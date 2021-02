INTERAKTIV Arbeiten Zentralschweizer dort, wo sie wohnen? Die Mobilitätskarte zeigt Pendlerströme in Ihrer Gemeinde Das Bundesamt für Statistik hat erhoben, wo die Leute wohnen und wo sie arbeiten. Die Mobilität hat in den letzten Jahren zugenommen. Dass Arbeits- und Wohnort derselbe sind, gehört zur Ausnahme. In Zukunft könnte die Pendlerei aber auch wieder abnehmen. Sandro Renggli 24.02.2021, 05.00 Uhr

Die Schweiz ist ein Pendlerland: In der durchschnittlichen Schweizer Gemeinde pendeln 75 Prozent der Erwerbstätigen in eine andere Gemeinde zur Arbeit. Dies geht aus der Mobilitätsstatistik des Bundesamts für Statistik (BFS) hervor. Auch die meisten Zentralschweizer Kantone fallen in diesen Rahmen. In den Gemeinden des Kantons Zug pendeln im Durchschnitt 79,6 Prozent der Erwerbstätigen pro Gemeinde – der Höchstwert in der Zentralschweiz. Im Kanton Obwalden sind es hingegen nur 59,3 Prozent der Erwerbstätigen pro Gemeinde.

Generell lässt sich sagen, dass die kleineren, ländlichen Gemeinden, die trotzdem nahe an einem Zentrum liegen, typische Wohngemeinden sind, also Gemeinden, deren Einwohner grösstenteils in anderen Gemeinden arbeiten. So arbeiten beispielsweise ganze 91,9 Prozent der Einwohner der Luzerner Gemeinde Honau in einer anderen Gemeinde.

Stadt versus Land

Anders sieht es in Stadtgebieten aus: 58,2 Prozent der Einwohner der Stadt Luzern arbeiten auch dort, in der Stadt Zug sind es immerhin 46,3 Prozent. Dies heisst jedoch nicht, dass die Städte keine auswärtigen Arbeiter anziehen – im Gegenteil: 63,3 Prozent der Erwerbstätigen, die in Luzern arbeiten, stammen von auswärts. In Zug sind es gar 78,7 Prozent.

Eine weitere Ausnahme zum Wohngemeinde-Trend bieten Ferienorte wie etwa Andermatt. 76,9 Prozent der Einwohner der Ferienregion arbeiten auch dort. Auch Engelberg fällt mit 68,9 Prozent Bewohnern, die in der Gemeinde arbeiten, aus dem Rahmen.

Grundsätzlich lässt sich aber feststellen: Die Mehrheit der Erwerbstätigen pendelt. Die Einwohner der meisten Zentralschweizer Gemeinden arbeiten tendenziell in einer anderen Gemeinde, und in den meisten Gemeinden überwiegt die Anzahl an auswärtigen Erwerbstätigen.

Die Schweizer pendeln dank gutem ÖV mehr

Laut Timo Ohnmacht, Verkehrssoziologe an der Hochschule Luzern, hat der durchschnittliche Arbeitsweg von Herr und Frau Schweizer in den letzten Jahren zugenommen. «Das hat hauptsächlich mit dem Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel zu tun. Mit der Umsetzung des Projekts Bahn 2000 haben die Distanzen zwischen Wohn- und Arbeitsort sprunghaft zugenommen.» Laut einer Studie seien viele Arbeitnehmer bereit, bis zu einer Stunde Arbeitsweg auf sich zu nehmen, danach sinke die Bereitschaft merklich. «Mit dem ÖV kommt man heute viel weiter als noch vor 50 Jahren, während sich die Distanz mit dem Auto weniger stark verändert hat.»

Seit dieser Entwicklung ist das Pendel-Verhalten der Schweizer mit dem im nahen Ausland zu vergleichen, sagt Ohnmacht. «Besonders das Pendeln von Stadt zu Stadt, etwa zwischen Bern und Zürich, ist in der Schweiz ein verbreitetes Phänomen.»

Wird in Zukunft weniger gependelt?

Künftig könnte der durchschnittliche Arbeitsweg aber auch wieder abnehmen: «Unsere Untersuchungen zeigen, dass besonders im Dienstleistungssektor flexiblere Arbeitsmodelle zum Einsatz kommen. Auch Homeoffice und Coworking haben zugenommen und werden wohl weiter zunehmen», erklärt Ohnmacht. Unter Coworking versteht man Arbeitsformen, bei denen der Arbeitnehmer nicht zu Hause, aber auch nicht in einem klassischen Büro arbeitet, sondern in einem Raum, der von mehreren Firmen nach Bedarf genutzt werden kann. «Man begibt sich zum Arbeiten aus seiner Wohnung, sodass man nicht mehr durch dreckiges Geschirr oder die Kinder abgelenkt wird.» Die Coworking-Räume sollen den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, die nötige Arbeitsinfrastruktur nahe am Wohnort vorzufinden.

Ein weiterer Faktor ist die zunehmende Teilzeitarbeit. Laut den Untersuchungen von Ohnmacht sind Leute, die nur zwei- oder dreimal pro Woche arbeiten, bereit, einen längeren Arbeitsweg in Kauf zu nehmen – so wird weniger oft, aber über längere Distanzen gependelt.

