Coronavirus: Kanton Luzern verschärft Massnahmen

Pandemie Kanton Luzern verschärft Corona-Massnahmen: Maskenpflicht in der Primarstufe – 3G+ in Spitälern und Altersheimen Nach dem Bund reagiert auch der Kanton Luzern. Er beschliesst neue Massnahmen. Diese betreffen Schulen, Spitäler, Alters- und Pflegeheime, soziale Einrichtungen für Personen mit Behinderungen und die Spitex. René Meier 03.12.2021, 17.32 Uhr

So wie im Kantonsspital Genf kommt der Zivilschutz auch im Luzerner Kantonsspital zum Einsatz. Bild: Laurent Gilliéron / Keystone (6. April 2020

Die Coronalage im Kanton Luzern ist angespannt: Der Kanton Luzern weist mit 400 bis 600 Neuansteckungen pro Tag schweizweit überdurchschnittlich hohe Fallzahlen auf. Die Lage in den Luzerner Spitälern spitzt sich dermassen zu, dass der kantonale Führungsstab am Freitag Unterstützung durch den Zivilschutz beantragen musste, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Deshalb hat die Luzerner Regierung folgende Massnahmen beschlossen, die am 6. Dezember in Kraft treten:

Maskenpflicht ab der 1. Primarklasse

Ab dem 6. Dezember gilt auch für Kinder ab der 1. Primarklasse Maskenpflicht. Ausgenommen sind Klassen der Basisstufe. Mit dieser Massnahme sollen die Infektionsketten durchbrochen und Quarantäneanordnungen für ganze Klassen vermieden werden. Damit könne laut dem Kanton der Präsenzunterricht so weit wie möglich aufrecht erhalten werden. Bisher galt im Kanton Luzern die Maskenpflicht ab der 5. Primarklasse. Aktuell sind im Kanton Luzern 39 Klassen in Quarantäne, 500 Kinder in Isolation und 1100 Kinder in Quarantäne.

Ab der 1. Primarklasse gilt neu Maskenpflicht. Symbolbild: Matthias Balk

Reihentests in der Primarschule

Die Reihentests werden auf die Primarstufe ausgeweitet. Ausgenommen sind die Basisstufen. Da zuerst die Infrastruktur und Kapazität der Testanbieter geklärt und ausgebaut werden müssen, gilt diese Massnahme ab dem 3. Januar. Die Schulen sind verpflichtet, die Reihentests wöchentlich einmal anzubieten, für die Schülerinnen und Schüler und die Lehrpersonen ist das Testen freiwillig.

Corona-Spucktests in Meggen Bild: Eveline Beerkircher

3G+ für Besucher in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen

Um den Schutz von besonders gefährdeten Personen noch weiter zu erhöhen und eine Ausbreitung des Coronavirus möglichst zu verhindern, müssen Besucherinnen und Besuchern in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen sowie sozialen Einrichtungen für Personen mit Behinderungen ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen. Die Einrichtungen können von der Zertifikatspflicht in ausserordentlichen Situationen abweichen - beispielsweise bei hoher Dringlichkeit in Palliativ- oder Krisensituationen oder bei einer Geburt.

Die Einrichtungen sind verpflichtet, das Vorliegen eines Covid-Zertifikats zumindest stichprobenweise zu überprüfen. Gleichzeitig gilt für alle ab 12 Jahren in den Innenräumen dieser Einrichtungen eine Maskenpflicht. Die Einrichtungen können in nicht öffentlich zugänglichen Innenräumen unter Beachtung der notwendigen Schutzmassnahmen Ausnahmen vorsehen (beispielsweise bei Familienangehörigen, welche Kleinkinder, Personen mit Autismus-Spektrum-Störungen oder Personen mit fortgeschrittener Demenz besuchen). Regierungsrat Guido Graf appelliert an die Bevölkerung:

«Ich muss Sie als Angehörige zum Schutz von allen bitten, ihre Liebsten in den Pflegeheimen für die Feiertage nicht zu sich nach Hause zu nehmen.»

3G+ für Mitarbeiterinnen in Spitälern, Alters- und Pflegeheimen

Alle Mitarbeitenden von Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und sozialen Einrichtungen für Personen mit Behinderungen sowie die Mitarbeitenden von Spitex-Organisationen mit direktem Kontakt müssen eine Schutzmaske tragen und den Nachweis erbringen, dass sie geimpft, genesen oder negativ auf das Coronavirus getestet sind. Guido Graf appelliert an die nicht geimpften Mitarbeitenden: «Es ist unverzichtbar, dass diese Personen in der aktuellen Situation ihren Beitrag zum Schutz der Patientinnen und Patienten sowie Bewohnenden leisten, indem Sie sich regelmässig testen lassen.»

Für die Umsetzung und Kontrolle der Regel 3G+ sind die Einrichtungen verantwortlich. Die Einrichtungen haben die Möglichkeit, sich am repetitiven Testen zu beteiligen. Weiterhin unverändert wichtig sind die Einhaltung der Hygieneregeln und die in den jeweiligen Schutzkonzepten der einzelnen Institutionen geltenden Schutzmassnahmen.