Zentralschweiz Polizeikorps unterstützt Kampagne «Nur wer leuchtet, wird rechtzeitig gesehen» Heute Donnerstag findet zum 15. Mal der Tag des Lichts statt. Mit der Unterstützung der Kampagne der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BfU) möchten die Zentralschweizer Polizeikorps dazu beitragen, das Unfallrisiko in der dunklen Jahreszeit zu senken. 04.11.2021, 11.17 Uhr

Mit den Leuchtbändchen sollen sowohl Kinder als auch Erwachsene im Dunkeln sichtbarer werden. Bild: Kantonspolizei Schwyz

Personen, die zu Fuss oder mit einem Zweirad unterwegs sind, haben in der Nacht ein dreimal höheres Risiko zu verunfallen als am Tag. Durch die dunkle Jahreszeit steigen deshalb auch die Anzahl der Unfälle: denn bei Schnee, Regen, Nebel oder Gegenlicht erhöht sich das Unfallrisiko sogar bis auf das Zehnfache. Wie das Zentralschweizer Polizeikonkordat in einer Medienmitteilung schreibt, kann deshalb eine gute Sichtbarkeit das Leben retten. Dessen müssten sich alle bewusst werden, insbesondere Kinder auf dem Schulweg.

Reflektierendes Material kann helfen

Reflektierendes Material bei Nacht kann Leben retten. Bild: Zuger Polizei

Für Fahrzeuglenkende sind Personen in dunkler Kleidung bei Nacht erst aus 25 Metern Distanz erkennbar, obwohl der Bremsweg bei beispielsweise 50 km/h mindestens 40 Meter beträgt. Dementsprechend ist die Zeit für die Reaktion so zu knapp. Durch das Tragen von reflektierendem Material kann die Sichtbarkeit erhöht werden: bereits aus 140 Metern sind Fussgänger so sichtbar. So können Brems- und Ausweichmanöver rechtzeitig eingeleitet und Unfälle vermieden werden.

Um nun auf die Gefahr und mögliche Gegenmassnahmen aufmerksam zu machen, unterstützen die Zentralschweizer Polizeikorps die BfU-Kampagne «Nur wer leuchtet, wird rechtzeitig gesehen», mit diversen Standaktionen. Weitere Tipps zum Schutz in der Dunkelheit finden Sie unter diesem Link. (rad)