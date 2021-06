Zu grosse Bauzonen Geringe Entschädigungen führen zu Widerstand gegen die Luzerner Rückzonungsstrategie Gäbe es mehr Geld für rückgezontes Bauland, würde die Akzeptanz bei den Betroffenen wohl steigen. Möglich wären laut dem Luzerner Regierungsrat auch freiwillige Zahlungen – doch das ginge zu Lasten der Steuerzahler. Ein Kantonsrat schlägt einen Härtefallfonds vor. Reto Bieri 01.06.2021, 05.00 Uhr

21 Gemeinden im Kanton Luzern weisen zu grosse Baulandreserven auf. Rund 900 Grundstückbesitzer müssen deshalb bis spätestens 2023 ihr Bauland in Landwirtschaftsland rückzonen. Auslöser ist das 2013 vom Schweizer Stimmvolk angenommene Raumplanungsgesetz, das einen haushälterischen Umgang mit Boden fordert. Bei der Umsetzung zeigt sich: Die Rückzonungen lösen bei den betroffenen Grundstückbesitzern oftmals Unmut aus, denn es droht finanzieller Verlust.

Das sorgt für Unmut: Im Kanton Luzern müssen 67 Hektaren Bauland rückgezont werden. Betroffen ist unter anderem der Trienger Ortsteil Kulmerau. Bild: Manuela Jans-Koch (Kulmerau, 25. April 2021)

Die Rückzonungen beschäftigen seit Jahren auch die Politik. Jüngst wandte sich SVP-Kantonsrat Armin Hartmann mit einer Anfrage an die Regierung. «Die Prozesse um die Rückzonungen in den Luzerner Gemeinden verlaufen weiterhin hochproblematisch», schreibt der Schlierbacher in seinem Vorstoss. Bis heute seien keine Massnahmen erkennbar, welche die Situation für Eigentümer rückzuzonender Flächen erträglicher machen würden.

Hartmann, der auch Präsident des kantonalen Hauseigentümerverbands ist, wollte von der Regierung insbesondere wissen, ob bei den Entschädigungen eine Verbesserung in Sicht ist. Nicht wirklich, geht aus der kürzlich publizierten Antwort der Regierung hervor. Abklärungen hätten bestätigt, dass die im Bundesrecht geregelten Voraussetzungen für eine Entschädigung streng sind. Ausserdem gebe es keine Möglichkeit zur Abstufung. Entweder wird der volle Verkehrswert entschädigt oder gar nichts. Zudem seien seitens des Bundes keine Bestrebungen im Gange, grosszügigere Entschädigungen zu ermöglichen.

Nur ein kleiner Teil der Eigentümerschaft erhält Geld

Um die Rückzonungen zu entschädigen, wird auf kantonaler Ebene seit einigen Jahren ein sogenannter Mehrwertabgabefonds geäufnet. Wer neues Bauland einzont, muss 20 Prozent des dazugewonnenen Werts in den Fonds einzahlen. Ob eine Rückzonung entschädigt wird, entscheidet die kantonale Schätzungskommission von Fall zu Fall. Da die Voraussetzungen streng sind, wird nur ein kleiner Teil der Eigentümerschaft Geld erhalten. Der Fonds reiche nicht im Ansatz für sämtliche Betroffene aus, schreibt die Regierung. Sie räumt ein, dass die geringe Entschädigung ein Grund für den Widerstand der Betroffenen sein dürfte. «Würden alle Rückzonungen entschädigt, wäre die Akzeptanz in Einzelfällen vermutlich grösser.»

Dabei gibt es eine Möglichkeit für zusätzliche Entschädigungen. Für diese freiwilligen Zahlungen braucht es laut Regierungsrat aber eine Rechtsgrundlage. Konkret müssten Kanton oder die Gemeinde dafür ein Gesetz erlassen und gleichzeitig die Entschädigungen entsprechend budgetieren, sagt auf Anfrage Andrea Muff, Fachspezialistin Kommunikation beim Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartement. Sie weist darauf hin, dass die Rückzonungen dabei durch die Steuerzahlerinnen und -zahler entschädigt würden. «Demgegenüber ist das System der Mehrwertabgabe verursachergerecht, die Entschädigungen werden aus dem Mehrwert von den Einzonungen finanziert.»

Als Ultima Ratio müsste der Kanton die Rückzonungen umsetzen

Armin Hartmann wollte von der Regierung zudem wissen, wie sie vorgehen würde, wenn Rückzonungsvorlagen an Gemeindeversammlungen abgelehnt werden. Andrea Muff sagt, die Reduktion der überdimensionierten Bauzonen sei für die Gemeinden gesetzliche Pflicht. «Es ist im Einzelfall aber nicht auszuschliessen, dass die Rückzonungsvorlage an der Gemeindeversammlung keine Mehrheit findet. Dies kann – als Ultima Ratio – dazu führen, dass der Kanton anstelle der Gemeinde die Rückzonung umsetzen muss. Das gilt es, gerade auch mit Blick auf die damit verbundene Blockade der Entwicklung der Gemeinde, unbedingt zu vermeiden und ist letztlich in niemandes Interesse», so Muff weiter.

Armin Hartmann freut sich zwar, dass die Regierung mit ihm einig geht, dass es mit höheren Entschädigungen besser vorwärts ginge. Mit der Situation ist er aber nach wie vor unzufrieden. «Ich behalte mir weitere Schritte vor, denn die Härtefälle sind eine Tatsache.» Weil die Entschädigungen aus dem Mehrwertabgabefonds nicht ausreichen, schwebt Hartmann ein kantonaler Härtefallfonds vor. Dazu müsste allerdings das Kantonsparlament Geld sprechen. Hartmann:

«Je nach Kreis der Bezüger würde es teuer. Eine Flächenlösung kann dieser Fonds deshalb nicht sein, sondern nur für Fälle, wo Personen vom Staat sehenden Auges in den Konkurs getrieben werden.»

Wie viele Grundstückbesitzer davon betroffen sind, können weder der Kanton noch Armin Hartmann sagen. Letzterer sagt, er wolle nicht jene schützen, die mit Bauland spekuliert haben. «Mir sind aber Fälle bekannt, wo Leute mit gutem Glauben Bauland gekauft haben, nun nicht mit einer Entschädigung rechnen können und sich den Kaufpreis ans Bein streichen müssen. Das entspricht nicht meinem Staatsverständnis.»