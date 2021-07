Luzern: Festlegen der Gewässerräume zieht sich in die Länge

Anstoss zur Festlegung des Gewässerraums war die Volksinitiative «Lebendiges Wasser». Sie forderte die Revitalisierung sämtlicher Schweizer Gewässer bis 2090, die in einem schlechten ökologischen Zustand sind. In einem politischen Kompromiss einigte man sich auf einen Viertel, dafür sollte bei allen Gewässern bis im Jahr 2018 ein Gewässerraum ausgeschieden werden. Die Initiative wurde daraufhin 2010 zurückgezogen.

«Die Umsetzung der rechtlichen Bestimmungen zum Gewässerraum, die 2011 in Kraft getreten sind, hat auf Seiten der Kantone und Gemeinden zu verschiedenen Fragen Anlass gegeben», erklärt Philipp Arnold, Teamleiter Gewässer bei der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie. Besonders aus Landwirtschaftskreisen sei die Kritik angebracht worden, dass die im Gesetz definierten Abstände zu viel Land in Anspruch nehmen würden, ergänzt Arnold. 2017 kam es nochmals zu Anpassungen an der Gewässerschutzverordnung, erst 2019 verabschiedete der Bund die neue Arbeitshilfe für die Kantone. Also ein Jahr, nachdem der Gewässerraum bereits hätte ausgeschieden sein sollen. (se)