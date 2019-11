Zentralschweizer Kantone erhalten Bestnoten bei der Kreditwürdigkeit Die Zentralschweiz glänzt bei der Kreditqualität. Doch es gibt auch Unsicherheiten. Maurizio Minetti

Fahnen am Ägerisee: Der Wettbewerb unter den Kantonen könnte sich verschärfen. (Bild: Werner Schelbert, 2. August 2008)

Es gibt gute und schlechte Schuldner. Je nachdem, wie ein Unternehmen fähig ist, Schulden zurückzuzahlen, bekommt es von den einschlägigen Rating-Agenturen gute oder eben schlechtere Noten. Diese Noten wiederum beeinflussen Investoren – schlechte Noten deuten auf ein höheres Kreditrisiko hin, aber bieten in der Regel auch eine höhere Rendite.

Die Credit Suisse misst diese Kreditwürdigkeit auch bei den Kantonen. In ihrem neusten «Kantonshandbuch Schweiz» schreibt die CS, dass die Kreditlandschaft der Kantone im Vergleich zum Vorjahr unverändert solide sei. Allerdings gib es Unterschiede in der Kreditqualität, die sich in einer relativ breiten Streuung der Einzelratings reflektieren (siehe Tabelle). An der Spitze der Ratingskala stehen die Kantone Nidwalden, Schwyz, Waadt, Zug und Zürich mit einem AAA-Rating. Von diesen fünf Spitzenreitern glänzen die Deutschschweizer Kantone mit hohen Werten bezüglich ihrer individuellen Standortqualität und Ressourcenstärke. Der Kanton Waadt hingegen hat sich aufgrund eines sehr guten Finanzergebnisses einen Platz im oberen Bereich des Rankings gesichert.

Mit Blick auf die Zentralschweiz lässt sich sagen, dass bis auf Uri alle Kantone in der oberen Hälfte zu finden sind. Uri wertet das Ergebnis im Grundsatz trotzdem als positiv, wie Adrian Zurfluh von der Standeskanzlei Uri sagt: «Die gute finanzielle Situation erlaubt uns, auch bei der Umsetzung der Steuerreform ab Anfang 2020 weiterhin attraktive Steuersätze für Unternehmen anzubieten.» Mit dem Entwicklungsschwerpunkt im Urner Talboden und der weiteren Entwicklung des Tourismusprojekts von Andermatt Swiss Alps seien zudem die wirtschaftlichen und finanziellen Aussichten für die Zukunft vielversprechend, heisst es aus Altdorf.

Studien-Mitautor Daniel Rupli sagt, die Zentralschweizer Kantone profitierten vor allem auch aufgrund ihrer Standortqualität. Von den sieben zahlenden Kantonen in den Finanzausgleich befinden sich vier in der Zentralschweiz. «Dies unterstreicht die Stärke und die Attraktivität des Standorts, vor allem aus der Sicht der Steuerzahler», sagt Rupli.

Steuerreform könnte zu Verschiebungen führen

Neben der CS vergibt in der Schweiz auch das St. Galler Unternehmen Fedafin Ratings für Kantone. Die konkreten Ratings gibt Fedafin nur gegenüber den Kunden preis, doch Geschäftsführer Adrian Oberlin sagt auf Anfrage, man stelle den Zentralschweizer Kantonen ebenfalls «ein sehr hohes Rating» aus. Die Unterschiede zwischen den eigenen Ratings und jenen der CS seien nicht gross, aber: «Grundsätzlich sind wir eher etwas konservativer», so Oberlin. So sei man bei einigen Kantonen etwas skeptischer, unter anderem aufgrund ihrer hohen Verschuldung und Pensionskassenverpflichtungen, zum Beispiel in Genf.

In diesem Zusammenhang hebt die CS die «finanziellen Herausforderungen» des Kantons Obwalden hervor, die aber laut Studienautor Rupli die Kreditqualität bis dato noch nicht beeinträchtigt haben. «Der stabile Ratingausblick deutet in kurzer Frist auch nicht auf eine Veränderung hin», so Rupli.

Die Kreditanalysten der CS sehen zum jetzigen Zeitpunkt ohnehin keine grösseren Verwerfungen, welche die Kreditqualität der Schweizer Kantone beeinträchtigen könnten. Nach der Verabschiedung des Bundesgesetzes über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung im Mai 2019 dürfte sich der Steuerwettbewerb zwischen den Kantonen allerdings weiter verschärfen, «was zu möglichen Veränderungen in der Rangfolge der Standortqualität und der Ressourcenstärke führen wird», wie die CS schreibt. Aufgrund der unverändert «grundsoliden kantonalen Kreditqualität», der günstigen Refinanzierungsbedingungen und der hohen Kostendisziplin bleiben die Kreditanalysten der CS bei ihrer positiven Einschätzung des Sektors mit einem stabilen Ausblick.