Interview «Es gibt Nachholbedarf zusammenzukommen»: Messe-Chef Markus Lauber erklärt, warum es die Luga braucht Die Luga sei ein Schmelztiegel der Gesellschaft und Ort der Meinungsbildung, sagt Markus Lauber, Geschäftsführer der Messe Luzern, anlässlich der Eröffnung – deshalb funktioniere die Publikumsmesse nach wie vor. Beatrice Vogel Jetzt kommentieren 22.04.2022, 11.30 Uhr

Die Luga ist eröffnet. Das freut nicht nur die Besucherschar, die am Freitag das Luzerner Messegelände eroberte, sondern auch die Macher und Macherinnen der Zentralschweizer Frühlingsmesse – allen voran Markus Lauber, Geschäftsführer der Messe Luzern.

Die Besucherinnen und Besucher können kommen. Bild: Urs Flüeler / Keystone (Luzern,

22. April 2022)

Die Luga findet nach knapp drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause wieder statt. Was bedeutet das für Sie?

Markus Lauber, Geschäftsführer Messe Luzern. Bild: Nadia Schärli

Markus Lauber: Es ist bemerkenswert, dass wir eine Luga unter normalen Bedingungen durchführen können. Die Luga ist mit Abstand das grösste und wichtigste Projekt der Messe Luzern. Als Publikumsmesse lebt sie vom persönlichen Austausch und von Emotionen. Vor diesem Hintergrund ist es höchsterfreulich, dass die Pandemie mittlerweile unglaublich weit weg und die Angst vor zwischenmenschlichen Kontakten wieder sehr klein ist.

Die Luga wurde zweimal abgesagt. Hätten Sie sich vorstellen können, sie dieses Jahr mit Coronamassnahmen durchzuführen?

Wir haben vier Messen mit Zertifikatspflicht und Maskenempfehlung durchgeführt, darunter die Bildungsmesse Zebi. An der Luga hätten wir das auch umsetzen können. Allerdings: Ohne eine gewisse Unbeschwertheit der Besuchenden funktioniert die Luga nicht. Und die Unsicherheiten für Ausstellende wären gross gewesen. So manche hätten sich gut überlegt, das Risiko der Ansteckung für ihre teils kleine Belegschaft in Kauf zu nehmen.

Ausstellende sind ja heuer tatsächlich weniger dabei als üblich. Erwarten Sie auch weniger Besuchende als in anderen Jahren?

Es gibt derzeit keine Indikatoren, die darauf hindeuten, dass die Besucherzahlen viel tiefer ausfallen als bei früheren Durchführungen der Luga. Was die Ausstellenden betrifft: Wir sind anzahlmässig bei 80 Prozent im Vergleich zu 2019, was nicht schlecht ist. Für sie stellten sich ganz andere Probleme: Die Aufhebung der Massnahmen kam so kurzfristig, dass manche ihre Ware gar nicht bestellt oder kein Budget dafür vorgesehen haben. Bei anderen gab es Lieferschwierigkeiten wegen der Pandemie.

Können Sie der Pandemie mit Blick auf die Luga etwas Positives abgewinnen?

Ja. Die Pandemie hat die übersteigerte Mobilität gedrosselt, die Leute erkennen wieder den Vorteil des Nahegelegenen. Regionalität ist gefragt – was der Luga in die Karten spielt. Daneben gibt es Nachholbedarf zusammenzukommen. Das hat man an der Fasnacht gesehen. Nach all den Online-Meetings will man Menschen wieder persönlich treffen.

Trotzdem haben Sie den digitalen Auftritt der Luga stark ausgebaut, nicht nur mit der Luga-Website, sondern auch mit dem Luga-Club.

Das Digitale ist eine wertvolle Erweiterung der Messe. Es hilft uns, die Luga als Treffpunkt übers Jahr zu bewirtschaften. Aber am Ende ist der Mensch ein soziales Wesen. Er geht dorthin, wo die anderen sind, weil dort anscheinend etwas Gutes läuft. Sie könnten ja auch Musik nur zu Hause hören, statt an ein Live-Konzert zu gehen, was billiger wäre. Trotzdem geht man ans Konzert, weil es ein Erlebnis ist, das alle Sinne bedient. Dasselbe geschieht an der Luga: Ich sehe nicht nur Bilder von Produkten, sondern kann sie anfassen und ausprobieren. Ein solches Erlebnis erhält man nur vor Ort.

Einmal abgesehen vom Verkaufsargument: Welche Funktion erfüllt eine Publikumsmesse heute?

Anders als früher geht es heute bei Publikumsmessen nicht mehr nur um die Ware. Sie sind ein Schmelztiegel, in dem Verkauf und Vermarktung auf Regionaltourismus, Erlebnis und Politik treffen. Die Luga gibt auch unscheinbaren Themen eine Plattform, hier trifft der Querschnitt der Gesellschaft aufeinander und es kann so etwas wie Meinungsbildung entstehen. Emotionen spielen eine grosse Rolle. Und natürlich beeinflusst eine gute Stimmung auch das Kaufverhalten: Ich kenne niemanden, der noch nie etwas an der Luga gekauft hat. Gleichzeitig ist die Luga nicht hochkommerziell, wie etwa ein Eisfeld vor der Mall of Switzerland.

Das Messewesen war schon vor der Pandemie unter Druck. Weder die Muba in Basel noch die Züspa in Zürich gibt es noch. Die Luga hat sich derweil kaum verändert, trotz gesellschaftlichem Wandel. Wird sie immer so bleiben, wie wir sie kennen?

Wenn sich eine Messe nicht verändert, entsteht eben der Muba-Effekt: Das Interesse geht ob des immer Gleichen verloren und die Messe geht ein. Gleichzeitig mag der Mensch keine Veränderung. Deshalb muss sich die Luga stetig verändern, ohne dass man es spürt. Wie sie in 20 Jahren aussehen wird, kann ich nicht sagen. Sie wird aber weiterhin ein Ort sein, wo Menschen gern hingehen.

Aber Sie haben doch sicher eine Vision für die Zukunft der Luga.

Natürlich. Die Luga soll der Zentralschweizer Bevölkerung relevante Themen zur Verfügung stellen. Wir wollen Geschichten darüber erzählen, was es hier anzuschauen gibt. Grundsätzlich kann sich das Messewesen nicht mehr nur aufs Organisieren konzentrieren. Wir können nicht erwarten, dass plötzlich Interesse entsteht, wenn wir an einer grossen Medienkonferenz ankündigen, was die Luga bietet. Sondern wir müssen diese Informationen bereitstellen, damit Interessierte darauf stossen, egal wann sie danach suchen. Hier spielt die digitale Plattform mit: Sie können heute auf der Luga-Website viel mehr über die Luga erfahren, als Sie früher nach Ihrem Luga-Besuch wussten. Die Leute werden trotzdem – oder erst recht – an die Luga kommen, weil sie das Erlebnis suchen und die Produkte sehen wollen. Man heiratet ja auch nicht blind ab Tinder. Anders als früher begrüssen wir es heute auch, wenn ein Aussteller auf unseren digitalen Kanälen auf eine eigene Veranstaltung hinweist, die nicht an der Luga stattfindet. Denn dadurch wird unser Instrument gestärkt.

Noch ein Wort zum Geschäft: Die vergangenen zwei Jahre waren hart für die Messe Luzern, die hauptsächlich von Grossanlässen lebt. Wie ist die Situation heute?

Aktuelle Zahlen kann ich keine nennen, aber wenn die Luga funktioniert, werden wir im laufenden Geschäftsjahr mit einem blauen Auge davon kommen. Sofern es nicht wieder einen pandemischen Rückfall gibt, werden wir mit der aktuellen Buchungslage schwarze Zahlen schreiben. Unser grösstes Problem ist momentan interner Natur: Nach zwei Jahren Sparflamme ist es anspruchsvoll, wieder voll hochzufahren. Wir haben sehr fähige Mitarbeitende. Trotzdem ist es nicht ganz einfach, nach so langer Zeit wieder eine hohe Arbeitsbelastung zu stemmen. Zudem ist der Arbeitsmarkt ausgetrocknet.

Im Sinne einer Pandemie-Bilanz: In welche Richtung muss sich die Messe Luzern bewegen, um für künftige Krisen resilienter zu sein?

Meiner Meinung nach waren wir resilient. Ein Messeplatz bietet grundsätzlich eine einzigartige Infrastruktur, die einen Beitrag für die Region leistet, egal in welcher Situation. Es hat sich gezeigt, dass unsere Infrastruktur und unsere Ressourcen in der Krise einfach eine andere Nutzung erfahren, sei es mit dem Impfzentrum oder den Kantonsratssitzungen.

