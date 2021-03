Zentralschweiz Wechsel im Stiftungsrat von Albert Koechlin Am Mittwoch hat Robert Grüter (70) sein Amt als Quästor und Stiftungsrat der Albert-Koechlin-Stiftung niedergelegt. 10.03.2021, 18.05 Uhr

(lf) Grüter übte seine Funktion seit 24 Jahren, also seit Gründung der Stiftung, aus. Seine Nachfolge übernimmt Ivo Roos. Der 49-Jährige lebt in Oberkirch und ist als Geschäftsführer und Teilhaber der Asset Management Partners AG in Baar tätig.