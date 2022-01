Zivilschutzanlage Spitz In diesem Horwer Bunker kann man neu «sounden» statt sich in Sicherheit bringen Die ausgemusterte Zivilschutzanlage Spitz bietet Platz für Bands und Cliquen sowie das Archiv der Gemeindeverwaltung. Die Nachfrage ist laut Gemeinderätin Astrid David Müller gross. Roman Hodel Jetzt kommentieren 16.01.2022, 17.00 Uhr

Im Untergrund des Horwer Schulhauses Spitz sind seit ein paar Wochen Gitarren und Schlagzeuge zu hören. Junge Bands üben hier für den grossen Auftritt. Draussen hört man davon so gut wie nichts – den dicken Betonmauern sei Dank.

Der Eingang zu den Vereins- und Cliquenräumen. Bild: Roman Hodel (Horw, 10. Januar 2022)

Doch damit nicht genug: In der ehemaligen Zivilschutzanlage gibt’s auch Vereine und Cliquen, die hier einen neuen Treffpunkt einrichten. Insgesamt neun Räume mit Grössen von 26 bis 72 Quadratmetern vermietet die Gemeinde Horw an junge Horwerinnen und Horwer, koordiniert und vergeben von der Jugendanimation Horw. Immobilien- und Sicherheitsvorsteherin Astrid David Müller (SVP) sagt:

«Die Nachfrage ist gross.»

Drei Räume seien bereits fix vermietet per 1. Dezember oder 1. Februar. Weitere Verträge würden ausgearbeitet, seien aber noch nicht definitiv unterzeichnet. Sollten alle abgeschlossen werden, gibt es vorerst keine freien Räume mehr. Bei der Vergabe achtet die Jugendanimation laut der Gemeinderätin auf den Wohnort und das Alter der Interessierten – Höchstalter 25 Jahre –, die Verbundenheit mit der Gemeinde und das Engagement im Jugendbereich:

«Jede Anfrage wird aber individuell von der Jugendanimation geprüft.»

Der Mietzins beträgt 20 Franken pro Quadratmeter im Jahr. Somit kostet zum Beispiel ein 43 Quadratmeter grosser Raum 71.70 Franken pro Monat.

Wasserschaden machte Standortwechsel für Verwaltungsarchiv nötig

Die Jugendräume sind über einen separaten Eingang erreichbar. Denn die ausgemusterte Zivilschutzanlage übt neuerdings noch eine weitere Funktion aus: Die Gemeinde hat hier ihr Verwaltungsarchiv in einem grossen Raum und zwei kleineren Räumen untergebracht. Der Umzug war nötig wegen eines Wasserschadens am früheren Standort des Archivs im Schulhaus Mattli in Kastanienbaum. Seither lagerten die Unterlagen provisorisch im Dachstock des Schulhauses Spitz.

Möglich wurde die Umnutzung der Zivilschutzanlage Spitz, weil der Kanton diese aus dem Inventar für öffentliche Schutzraumbauten gestrichen hat. Astrid David Müller:

«Ursprünglich war sie für den Kulturgüterschutz vorgesehen, hatte aber für den Zivilschutz zweite Priorität.»

Für die Gemeinde ein Glücksfall, sowohl wegen des Archivs, als auch wegen der Jugendräume.

Hinter den orangen Türen befinden sich die vermieteten Räume. Bild: Roman Hodel (Horw, 10. Januar 2022)

Bislang probten etwa junge Bands in der Zivilschutzanlage Herrenwald. Doch diese wird nach wie vor von der kantonalen Zivilschutzorganisation unterhalten, dient im Krisenfall als Ortskommandoposten und soll zudem als Ersatzstandort für den Gemeindeführungsstab Horw eingerichtet werden. Ebenfalls noch regulär in Betrieb sind die Zivilschutzanlagen Hofmatt und Kirchfeld – in Letzterer waren 2016 vorübergehend Asylsuchende untergebracht.

Kosten von rund 390'000 Franken

Damit die Zivilschutzanlage Spitz überhaupt von Vereinen und Bands genutzt werden darf, waren bauliche Massnahmen in den Bereichen Lüftung, Raumeinteilung, Fluchtwege und Schliessanlagen nötig.

Ohne diese neue, imposante Lüftung würde es in den unterirdischen Räumen rasch ungemütlich. Bild: Roman Hodel (Horw, 10. Januar 2022)

Die Bauabrechnung liegt zwar noch nicht vor, doch die Gemeinde rechnete mit Kosten von rund 390'000 Franken. Gemäss Astrid David Müller dürfte sich der Endbetrag «in diesem Rahmen bewegen».

