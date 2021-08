Zentralschweiz: Diese Corona-Regeln gelten an den Schulen

Zentralschweiz Zum Schulstart: Diese Corona-Regeln gelten an den Schulen Massentests, Masken oder Impfempfehlung – Die Corona-Massnahmen an den Zentralschweizer Schulen sind teils ganz unterschiedlich. Wir zeigen, in welchem Kanton welche Regeln gelten.

12.08.2021, 05.00 Uhr

Zum Schulstart werden die Massnahmen in den Schulzimmern wieder diskutiert. Die Kantone der Zentralschweiz gehen aber unterschiedlich an neue Regelungen heran – eine Übersicht zusammengestellt von PilatusToday:

Inhaltsverzeichnis Luzern

Nidwalden



Obwalden



Schwyz



Uri



Zug



Im Kanton Luzern laufen aktuell Abklärungen mit dem Kantonsarzt. Ein Entscheid zu allfälligen Änderungen gegenüber den Massnahmen, welche vor den Ferien gegolten haben, sei noch diese Woche zu erwarten. Dies sagt das Bildungs- und Kulturdepartement auf Anfrage von PilatusToday und Tele1.

Der Regierungsrat im Kanton Nidwalden hat die Maskenpflicht an Schulen bereits vor den Sommerferien aufgehoben. Nur, wenn der Abstand nicht eingehalten werden kann, muss eine Maske getragen werden. Diese Regelung bleibt grundsätzlich so. Die Schulen können jedoch Ausnahmeregelungen vorsehen, sagt Patrick Meier, Vorstehender des Amts für Volksschulen und Sport.



Das repetitive Testen im Kanton Schwyz wird nach den Sommerferien weitergeführt. Einmal pro Woche können Lehrpersonen und Schüler sich testen lassen. Dank den Tests konnte die Maskenpflicht an den Sekundarschulen aufgehoben werden. An den Primarschulen hatte es auch zuvor keine Maskenpflicht gegeben. Das Bildungsdepartement empfiehlt in Situationen ohne Abstand aber weiterhin Masken.

Ähnlich sieht es im Kanton Uri aus. Einmal pro Woche gibt es für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen die Möglichkeit, sich mittels Speicheltest auf Corona testen zu lassen. Der Test ist in der aktuellen Lage freiwillig. Das Schutzkonzept in den Klassenzimmern wird gemäss dem Amt für Volksschulen auf Lüften und Hände desinfizieren reduziert. Weiterführende Massnahmen werden nur noch eingesetzt, wenn es Ausbrüche an Schulen gibt.

Der Kanton Zug startet am Montag mit denselben Massnahmen, die vor den Sommerferien galten. Masken im Schulzimmer seien Dank regelmässigen Tests aktuell nicht nötig, so der Zuger Bildungsdirektor Stephan Schleiss. Auch Impfungen werden für die Schülerinnen und Schüler thematisiert. Die Regierung hat in diesem Zusammenhang auch eine entsprechende Empfehlung herausgegeben.