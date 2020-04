Rund 400 Interessenten für die 100 ersten Wohnungen im Horwer Ziegeleipark Die Vermietung der 1,5- bis 5,5-Zimmer-Wohnungen in den ersten drei Mehrfamilienhäusern hat begonnen. Die Eigentümerin ist trotz Corona und vielen anderen Neubauprojekten zuversichtlich - warum? Roman Hodel 20.04.2020, 11.30 Uhr

Die drei ersten Mehrfamilienhäuser auf dem Ziegeleipark-Areal sind im Rohbau fertiggestellt. (Bild: PD/Janine Rebosura)

Nirgendwo in der Region Luzern ist die Baukran-Dichte derzeit so hoch wie in Horw-Mitte. Beidseits der Zentralbahn-Gleise wachsen Mehrfamilienhäuser in die Höhe - darunter die drei ersten des Ziegeleiparks. Bei diesen hat die Eigentümerin AGZ Ziegeleien AG eben mit der Vermietung begonnen. Für die rund 100 Mietwohnungen, die Ende Jahr bezugsbereit sind, seien vorab bereits rund 400 Anfragen von Interessenten eingegangen. «Das haben wir auch erwartet, denn im Ziegeleipark treffen ungewöhnlich viele Qualitäten aufeinander», wird Tobias Rotermund von der Odinga Picenoni Hagen AG, die das Baufeld im Auftrag der Eigentümerin entwickelt, in einer Mitteilung zitiert.