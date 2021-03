Wirtschaft Zentralschweiz: Weniger Arbeitslosigkeit im Februar Die Arbeitslosenquote ist im Vergleich zum Vormonat in der Hälfte der Zentralschweizer Kantone gesunken. In Schwyz, Nid- und Obwalden ist sie gleich geblieben. 08.03.2021, 08.43 Uhr

(zgc) Ende Februar ist die schweizweite Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent gesunken. Das teilt das Staatssekretariat für Wirtschaft am Montag mit.

Die Kantone Luzern und Zug verzeichneten eine Senkung der Arbeitslosenquote um 0,1 Prozent, der Kanton Uri gar um 0,2 Prozent. In den Kantonen Nidwalden, Obwalden und Schwyz blieb die Arbeitslosenquote auf demselben Niveau.

Im Kanton Luzern leben die meisten Zentralschweizer Arbeitslosen, nämlich 9672, gefolgt vom Kanton Zug (3127). Am wenigsten Arbeitslose leben im Kanton Obwalden (466 Stellensuchende).

Interessant: Lediglich in den beiden Halbkantonen Nid- und Obwalden stieg die Anzahl Arbeitslose im Vergleich zum Januar: In Obwalden von 464 auf 466, in Nidwalden von 663 auf 674 - zu wenig, um in den Statistiken einen Unterschied zu machen.