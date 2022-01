Geschlechtsänderung ohne Richterspruch: Erste Termine in Luzern

Zivilstandsämter Geschlechtsänderung ohne Richterspruch: Erste Termine in Stadt Luzern vereinbart Das im Personenstandsregister eingetragene Geschlecht zu ändern, ist seit diesem Jahr mit einem Besuch beim Zivilstandsamt möglich. Die Luzerner Ämter begrüssen den Schritt – auch wenn das Interesse klein ist. Grösser fällt es bei der gleichgeschlechtlichen Ehe aus. Alexander von Däniken 05.01.2022, 13.20 Uhr

Das Jahr 2022 bringt gleichgeschlechtlichen Paaren die Möglichkeit, eine Ehe einzutragen – und transsexuellen Menschen, ihr Geschlecht ohne Umwege ändern zu lassen. Bild: Martial Trezzini/Keystone

Seit diesem Jahr können Menschen mit Transidentität oder einer Variante der Geschlechtsentwicklung ihren Vornamen und das im Personenstandsregister eingetragene Geschlecht rasch und unbürokratisch ändern. War vorher ein gerichtliches oder administratives Verfahren nötig, genügt jetzt ein Termin beim Zivilstandsamt. Allerdings gibt es bis auf weiteres nur die Kategorien weiblich oder männlich. Die Geschlechtsänderung im Personenstandsregister hat keine Auswirkungen auf bestehende familienrechtliche Beziehungen wie etwa die Ehe, eingetragene Partnerschaft oder Verwandtschaft.

Zwei Personen haben bis jetzt mit dem Regionalen Zivilstandsamt Stadt Luzern für Januar einen Termin zur Änderung des offiziellen Geschlechts vereinbart, wie Madlen Brunner, Leiterin des Zivilstandsamts, auf Anfrage sagt. «Wir sind gespannt, wie sich die Zahl der Anfragen noch entwickelt.» Bisher seien im Jahr durchschnittlich ein bis maximal zwei Gerichtsentscheide betreffend Umwandlung des Geschlechts beim Zivilstandsamt Luzern verarbeitet worden.

Etwas grösser sei das Interesse an der Eheschliessung für gleichgeschlechtliche Paare. Einige Fragen könne man schon beantworten, bei anderen warte man noch auf Detailbestimmungen durch den Bund. So oder so seien beide Änderungen sinnvoll, sagt Brunner.

Direkter Weg ohne Gerichte

Noch keine Anmeldungen für die Änderung des Geschlechtseintrags verzeichnet das Regionale Zivilstandsamt Willisau. Deren Leiterin Petra Kamber geht allerdings davon aus, dass eine bis zwei Personen pro Jahr vom neuen Angebot Gebrauch machen werden. Bis jetzt hätten sich ähnlich viele Menschen mit demselben Anliegen an das Zivilstandsamt gewendet – «nur mussten sie vorher den gerichtlichen Weg einschlagen». Dass dieser nun wegfalle, sei richtig, sagt Kamber, die auch die Konferenz der Innerschweizer Zivilstandsämter präsidiert: «So ist es möglich, auf unbürokratische Weise das Geschlecht und den Vornamen ändern zu lassen.»

Voraussichtlich im Juli 2022 dürfte auch die Volksinitiative «Ehe für alle» umgesetzt sein. In der Region Willisau hat es laut Petra Kamber bereits drei Anfragen von gleichgeschlechtlichen Paaren gegeben. «Wir begrüssen es, dass bald auch diesen Paaren dieselben Rechte zustehen wie heterosexuellen Paaren.» Das Regionale Zivilstandsamt Hochdorf hat ebenfalls schon Anfragen zur gleichgeschlechtlichen Ehe erhalten, wie Leiterin Corinne Hodel erklärt: «Dabei ging es vor allem um die Umwandlung von der eingetragenen Partnerschaft in die Ehe.» Letztere werde auch mit Zeremonie gewünscht, weshalb man schon Terminwünsche entgegennehme.

Bei der Änderung des Geschlechtseintrags zeichnet sich im Seetal ein ähnliches Bild ab wie in Willisau. Anfragen hat es laut Hodel noch nicht gegeben; allerdings habe es bisher auch höchstens eine Person pro Jahr gegeben, die ihr Geschlecht und ihren Vornamen ändern wollte. Unabhängig von der Gemeinde reicht neu bei Personen über 16 Jahren eine einfache Erklärung, sofern sie nicht unter umfassender Beistandschaft stehen oder die Erwachsenenschutzbehörde etwas anderes angeordnet hat. Die Änderung des Eintrags kostet 75 Franken.