsiedeln.ch). Ibach, Pfarrkirche: Fr 16.00 Kleinkinderfeier, 21.00, 22.30; Sa 10.00, 19.30; So 10.00, 17.00 portug., 19.30.

Küssnacht: Fr 17.00 Weihnachts-GD, 17.00 Krippenfeier für Familien (grosser Saal, Zentrum Monséjour), 23.00 Mitternachtsmesse; Sa 9.30, 11.00, 11.00 (Besinnungsraum); So 9.30, 11.00, 11.00 Ital. (Besinnungsraum), 16.00 Kindersegnung.

Merlischachen: Fr 17.00 Krippenfeier (Start beim Schützenhaus); Sa 11.00 Weihnachts-GD.

Oberarth, Marienkapelle, Pfarrei Maria ­Imma­­culata: Fr 24.00 Christmette; Sa 9.00 Hirtenmesse; 10.30 Weihnachtsmesse; So 9.00 Amt, 19.00.

Rigi Klösterli: Sa 9.40, 15.55; So 9.40.

Rigi Kulm: kein Gottesdienst.

Schwyz, St.Martin: Fr 21.00 Weihnachts-GD, 23.00 Weihnachtsmette; Sa 10.30, 16.30 Weihnachts-GD; So 10.30.

–Aufiberg: Fr 19.30 Christmette; Sa 9.30; So 9.30. – Haggen­egg: Fr 20.00 Weihnachts-GD. – Riedkapelle: So 9.30 Alterszentrum Acherhof/Acherhof­kapelle: GD nur für Bewohner. – Spital­kapelle Schwyz: So 9.45.– Kapuziner­kloster: Fr 17.00 Weihnachts-GD; Sa 8.00; So 8.00. – ­Frauen­kloster St.Peter: Fr 22.00 Weihnachtsvigil; Sa 8.00, 16.30 Rosenkranz; So 8.00, 16.30 Rosenkranz.– St.-Josefs-­Klösterli: Fr 22.00 Christmette; Sa 9.00 Anbetung, 17.15; So 9.00 Anbetung, 17.15.

Evangelisch-reformiert

Arth-Goldau: Fr 17.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. U. Heiniger; Sa 10.00 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. U. Heiniger.

Küssnacht: Fr 16.00 u. 17.00 für Gross und Klein, Pfrn. C. Fischer; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfrn. S. Tschümperlin.

Brunnen-Schwyz: Fr 23.00 Christnacht-GD (Schwyz), Pfr. H. Schüssler; Sa 10.00 Weihnachts-GD mit Abendmahl (Brunnen), H. Schüssler; So 10.00 (Alterswohnheim, Heideweg 10, Brunnen), H. Schüssler.

Römisch-katholisch

Altdorf, Bruder Klaus: Fr 10.30 und 13.30 Krippenfeier mit Kindersegnung, 15.30 und 17.00 Familien-GD, 21.00 Mette; Sa 18.00, 19.30; So 19.00. – St.Martin: Fr 17.30 Familien-GD, 23.00 Mette; Sa 10.00; So 10.00.

Frauenkloster, St.Karl: So 7.30.

St.Josef: Fr 20.00 Mette; Sa 9.00; So 9.00.

Eggberge: So 9.30.

Amsteg, Pfarrkirche: Fr 17.00, 23.00; Sa 10.00; So 8.30.

Andermatt: Fr 17.00, 23.00 Mette; Sa 9.00; So 9.00.

Attinghausen: Fr 17.00 Andacht, 23.00 Mette; Sa 9.00, 19.00; So 9.00.

Bauen, Pfarrkirche: Fr 17.00 Familien-GD; Sa 19.15; So 18.00 mit Kindersegnung.

Bristen, Pfarrkirche: Fr 17.30 Familien-GD, 21.30; Sa 8.30.

Bürglen, St.Peter und Paul: Fr 17.00 Kindermette, 23.00 Mette; Sa 9.00, 19.00; So 9.00, 19.00. –

Bürglen, Kapelle Biel: Sa 11.00.

Erstfeld, Pfarrkirche: Fr 17.00 Familien-GD, 23.00; Sa 9.30, 19.30; So 9.30, 19.30. –

Flüelen, Pfarrkirche: Fr 15.00 Krippenspiel, 17.00 Familien-GD, 23.00 Mette; Sa 9.30. – Alterspension Seerose: Fr 10.30; Sa 18.00. – Pflegezentrum Urnersee: So 9.30.

Göschenen, Pfarrkirche: Fr 22.30; So 10.15.

Göscheneralp: Sa 11.00.

Gurtnellen Dorf: Fr 21.30 Mette; So 8.45.

Gurtnellen Wiler: Fr 17.00; Sa 9.00.

Hospental: Fr 20.00; So 10.30.

Isenthal, Pfarrkirche: Fr 17.00 Kindermette, 21.00 Mette; Sa 9.00; So 17.00 mit Kindersegnung.

– Betrufkapelle Gitschenen: So 10.30.

Meien: Sa 19.30.

Realp: Fr 17.00; So 9.30.

Schattdorf, Pfarrkirche: Fr 14.30 Kleinkinderfeier, 17.00 mit Krippenspiel, 23.00 Mette; Sa 9.30; So 9.30.

­Haldikapelle: Fr 21.00 Mette (Mehrzweckgebäude); Sa 19.30.

Seedorf, Pfarrkirche: Fr 17.00 Kindermette, 22.30 Mette; Sa 10.30; So 16.00 mit Kindersegnung.

Kloster St.Lazarus: Fr 21.30 Mette; Sa 8.00; So 8.00.

Seelisberg, Pfarrkirche: Fr 22.00; Sa 10.30; So 10.30.

Silenen, Pfarrkirche: Fr 16.00 Familien-GD; Sa 10.00; So 10.00.

Sisikon, St.Josef: Fr 21.30 Mette; Sa 10.00; So 19.15.

Spiringen: Fr 16.00 Kinder-GD, 22.30 Mette; Sa 9.00; So 9.00.

Unterschächen: Fr 16.00 Familien-GD, 22.00 Mette; Sa 9.00; So 9.00.

Urnerboden: Sa 10.45.

Wassen, Pfarrkirche: Fr 23.00; So 18.15.

Evangelisch-reformiert

Altdorf, ref. Kirche: Fr 17.00, Pfr. S. Jakab; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. S. Jakab.

Andermatt, ref. Kirche: Sa 17.00 mit Abendmahl, Pfr. S. Jakab.

Erstfeld, ref. Kirche: Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfr. A. Gmür.

Römisch-katholisch

Beckenried: Fr 16.00, 17.15, 22.30; Sa 9.00; So 9.00.

Kapelle Klewenalp: Sa 15.30, 16.30.

Buochs: Fr 17.00, 23.00; Sa 9.30, 18.00; So 9.30.

Büren: Fr 14.00, 15.00, 22.30; Sa 9.00; So 9.00.

Niederrickenbach: Sa 10.30; So 10.30.

Dallenwil: Fr 22.30; Sa 10.30.

Wiesenberg: Fr 17.00; Sa 19.30.

Kapelle Wirzweli : Sa 16.30.

Emmetten: Fr 22.00; Sa 9.30; So 9.30.

Ennetbürgen: Fr 17.00, 23.00; Sa 9.30; So 9.30.

Ennetmoos: Fr 22.30; Sa 10.00; So 19.00.

Kapelle Allweg: kein Gottesdienst.

Obbürgen: Fr 17.00; Sa 20.00; So 9.00.

Stans: Fr 10.30, 14.00, 15.30, 17.00, 23.00; Sa 10.30; So 10.30.

Klosterkirche: Sa 17.00; So 17.00.

Kapuzinerkirche: Fr 17.00; Sa 7.00; So 7.00.

Stansstad: Fr 17.30, 23.00; Sa 10.30; So 10.30.

Kehrsiten: Fr 16.00; Sa 17.30.

Hergiswil: Fr 16.30, 23.00; Sa 9.30, 11.00; So 10.00.

Oberrickenbach: Fr 21.00; Sa 9.00; So 9.00.

Wolfenschiessen: Fr 17.00; Sa 9.00; So 17.00

Evangelisch-reformiert

Buochs: Fr 10.00 ökum. Kleinkinderfeier (Dorfleuteried), Pfrn. T. Basler-Zsebesi, 22.30 Christnachtsfeier, Pfrn. T. Basler-Zsebesi; So 10.00 Weihnachts-GD mit Abendmahl, Pfrn. T. Basler-Zsebesi.

Hergiswil: Fr 21.00 Weihnachts-GD, Pfr. T. Winkler.

Stansstad: Fr 18.00 ökum. offene Weihnacht, Pfrn. S. Petermann; So 14.00, Pfrn. S. Petermann.

Stans: Fr 22.30 Heiligabend-GD, Pfrn. S. Petermann.

Römisch-katholisch

Alpnach: Fr 21.30 und 23.00 Christmette; Sa 9.30 Fest-GD; So 8.00, 9.30.

Engelberg, Klosterkirche: Fr 17.00 Familien-GD, 22.30 Pontifikalmesse; Sa 10.15, 16.30; So 9.30, 11.00, 16.30.

Kägiswil, Pfarrkirche: Fr 16.30 Weihnachts-GD, 22.00 Christmette; Sa 18.00

Kerns, Pfarrkirche: Fr 20.15 Vigil (Bethanien St. Niklausen), 21.00 Christmette (Bethanien St. Niklausen), 22.30 Christmette; Sa 10.00, 10.00 (Betagtensiedlung Huwel), 10.00 (Bethanien St. Niklausen); So 9.00 (Bethanien St. Niklausen), 10.00 mit Segnung, 10.00 mit Kindersegnung (Kapelle St. Niklausen).

Sarnen, Pfarrkirche: Fr 21.15 und 22.30 Christmette; Sa 10.00. Frauenkloster: Fr 22.00 Christmette; Sa 10.00, 17.15 Vesper; So 8.15. – Kollegikirche: Fr 7.30, 21.00 Christmette; Sa 9.30; So 9.30

Kapuzinerkirche: Sa 10.15; So 10.15. –

Schwendi/Stalden: Fr 17.00 Weihnachts-GD, 22.00 Christmette; Sa 9.00; So 16.00 Kindersegungsfeier bei der Weihnachtskrippe.

Evangelisch-reformiert

Engelberg: Fr 22.00, Pfrn. R. Brechbühl; Sa 10.00 Pfrn. R. Brechbühl.

Sarnen: Fr 17.00 Familienfeier, Pfr. M. Candrian; Sa 10.00 Weihnachts-GD, Pfr. H. Winkler.

Römisch-katholisch

Abtwil, Pfarrkirche: Sa 10.30.

Aristau: Fr 15.00 und 17.00 Krippenspiel; Sa 10.45 Weihnachts-GD.

Auw: Fr 21.00; Sa 10.30.

Beinwil, St.Burkard: Fr 17.00 Krippenspiel; Sa 9.00 Weihnachts-GD.

Boswil, St.Pankraz: Fr 9.30 Solino, 16.30 Familien-GD, 23.00 Christmette.

Bünzen: Fr 15.30 und 17.00 Familien-GD; Sa 10.30 Weihnachts-GD.

Dietwil, Pfarrkirche: Fr 16.30; Sa 9.00.

Merenschwand: Fr 16.30 Familien-GD, 22.30 Weihnachts-GD.

Mühlau, St.Anna: Sa 9.00.

Muri, Pfarrkirche: Fr 15.00 Weihnachtsmusical, 22.30; Sa 10.30 Weihnachts-GD, 17.00 ital.; So 10.00 (Klosterkirche).

Oberrüti, Pfarrkirche: Fr 16.30, 23.00.

Sins, Pfarrkirche: Fr 23.00; So 10.30.

Evangelisch-reformiert

Muri, ref. Kirche: Fr 16.00 (Altersheimkapelle St. Martin), Pfr. M. Rahm, 16.30 Krippenspiel, Pfr. H. Hauenstein, 22.30 Pfrn. B. Lukoschus; Sa 10.00 mit Abendmahl, Pfrn. B. Josef.

Andere Kirchen

ANGLICAN CHURCH IN CANTON ZUG:

Family services in the Reformed Church, Alpenstr., Zug, 4th Sunday in the month, 5.30 p.m.

www.zuganglicanchurch.ch

EVANGELISCHE FREIKIRCHE ZUG, Zug (beim Bahnhof 5, Steinhausen): So10.00mit Hort.

EVANGELISCHE FREIKIRCHE CHRISCHONA (Umfahrungsstrasse 21, Schattdorf): So 9.30.

FREIE EVANGELISCHE GEMEINDEN

Stans (im Eichli 9): So 9.30 mit Kinderprogramm.

Sarnen (Büntenpark, Industriestr. 2): So 9.30.

Ägeri (Gewerbestrasse 1, Unterägeri): So 9.45.

CHRISCHONA-GEMEINDE Brunnen

(Bahnhofstrasse 44): So 9.30 Gottesdienst mit, Kinderprogramm und Follow-Me, Predigt H. Bär.

Arth (Zugerstrasse 34): So 9.30

mit Kinder­programm.

CHRISTLICHER TREFFPUNKT

Nidwalden (Rotzbergstrasse 1, Stansstad):

So 9.30, 11.00.

Zug (Zugerstrasse 64a, Baar): So 10.00. Info: www.ctz.ch.

FREIE CHRISTLICHE GEMEINDE:

Rotkreuz (Prodega-Gebäude, Lettenstrasse 7): So 10.00.

FREIKIRCHE DER SIEBENTEN-TAGS-­ADVENTISTEN

Treffpunkt Falken, Falkenweg 10, Baar: Sa 10.00;

Info: baar.adventgemeinde.ch

ICF (INTERNATIONAL CHRISTIAN FELLOWSHIP) Cham (Riedstrasse 13): So 10.30, 19.00.