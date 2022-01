Luzerner Kantonsrat: Hoher Aufwand wegen Impf- und Testmuffeln

Zertifikatspflicht Hoher Aufwand für wenige Impf- und Testmuffel unter den Luzerner Kantonsratsmitgliedern Die Sessionen des Luzerner Kantonsparlaments sollen ab Mai wieder im Kantonsratssaal stattfinden. Weil sich nicht alle impfen oder testen lassen, braucht es bauliche und technische Anpassungen. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 18.01.2022, 18.00 Uhr

Der Luzerner Kantonsrat tagt derzeit und auch am kommenden Montag und Dienstag in der Stadthalle in Sursee. Bild: Urs Flüeler/Keystone (15. März 2021)

Viele der 120 Luzerner Volksvertreterinnen und -vertreter wollen so schnell wie möglich zurück in den Kantonsratssaal im Regierungsgebäude an der Bahnhofstrasse 15 in Luzern. Möglich machen soll dies eine Zertifikatspflicht, wie sie für viele Aktivitäten im öffentlichen Leben inzwischen gang und gäbe ist. Doch nicht alle Politikerinnen und Politiker wollen sich für die Rückkehr von Sursee nach Luzern impfen oder testen lassen, wie die erste Beratung Anfang Dezember gezeigt hat (siehe Box). Am Montag wird das revidierte Kantonsratsgesetz in zweiter Lesung beraten.

SVP und wenige Grüne sagten Nein Der Luzerner Kantonsrat hat die Zertifikatspflicht in erster Lesung am 6. Dezember 2021 in der Schlussabstimmung mit 92 zu 24 Stimmen gutgeheissen. Dagegen votierten alle SVP-Mitglieder (mit Ausnahme von Ratspräsident Rolf Bossart, der sich usanzgemäss der Stimme enthielt) sowie Valentin Arnold, Monique Frey und Hans Stutz von den Grünen. Die FDP-Frauen Heidi Scherer und Luzia Syfrig enthielten sich ihrer Stimme. Als einziges Ratsmitglied war Helen Schurtenberger (FDP) bei der Abstimmung nicht anwesend. Abgelehnt wurden zuvor Anträge der FDP für die fixe Einführung der 3G-Regel (geimpft, getestet oder genesen) sowie der Mitte und der GLP, wonach Kantons- und Regierungsräte die Testkosten selber bezahlen sollen. Bereits früher gescheitert war eine Motion von GLP-Kantonsrat Mario Cozzio, der die virtuelle Teilnahme an Ratssitzungen und Kommissionssitzungen verlangt hatte. (nus)

Allerdings gibt es Ausnahmen: Wer über kein Zertifikat verfügt, kann von der Zuschauertribüne aus an der Session teilnehmen. Möglich ist auch, dass die Zertifikatspflicht je nach epidemiologischer Lage ausgesetzt wird. Die Ausnahmen beschliessen kann die Geschäftsleitung des Kantonsrats, zusammengesetzt aus Präsident Rolf Bossart (SVP, Schenkon), Vizepräsident Rolf Born (FDP, Emmen) und den Fraktionsvorsitzenden von Mitte, FDP, SVP, SP, Grünen und Grünliberalen.

Staatskanzlei erarbeitet Szenarien für nicht Zertifizierte

Erstmals wieder im Kantonsratssaal tagen könnte das Parlament in der Session vom 16. und 17. Mai. Doch welche organisatorischen Folgen hätte eine Teilnahme von der Tribüne aus? Schliesslich befinden sich dort auch Medienschaffende und Besucherinnen und Besucher. Verantwortlich für die Umsetzung wäre die Staatskanzlei. Sie bereitet sich bereits auf ein solches Szenario vor, wie Staatsschreiber Vincenz Blaser sagt. «Wir arbeiten derzeit die Details aus und werden der Geschäftsleitung am 9. März die Entscheidungsgrundlagen liefern», so der Jurist, der an den Geschäftsleitungssitzungen des Parlaments jeweils mit beratender Stimme teilnimmt.

So braucht es für Kantonsratsmitglieder, die von der Tribüne aus politisieren wollen, zusätzliche technische Installationen für die elektronische Abstimmungsanlage und für die Mikrofone. Dazu muss ein separates Schutzkonzept erarbeitet werden. Schliesslich brauchen Ungeimpfte oder nicht Getestete einen separaten Zugang und sie können weder den gleichen Kaffeeraum noch die gleichen WC wie das Gros der Ratsmitglieder benützen. Möglich sei etwa, dass die kleine Gruppe von nicht Zertifizierten ihren Kaffee im aktuell für alle Rätinnen und Räte zugänglichen Raum zwischen Saal und Tribüne trinke, während für alle anderen eine Verpflegungsmöglichkeit im Foyer angestrebt werde. Diese Lösung sei aber «noch nicht spruchreif».

Was eine Tribünenlösung kosten wird, lässt sich laut Blaser noch nicht sagen. Er gehe jedoch von einem fünfstelligen Betrag aus. Zum Vergleich: Ein auswärtiger Sessionstag verursacht ebenfalls Zusatzkosten im fünfstelligen Bereich – rund 60'000 Franken.

Angst vor Ansteckung im Saal: Auch Geimpfte wollen auf die Tribüne

Wie unsere Umfrage bei den Fraktionsvorsitzenden zeigt, sind die Meinungen über eine schnelle Rückkehr in den Kantonsratssaal geteilt. SVP-Fraktionschef Armin Hartmann (Schlierbach) etwa sagt, es würden sich im Ratssaal auch Geimpfte und Geboosterte «zu beengt fühlen und das Ansteckungsrisiko als zu hoch erachten. Sie möchten ihre Aufgabe deshalb lieber von der Tribüne aus wahrnehmen». Dies garantiere auch, dass niemand ausgeschlossen werde. Laut Hartmann wird die Tribünenlösung von der ganzen SVP-Fraktion unterstützt.

Rahel Estermann, Co-Fraktionschefin der Grünen, kann nachvollziehen, wenn sich auch Geimpfte lieber auf der Tribüne aufhalten. «Für uns ist eine Rückkehr in den Kantonsratssaal aufgrund der engen Platzverhältnisse und der Ansteckungsgefahr momentan nicht vorstellbar», sagt die Stadtluzerner Politikerin. Wichtigstes Kriterium für den Standort der Sessionen sei in ihrer Fraktion «immer die Sicherheit und nicht die Kosten». Dass für Kantonsrätinnen und -räte ohne Zertifikat andere Regeln gelten sollen als für Gäste eines Restaurants, gilt es für Estermann zu akzeptieren. Es gehe nicht nur um das Recht von Gewählten, ihr Amt ungeachtet ihrer Haltung ausüben zu können. «Auch die Rechte der Wählerinnen und Wähler, deren Vertretungen mit dem Festhalten an der Zertifikatspflicht von der Teilnahme an Sessionen ausgeschlossen wären, würden beschnitten.»

SP, GLP und FDP mit wenig Verständnis für Impf- und Testverweigerer

Auch für SP-Fraktionschef Marcel Budmiger ist ein politisches Mandat nicht mit einem freiwilligen Restaurantbesuch vergleichbar. «Es braucht Ausnahmen. Man kann auch Kantonsratsmitglieder nicht zwingen, sich solidarisch oder klug zu verhalten», sagt der Stadtluzerner. Und er betont gleichzeitig, die SP habe «keinerlei Verständnis» für Parlamentarierinnen und Parlamentarier, die sich für die Teilnahme an Sessionen weder impfen noch testen lassen wollen.

Ebenfalls wenig Verständnis für Testverweigerer zeigt GLP-Fraktionschefin Claudia Huser. Ihre Fraktion hat im Dezember einen Antrag der FDP unterstützt, die 3G-Regel ohne Ausnahme anzuwenden. Der Mehraufwand für die Tribünenlösung lasse sich «eigentlich nicht rechtfertigen». Die Grünliberalen würden am 9. März, wenn die Staatskanzlei ihr Schutzkonzept und die baulichen Massnahmen präsentiere, «sehr genau abwägen», ob der Aufwand vertretbar sei.

Für die FDP als Anhänger der 3G-Regel ist eine Testpflicht als Mindestanforderung für alle Kantonsratsmitglieder «zumutbar», sagt Fraktionschef Georg Dubach. Er könne weder eine Tribünen- noch eine Onlinelösung für nicht Testwillige unterstützen. Für den Trienger ist aufgrund der Zusatzkosten für auswärtige Sessionen und wegen der Schwierigkeit, Räume zu finden, klar: «Es ist unumgänglich, dass wir so bald wie möglich zurück in den Kantonsratssaal gehen.»

Online-Teilnahme kommt am Montag wohl erneut aufs Tapet

Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum, der die nun so intensiv diskutierte Zertifikatspflicht mit einer Motion erst angestossen hatte, bezeichnet die Ausnahmeregelung für Impf- und Testmuffel als Kompromiss. So würden die politischen Rechte und Pflichten aller Kantonsratsmitglieder gewahrt und die Kosten für den Tribünenausbau seien im Vergleich zu denen auswärtiger Sessionen «verhältnismässig».

Differenzen zwischen den Fraktionen gibt es auch in der Frage, ob nicht auch Online-Teilnahmen an Sessionen möglich sein sollten. Mitte, SVP, FDP und SP lehnen dies ab, weil die physische Präsenz wichtig sei. Die GLP hat diese Variante gar (erfolglos) in einem Vorstoss gefordert. Die Grünen unterstützten die GLP und werden laut Co-Fraktionschefin Rahel Estermann am Montag wohl erneut die Möglichkeit einer Online-Teilnahme für Personen in Quarantäne oder Isolation verlangen. Ausgeschlossen scheint ein Referendum gegen das angepasste Kantonsratsgesetz: Alle Fraktionsvorsitzenden halten ein solches für unwahrscheinlich.

