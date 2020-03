Zu hohe Subventionen? VBL weisen Betrugsvorwürfe von sich Am Montagmorgen standen die Verantwortlichen der Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) für Fragen zur ÖV-Finanzierung zur Verfügung. Fazit: Die Verhandlungen laufen – VBL streiten Fehler ab. Simon Mathis / Janick Wetterwald Aktualisiert

«Der Verkehrsverbund Luzern (VVL) und die Verkehrsbetriebe Luzern (VBL) überprüfen rückwirkend die Höhe der Abgeltungen, welche die VBL in den Jahren 2010-2017 für ihre ÖV-Leistungen erhalten hatten.» So lautet das Fazit in der Medienmitteilung der VBL unter dem Titel «Transparenz bezüglich ÖV-Abgeltungen». Zeitnah wolle man eine Vereinbarung erarbeiten und abschliessen – zudem soll die Transparenz weiter erhöht werden.

VBL-Direktor Norbert Schmassmann und die Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler an der Medieninfo. Bild: Simon Mathis

Auslöser dafür war eine Forderung des VVL anfangs Februar. Dort wurde die Verrechnungspraxis der VBL an ihre Tochtergesellschaft vbl in Frage gestellt. Diese Tochtergesellschaft erbringt die ÖV-Dienstleistungen und bezieht von der VBL gegen Verrechnung beispielsweise die Arbeitsleistungen der Fahrdienstmitarbeitenden oder die Unterhaltsarbeiten für die Fahrzeuge.

Rechnungen vom Bundesamt abgenommen

VBL-Direktor Norbert Schmassmann sagte an der Medienkonferenz: «Die Praxis der Leistungsverrechnung von den VBL an ihre Tochterfirma wurde vom Bundesamt für Verkehr (BAV) im Jahr 2012 geprüft und nicht beanstandet.» Die Abgeltungen hätten von 2010 bis 2019 auf dieser Verrechnungspraxis basiert. Fehler streiten die VBL also ab.

«Wir wollten nichts unter den Tisch kehren»

VBL-Verwaltungsratspräsidentin Yvonne Hunkeler sagt: «Der jetzige Fall ist in keiner Weise damit vergleichbar, was bei Postauto passiert ist.» Der VVL sei Anfangs Februar mit verschiedenen Forderung an die VBL herangetreten. Jetzt befände man sich in Verhandlungen. «Wir glauben, dass wir zu einer Einigung kommen werden.»

Zur knappen Kommunikation am letzten Freitag als alles publik wurde sagt Hunkeler: «Wir wollten nichts unter den Tisch kehren, sondern erst informieren, wenn wir uns mit der VVL geeinigt haben.»