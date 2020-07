Reportage Zirkus, Varieté, Pilzlabor: Die Vielfalt der Projekte und Events am Seetalplatz kennt keine Grenzen Seit zwei Jahren läuft die Zwischennutzung NF49 beim Seetalplatz. Nachdem sich anfangs vor allem die Container mit Leben füllten, wird vermehrt der ganze Platz in Anspruch genommen. Ein Augenschein. Beatrice Vogel 19.07.2020, 14.00 Uhr

Auf dem NF49, der Zwischennutzung beim Seetalplatz, herrscht reges Treiben. Seit kurzem gibt es auch wieder Freiluftveranstaltungen. Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

Ein Regenschauer ergiesst sich über den Seetalplatz in Emmenbrücke. Auf dem NF49 flüchten die Mitarbeiter des Zirkus Fahraway unters Dach. Doch der Regen hält an diesem Mittwoch nicht lange an, die Zirkusleute bauen weiter ihre Bühne auf.

Zwei Abende spielen sie hier, am 15. und 16. Juli, bevor es weitergeht nach Therwil. Wegen Corona hat der Basler Zirkus spontan umdisponiert: «Statt mehreren Monaten sind wir dieses Jahr drei Wochen unterwegs – und nur in der Schweiz statt in Spanien und Frankreich», sagt Nina Wey vom Zirkus Fahraway. Drei Wochen fast jeden Abend eine Aufführung, nur eine oder zwei Vorstellungen pro Ort, am Morgen wird der Platz gewechselt, nachmittags die Bühne aufgebaut und abends gespielt. Wey:

«Es ist intensiv, aber auch spannend.»

Die Zirkusleute haben leichtes Gepäck, alles ist selbst gemacht: Musik, Stück, Küche, Bühnenbild. «Der Himmel ist unser Zelt», so Wey, was bedeutet, dass die Aufführungen wetterabhängig sind.

Kein Dach über dem Kopf: Artisten und Publikum befinden sich unter freiem Himmel. Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

Die beiden Aufführungen in Emmenbrücke fielen nicht ins Wasser, aber das Wetter hätte besser sein können. Trotzdem kamen an den beiden Abenden rund 70 beziehungsweise 100 Besucher.

Simon Schurtenberger Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

Der Zirkus ist die erste grössere Freiluftveranstaltung dieses Sommers auf dem NF49, der Zwischennutzung am Seetalplatz. Wegen Corona musste vieles abgesagt oder verschoben werden. Der Zirkus Chnopf etwa ist erst im August auf dem Platz statt wie geplant im Juni. Das Lokal Magazin führt zwar wieder Events durch, verzichtet vorläufig aber auf den Mittagstisch. Trotzdem ist laut dem Kommunikationsverantwortlichen Simon Schurtenberger seit dem Lockdown wieder einiges los. «Die Ateliers waren immer zugänglich, und wir haben den Vorteil, dass wir im Freien viel Platz haben.»

Seit März auf dem NF49 stationiert ist das Varieté Caleidoskop. Es ist das Nachfolgeprojekt des ehemaligen Broadway Varietés, mit dem die Künstlerin Claudia Kienzler (39) ab Frühsommer 2021 auf Tournee gehen will. Im Moment ist sie damit beschäftigt, ein Team zusammenzustellen. Zudem läuft der Umbau im alten Broadway-Zelt, es wird gesägt, gehämmert und gefräst.

Viel Arbeit: Das bisherige Broadway Varieté wird umgebaut. Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

«Wir sind grundsätzlich im Zeitplan, wegen Corona konnten wir aber weniger Freiwillige einspannen», sagt Kienzler. Ziel ist, dass die Bauarbeiten fertig sind, bevor es richtig kalt wird. Die Investitionen sind laut Kienzler derzeit zu 70 Prozent gedeckt.

Für das NF49 als vorläufiger Standplatz hat sich Kienzler entschieden, weil sie im Raum Luzern bleiben wollte und ihr Projekt zum Konzept des NF49 passt. «Das Varieté tut auch dem Platz gut, weil wir immer hier sind, auch nachts, und wir uns mit um die Pflege und den Unterhalt des NF49 kümmern.» Allerdings: Die historische Fassade des Varietés muss leider repariert werden, weil sie während einer Veranstaltung auf dem NF49 beschädigt wurde.

Claudia Kienzler vor dem Varieté. Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

Sobald das Zelt im Herbst bespielbar ist, wären erste «Amuse-Bouche-Shows» möglich. Allerdings sind diese stark von der Pandemie-Entwicklung abhängig. «Ich will nicht zu viel Zeit in die Planung investieren, weil sich die Einschränkungen bezüglich Veranstaltungen ständig ändern können», so Kienzler. Deshalb werde sie allfällige Aufführungen im Herbst spontan ansagen.

Gleich neben dem Varieté ist die Werft, der Proberaum des Fischermanns Orchestra, seit knapp einem Jahr aufgebaut. Die Band macht derzeit Ferien, probt ansonsten aber regelmässig hier und lädt dazu auch andere Künstler ein. Von Zeit zu Zeit gibt es Konzerte auf der kleinen Bühne vor der Werft.

Links vom Varieté befindet sich der Proberaum des Fischermanns Orchestra, die «Werft». Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

Mit dem vielfältigen kulturellen Programm von Theater über Partys, Zirkus, Flohmarkt oder Foodfestivals will die Zwischennutzung am Seetalplatz einem möglichst breiten Publikum etwas bieten.

Doch es gibt auch stillere Orte. Seit rund einem halben Jahr ist etwa Patrik Mürner (50) mit seinem Pilzlabor auf dem Platz eingemietet.

Fast wie ein Iglu: Das Pilzlabor beim Seetalplatz. Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

Der gelernte Produktgestalter und Mykologie-Autodidakt arbeitet unter anderem an einem Projekt, bei dem belastete Böden durch Pilze und Pflanzen gereinigt werden.

Pilzzüchtungen im Innern des Labors. Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

Patrik Mürner erklärt: «Der Eierschwamm lebt in einer Symbiose mit der Fichte und schützt diese vor Bodengiften. So kann ein mit Zink belasteter Industriestandort durch das Pflanzen von Fichten mit Eierschwämmen und anderer Pilz- und Baumarten gereinigt werden: Der Pilz kristallisiert Zink und gibt ihn an einen geschlossenen Wasserkreislauf ab. Darin wachsende Korbweiden speichern Zink in ihren Ästen. Diese können geschnitten und das Zink daraus wieder gewonnen werden.»

Patrik Mürner erklärt anhand eines Modells, wie belasteter Boden mit Pilzen und Pflanzen gereinigt werden kann. Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

Bei einem anderen Projekt behandelt Mürner Naphthalin-belastetes Baumaterial mit einem Pilzmyzel. Die Pilze bauen das Naphthalin zu 50 bis 90 Prozent ab, sodass es nicht mehr schädlich ist. Klappt das Verfahren, könnte es künftig zur Schadstoffsanierung von Gebäuden verwendet werden.

Patrik Mürner mit verschiedenen Pilzen. Bild: Beatrice Vogel (Emmenbrücke, 15. Juli 2020)

Was Patrik Mürner sonst noch so macht, kann man sich in einem Video ansehen. Mit diesem hat das NF49 die neue Serie «NF49 präsentiert…» lanciert. In der Videoserie werden Personen und Projekte vorgestellt, die den Platz beleben. Hergestellt werden die Videos von der Produktionsfirma Madcom, einem Start-up, das ebenfalls auf dem NF49 eingemietet ist. Weitere Episoden folgen laufend auf www.nf49.ch.