Zentralschweizer Frühlingsmesse Diese Klassiker und Highlights der Luga 2022 sollten Sie nicht verpassen Was wäre die Luga ohne Degustationen oder Tiervorführungen? Unsere Redaktion hat einige lohnenswerte Programmpunkte für Sie herausgepickt. Beatrice Vogel 26.04.2022, 16.45 Uhr

An der Luga gibt es jeden Tag Aktivitäten für Familien. Aber am Mittwoch ganz besonders: Dann ist Kindertag – mit speziellen Angeboten für die Kleinen. Im «Spiel-und-Spass»-Zelt beispielsweise können sie sich schminken lassen, auf der Galerie der Hallen 1/2 bekommen sie Glitzertattoos. Auf dem Vorplatz ist FCL angesagt: Autogrammstunde (11-12 Uhr) und jederzeit Torwandschiessen, Cup-Pokal-Bestaunen und Fotosession mit den Maskottchen Siegfried und Leu.

Was wäre die Luga ohne die Hoftiere, über die man so einiges lernen kann. Im Luga-Bauernhof sind heuer zwei Wasserbüffel anzutreffen. Die sensiblen Riesen leben – wenn sie nicht gerade an der Luga sind – in Marbach. Den aus ihrer Milch produzierten Mozzarella kann man übrigens im Restaurant Chrüter-Garte essen.

Schon fast ein Marathon-Programm – nicht nur am Tag des Luzerner Stadtlaufs – hat der Geschichtenerzähler Märlin an der Luga: Er ist täglich um 10.30, 12, 13.30, 15 und 16.30 Uhr neben dem «Spiel-und-Spass»-Zelt anzutreffen. Ausgestattet mit Leiterwagen, Schatztruhe und vielen zauberhaften Requisiten erzählt Silvio Beltrametti alias Märlin Märchen, Sagen und fantastische Geschichten. Dazu singt und musiziert er seine eigenen Kompositionen von alten Volksweisen, Hexen, Zauberern und Zwergen.

Lust auf eine Runde Kegeln? Dann ran an die Kugeln bei der Freiluft-Kegelbahn in der Marktstrasse. Sollten Sie gefallen daran finden, melden sie sich am besten gleich bei den Kegelverbänden an: Diese suchen nämlich Nachwuchs. Kugeln rollen übrigens auch im «Spiel-und-Spass»-Zelt: Dort steht eine grosse Kugelbahn, bei der die Kugel 140 Meter zurücklegt.

An der Luga kann man nicht nur viele Leckereien degustieren, sondern auch so einiges über die Herstellung von Lebensmitteln lernen. Beispielsweise über Käse und zwar von der Entstehung und Gewinnung von Milch (Schaumelken, täglich, 17 Uhr, Luga-Bauernhof) bis hin zur Produktion von Käse in der Schaukäserei (täglich, 10–15.30 Uhr, Määrthalle). Wie ein Steak geschnitten wird, erfährt man bei der Metzgervorführung in der Kocharena (täglich, 10.50–11.30 Uhr und 14–14.30 Uhr).

Wer auch noch interessiert daran ist, wie man aus den ganzen Lebensmitteln ein Gericht zaubert, ist bei den Luzerner Bäuerinnen gut bedient: In der Kocharena veranstalten sie ihre beliebten Kochshows (täglich, 10.20–17.30 Uhr).

Die Bäuerinnen haben übrigens in der Määrthalle auch eine Backstube, in der sie laufend frische Brote herstellen.

Beim Lämmlischöppeln ist der «Jööh-Faktor» garantiert. Mädchen und Buben können den sechs Lämmern in der Arena jeweils um 12 Uhr den Schoppen geben. Damit erhalten die Kleinen einen Einblick ins landwirtschaftliche Leben.

Wer Kaffeeliebhaber oder -liebhaberin ist, kann sich in der Halle 1 am Stand 107 der Hochstrasser AG jeweils zur vollen Stunde zeigen lassen, wie aus Kaffeebohnen Kaffee hergestellt wird. Baristas erklären zudem jeweils zur halben Stunde, wie man einen perfekten Kaffee zubereitet.

Auf der Eventbühne bringt das Artistenduo Lucy und Lucky Loop die Gäste mit ihrer Zirkuskunst zum Staunen. Die beiden Künstler präsentieren ihr Programm «Marionetta», das akrobatische Höhenflüge und Verrenkungen, gepaart mit Musik und Humor, verspricht. (Täglich um 13, 14.30 und 16 Uhr.)

An der Luga gibt es nicht nur eine Start-up-Zone, sondern neu auch Pop-up-Stores. Diese finden Sie in Halle 1 in der Ladengasse «klein & fein». Noch wenig bekannte Läden und Marken – von Mode über Kunst bis zu Haushaltswaren – präsentieren sich hier. Entdecken Sie darunter Solarpanels für den Balkon, Esswaren aus Biohanf oder Herrenschuhe mit versteckten Absätzen.

Für Weindegustationen gibt es das Weinschiff, für Bierdegustationen die Luga: Bei der Schweizer Bierkultur in Halle 4 präsentieren mehrere Bierhersteller ihre Produkte – darunter Bierliebe, die Brauerei Luzern, die Brauerei Baar oder die Kleinbrauerei Stiär Biär. Besonders praktisch: In der Halle 4 gibt es einiges an Kulinarik zu degustieren. So kann man sich einen guten Boden fürs Bier schaffen.

