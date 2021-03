Zeugenaufruf

An der Bahnhofstrasse 3 in Emmenbrücke haben sich am Freitagabend mehrere Männer gestritten. Die Situation artete aus, so dass mindestens eine Person verletzt wurde. Die Luzerner Polizei sucht Personen, die den Vorgang beobachtet haben.

Roger Rüegger 23.03.2021, 13.48 Uhr