Live Zentralschweizer Corona-News: Zentralschweizer berichten aus dem Corona-Alltag ++ Zweiter Todesfall im Kanton Luzern

Das Coronavirus beschäftigt derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker. 25.03.2020, 08.57 Uhr

Das Wichtigste in Kürze

08:52 Uhr

Zentralschweizer berichten aus dem Corona-Alltag

In unserer Serie beleuchten wir den Alltag von Menschen, die sich direkt mit dem Coronavirus konfrontiert sehen. Die neusten beiden: Ramona Zimmermann, die in ihren beiden Coiffeursalons insgesamt neun Mitarbeitende beschäftigt und Eduard Lang, der mit seinen 80 Jahren zur Risikogruppe gehört und trotzdem findet: «Ich bin einer der vielen Menschen, der trotz der schwierigen Umweltsituation in einer privilegierten Lage ist.»

07:30 Uhr

Zweiter Corona-Todesfall im Kanton Luzern

Im Kanton Luzern gibt es einen zweiten Todesfall im Zusammenhang mit einer am Coronavirus erkrankten Person, wie die Staatskanzlei Luzern am Mittwochmorgen mitteilt. Verstorben ist demnach eine 92-jährige Frau aus der Agglomeration Luzern. Sie litt an Vorerkrankungen und war hospitalisiert.

Die letzten News vom Dienstag:

21:35 Uhr

Sozialdienst Uri Nord berät bei Sorgen in der Corona-Krise

(ml) Hilfe kann etwa im Fall einer finanziellen Notsituation oder bei persönlichen Schwierigkeiten ersucht werden. Mehr dazu lesen Sie hier

20:25 Uhr

Der Chef des Zuger Führungsstabs sagt: «Wir wissen, wer Covid-19-Patient ist»

(zg) Der Steinhauser Urs Marti (59) ist in diesen Tagen die Drehscheibe, wenn es um Koordinationsaufgaben im Zusammenhang mit dem Coronavirus geht. Das Interview lesen Sie hier

19:02 Uhr

Betriebe, die in Zug noch geöffnet haben, sollen sich melden

(bier) Auf Initiative der Vereinigung Pro Zug und der Stadt steht eine Online-Liste bereit, die Kundinnen und Kunden mit den Angeboten vernetzt. Mehr dazu lesen Sie hier

17:25 Uhr

Das 17. Zentralschweizer Sportfest in Zug ist abgesagt

(zfo) Rund 3000 Sportlerinnen und Sportler wären vom 5. bis 7. Juni 2020 am 17. Zentralschweizer Sportfest in Zug erwartet worden. Das Organisationskomitee hat sich nun angesichts der unsicheren Ausgangslage wegen der Ausbreitung des Corona-Virus zu einer frühzeitigen Absage entschieden. Dies meldet das Komitee in einer Mitteilung.

17:10 Uhr

Studierende der Hochschule Luzern suchen Lösungen für Coronakrise