Zu Gast in Wolhusen: Wie drei mongolische Schüler die Schweiz erleben Im Rahmen eines erstmaligen Austauschprogramms besuchen drei mongolische Schüler für rund einen Monat die Wolhuser Sekundarschule. Währenddessen klärt eine Lehrerin aus der Mongolei die Schweizer Schüler über ihr Heimatland auf. Sandro Renggli

Zu Besuch: Nazira Marat, Aigyerim Samigat, Tilyekbyerdi Khabai, Kunnur Mavlyetkhan (von links).

Bild: Dominik Wunderli (Wolhusen, 23. Oktober 2019)



Angeregtes Diskutieren, beflissenes Schreiben und Zeichnen; die Gruppenarbeiten in der ersten Klasse an der Sekundarschule Wolhusen wirken ziemlich genau so, wie man sich den Unterricht kurz vor der Mittagspause vorstellt. Schaut man allerdings genauer hin, so merkt man, dass hier kein gewöhnlicher Unterrichtsblock stattfindet. Da sind zum einen die Referate, die die Schüler vorbereiten. Sie befassen sich alle mit der Mongolei. Noch auffälliger sind allerdings die drei etwas älteren Schüler, die dem Unterricht in ungewohnter, exotisch wirkender Kleidung beiwohnen.

Tilyekbyerdi, Nazira und Kunnur sind Mongolen, und helfen den restlichen Schülern bei den Referaten über ihr Heimatland. Und wegen ihres lupenreinen Hochdeutschs fällt zunächst auch fast nicht auf, dass auch Lehrerin Aigyerim Samigat aus der Mongolei stammt. Die vier sind ihm Rahmen eines Austauschprogramms für einen Monat an der Sekundarschule Wolhusen.

Lehrer hatte die Idee

Ins Leben gerufen wurde das Projekt vom Lehrer Paul Herger. Er war während des letzten Schuljahres in der mongolischen Stadt Ölgii als Deutsch- und Englischlehrer tätig. Nebst seinem Lehrberuf hat sich Herger dort auch für verschiedene andere Hilfsprojekte engagiert, bei denen er unter anderem auch mongolische Schüler unterstützt hat. Dabei entstand die Idee für einen Austausch. Kurzum kontaktierte er die Sekundarschule Wolhusen, bei der er vorher schon sechs Jahre als Lehrer gearbeitet hatte. «Die Gemeinde Wolhusen und die Schule waren schnell einverstanden», erzählt Herger. «Sobald wir die Visa für Schüler und Lehrerin organisiert hatten, ist alles problemlos verlaufen.»

Während viereinhalb Wochen können sich nun also drei Schülerinnen und Schüler aus der Mongolei in Begleitung einer Lehrperson den Unterricht an der Sekundarschule Wolhusen besuchen. «Ihre Deutschkenntnisse konnten sie bereits enorm verbessern», freut sich Herger. Die fachliche Weiterbildung sei aber nicht das einzige Ziel. «Wir hoffen, dass die Schüler auch allgemeine Eindrücke aus der westlichen Welt mitnehmen. Gerade bei Themen wie Menschen- und Frauenrechte hat die Mongolei noch starken Aufholbedarf. Bildung ist deshalb enorm wichtig für dieses Land.»

Eine Win-win-Situation

Die Wolhuser Schüler haben ihre mongolischen Kameraden sofort herzlich aufgenommen. «Die meisten unserer Schüler wissen wenig bis nichts über die Mongolei. Das sie so einen direkten Einblick erhalten, ist toll», findet Herger. Auch Schulleiter Lukas Brunner ist sehr zufrieden: «Dieser Austausch ist eine riesige Bereicherung für uns und für beide Seiten enorm gewinnbringend.»

Das sehen auch die Schüler selber so: «Ich finde es toll, dass sie hier sind und etwas über uns, wir aber auch etwas über sie lernen», findet beispielsweise Ian. Auch Sedra freut sich über den Austausch und ist auch beeindruckt von den mongolischen Kameraden: «Sie sind sehr höflich und ihr Deutsch ist super!» Ian fügt an: «Ich möchte auch ein bisschen Mongolisch lernen!»

Schweizer Eindrücke mitnehmen

Die meisten neuen Eindrücke werden aber wohl die mongolischen Schülerinnen Kunnur und Nazira, Schüler Tilyekbyerdi und Lehrerin Aigyerim Samigat gewinnen. «In der Schweiz gefällt es uns tipptopp, wie ihr immer so schön sagt», erzählt Samigat. Die Deutschlehrerin war vor sieben Jahren das erste Mal hier, als Austauschstudentin. Seitdem hatte sie das Ziel, irgendwann mongolischen Schülern die Schweiz zu zeigen. Als sie letztes Jahr dann in der Mongolei auf Paul Herger traf, konnte sie diesen Traum verwirklichen.

«Meine Schüler sollen hier einerseits ihre Deutschkenntnisse verbessern, andererseits sollen sie aber auch die Schweiz und ihre Kultur erleben können», erhofft sich Samigat. «Mein persönliches Ziel ist es zudem, das Schweizer Bildungssystem kennenzulernen, und dieses Wissen mit nach Hause zu nehmen.» Auch die Schüler im Alter von 16 bis 17 Jahren werden in der Mongolei die gemachten Erfahrungen ihren Mitschülern präsentieren.

Die Pünktlichkeit ist dabei eine der vielen Schweizer Eigenschaften, die Samigat und ihre Schüler ihrem Heimatland näher bringen wollen. «Die Schweizer sind sehr pünktlich und ordentlich. Das sollten wir auch mehr sein!», findet Tilyekbyerdi. «Alles ist hier sehr gut geregelt», bestätigt Nazira.

«Die Schweizer sollten glücklicher sein»

Auf die Frage, was denn die Schweizer von ihnen lernen könnten, reagieren die Mongolischen Gäste zunächst zurückhaltend. «Die Schweizer sollten glücklicher sein, mit dem was Sie haben», sagt Samigat dann aber. «Ihr habt es sehr schön hier. Man muss nicht immer mehr wollen.»

Bis am 13. November gastieren die Mongolen noch in Wolhusen. Dann geht es zurück in die Heimat. Ein Wiedersehen ist aber keineswegs ausgeschlossen. «Mit dem neugegründeten Verein ‹Friends for Ulgii› planen wir schon einige Projekte in der Mongolei. Es ist gut denkbar, dass es zu weiteren Austauschen kommen wird. Vielleicht können in Zukunft auch Schweizer Schüler die Mongolei besuchen.»