Zeugenaufruf In Reiden wurde ein Avec-Shop überfallen Zwei Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Avec-Shop in Reiden überfallen. Verletzt wurde niemand, die Luzerner Polizei sucht Zeugen. 18.10.2021, 10.03 Uhr

Zwei maskierte Männer haben am frühen Freitagmorgen, 15. Oktober 2021, um ca. 04.30 Uhr eine Mitarbeiterin vom Avec-Shop an der Grossmatte 1 in Reiden mit einer Pistole und einem Messer bedroht. Wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt, durchsuchten die Täter das Geschäft und flüchteten anschliessend ohne Beute durch den Lieferanteneingang in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin wurde nicht verletzt.