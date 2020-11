Zentralschweizer Kantone wollen Corona-Sünder wieder mit Bussen bestrafen können – dazu fehlt aber die gesetzliche Grundlage Trotz zweiter Welle können Ordnungshüter Personen, die gegen Coronavorschriften verstossen, nicht mit Ordnungsbussen bestrafen. Die Zentralschweizer Kantone fordern diese Möglichkeit nun zurück. Sandro Renggli 14.11.2020, 05.00 Uhr

Wer sich während der ersten Coronawelle im Frühling nicht an die Sicherheitsvorschriften des Bundes gehalten hat, musste mit einer Busse von 100 Franken rechnen. Während der durch den Bundesrat ausgerufenen «ausserordentlichen Lage» war es der Polizei möglich, Corona-Sündern Ordnungsbussen zu erteilen.

Mittlerweile befinden wir uns mitten in einer zweiten Infektionswelle, die Spitäler sind ähnlich stark ausgelastet wie im Frühling, die Fallzahlen fast zehnmal so hoch. Die «ausserordentliche Lage» wurde jedoch nicht wieder ausgerufen, und so fällt für die Behörden auch die Möglichkeit der Ordnungsbussen weg – ein Umstand, der nun auch seitens der Zentralschweizer Kantone auf Kritik stösst. Will man Regelverstösser, die zum Beispiel keine Maske tragen, ahnden, so müssen diese angezeigt werden. Gerechtfertigt wird dieses Prozedere durch die Schwere des Vergehens aber kaum.

In der Stadt Luzern gilt auch draussen Maskenpflicht, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Bild: Eveline Beerkircher (5. November 2020)

Verstösse sollen unbürokratisch geahndet werden können

Der Kanton Luzern spricht sich für die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage auf Bundesebene aus, welche Ordnungsbussen für Regelverstösse bezüglich Corona wieder möglich machen würde. «Wenn der Bund diese gesetzliche Grundlage wieder schaffen würde, könnte die Polizei eine Reihe von Tatbeständen per Ordnungsbusse ahnden», erklärt Erwin Rast, Kommunikationsbeauftragter des Justiz- und Sicherheitsdepartements des Kantons Luzern. Verstösse würden so schnell und unbürokratisch sanktioniert.

«Und die schnelle Sanktion kann auch eine präventive Wirkung entfalten.»

Die Luzerner Polizei betont, dass sie jeweils die Massnahmen der Politik umsetzen würde. Ob es Ordnungsbussen brauche oder nicht, sei nicht Sache der Polizei. «Grundsätzlich halten sich die Menschen aber gut an die Vorschriften. Regelverstösse sind bei der Luzerner Polizei momentan kein grosses Thema», so Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei.

Strafanzeigen führen zu «unverhältnismässigem Aufwand»

Der Kanton Zug setzt bei der Durchsetzung der Massnahmen auf «Vertrauen und Aufklärung». «Der allergrösste Teil der Bevölkerung hält die Vorgaben auch vorbildlich ein, bei kleineren Verstössen sind Bussen nicht angebracht», erklärt Aurel Köpfli, Kommunikationsbeauftragter der Gesundheitsdirektion des Kantons Zug. Die geltenden Massnahmen seien sehr umfassend und beträfen teilweise auch den privaten Bereich, weshalb eine grossflächige Kontrolle nicht möglich sei.

Trotzdem würde man auch in Zug die unbürokratischere Variante der Ordnungsbussen begrüssen. Köpfli räumt ein:

«Der Weg über Strafanzeigen ist mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden und nicht praktikabel.»

Und sagt weiter: «Die Möglichkeit, Ordnungsbussen auszusprechen, wäre deshalb gut, um die Massnahmen durchsetzen zu können und nötigenfalls etwas Druck auszuüben.»

Anliegen wurde dem Bund schon vorgetragen

Regierungsrätin Michèle Blöchliger, Gesundheits- und Sozialdirektorin Kanton Nidwalden Bild: PD

Der Kanton Nidwalden hat im Rahmen einer Anhörung zu den bundesweiten Coronamassnahmen vom 28. Oktober gefordert, dass die Kantone Ordnungsbussen-Kompetenzen bekommen. «Wir würden das sehr begrüssen», so die Nidwaldner Regierungsrätin Michèle Blöchliger. «Wenn die Polizei Anzeige erstatten muss, geht die Schnelligkeit des Verfahrens verloren, was wir bedauern. Schliesslich sollte so eine Strafe auch einen präventiven Charakter haben, die betroffenen Personen und ihr Umfeld sollen daraus lernen.»

Martin Kathriner, Leiter Verkehrs- und Sicherheitspolizei Kanton Obwalden Bild: PD

Auch für den Kanton Obwalden wären Ordnungsbussen bei Widerhandlungen gegen Corona-Sicherheitsvorschriften eine wirksamere Methode: «Die Wirkung von Ordnungsbussen ist sofort merkbar», erklärt Martin Kathriner, Leiter Verkehrs- und Sicherheitspolizei des Kantons Obwalden. «Die Kantonspolizei würde die Möglichkeit der Ordnungsbussen begrüssen. Ordentliche Verfahren mittels Anzeigen sind aufwändig und dauern länger, bis der Betroffene das Resultat erhält.» Bezüglich solchen Widerhandlungen wird keine Statistik geführt. Im Herbst kam es jedoch zu einzelnen Strafverfahren bezüglich Nichteinhalten von Schutzkonzepten oder Widerhandlungen gegen die Quarantänevorschriften.

Maya Büchi-Kaiser, Vorsteherin des Finanzdepartements des Kantons, bestätigt, dass auch Obwalden offiziell beim Bund die Ausarbeitung einer gesetzlichen Grundlage für Ordnungsbussen gefordert hat. Büchi sagt:

Maya Büchi-Kaiser, Vorsteherin des Finanzdepartements Kanton Obwalden Bild: PD

«Wenn es eine gesetzliche Grundlage gäbe, würde dies die Handhabung solcher Fälle extrem erleichtern.»

Und auch der Kanton Uri hat den Bund schon wissen lassen, dass man sich die Ordnungsbussen in Zeiten einer zweiten Welle zurückwünscht. Gemäss Adrian Zurfluh, Informationsbeauftragter des Kantons, seien von Uri und auch von anderen Kantonen entsprechende Forderungen gestellt worden. «Die Möglichkeit, Ordnungsbussen auszustellen, vereinfacht den Prozess einfach extrem und vermindert die Bürokratie.»