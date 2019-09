Am 22. März 2017 entgleisten bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Luzern zwei Wagen eines Eurocity-Zuges. Nun informiert die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle über die Ursachen.

Zugentgleisung von 2017 in Luzern – jetzt ist klar, was genau passiert ist Am 22. März 2017 entgleisten bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof Luzern zwei Wagen eines Eurocity-Zuges. Nun informiert die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle über die Ursachen. Janick Wetterwald

Über zwei Jahre nach der Entgleisung des Eurocity-Zuges in Luzern im März 2017 liefert die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) den Schlussbericht zum Unfall. Verursacht wurde er durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren, wie zum Beispiel ein grosser Abstand zwischen Schiene und Weiche sowie verschlissenen und zu wenig gefetteten Rädern.

Der im März 2017 entgleiste Eurocity-Zug im Bahnhof Luzern. (Bild: Nadia Schärli)



Die Entgleisung hat sich auf einer sogenannten versteilten Doppelkreuzungsweiche ereignet. Diese spezielle Weiche liegt in einer Kurve. Christoph Kupper von der Sust sagt: «Dieser Weichentyp ist anfälliger auf solche Vorfälle und wird vor allem in der Schweiz verwendet, wo grundsätzlich engere Platzverhältnisse vorherrschen.»

Gemäss dem Bericht «lief der Spurkranz des Rades im Bereich der Weichenzunge auf die Schiene auf und entgleiste danach.»

In diesem Bereich lief das Rad auf der Weichenzunge auf, statt drüber zu rollen. (Printscreen Video Sust)

Die zweite, etwas tiefere Schiene ist die Weichenzunge. Statt wie im Video sauber einzuspuren, schlug beim Vorfall in Luzern der Spurkranz an dieser Weichenzunge an und der Zug entgleiste.

Das folgende Video zeigt unten wie eine korrekte Fahrt über die Weiche funktionieren sollte und oben, was in Luzern passiert ist:

Weichenabstand und verschliessen Räder

Folgende Faktoren haben im Zusammenspiel den Unfallhergang beeinflusst:

Grosser Abstand zwischen Weichenzunge und Stockschiene, an welcher die Weichenzunge normalerweise anliegt

zwischen Weichenzunge und Stockschiene, an welcher die Weichenzunge normalerweise anliegt Wegkippen der Stockschiene

der Stockschiene Verschleissform des Spurkranzes des entgleisten Rades

des Spurkranzes des entgleisten Rades Mangelnder Schmierfilm zwischen Spurkranzflanke und Schienenflanke

Kupper sagt, dass alle Abweichungen bei den Rädern sowie der Weiche im Toleranzbereich gewesen seien. Er erklärt: «Es hätte sogar bei einem noch grösseren Abstand zwischen Stockschiene und Weichenzunge zu keiner Entgleisung kommen können. Das Problem war die Summe aller toleranzbedingten Abweichungen.»

Empfehlungen an das Bundesamt für Verkehr

Die Sust richtet sich in ihrem Bericht auch an das Bundesamt für Verkehr (BAV) und macht zwei Sicherheitsempfehlungen:

Das BAV sollte Massnahmen und Vorgaben für ein Klaffen zwischen Stockschiene und Weichenzunge prüfen und sicherstellen, dass das Klaffmass unter dem fahrenden Zug derart beschränkt bleibt, dass es nicht zu einem entgleisungskritischen Zustand führt.

Das BAV sollte Massnahmen und Vorgaben prüfen, die sicherstellen, dass in Bereichen mit fahrdynamisch anspruchsvoller Gleisgeometrie jederzeit die Schmierung der Schienenflanke sichergestellt ist.

Zudem werde an den Infrastrukturbetreiber der Hinweis gerichtet, «dass nach dem Einbau einer neuen Zungenvorrichtung eine erste Schmierung manuell auf der Zunge angebracht werden sollte, bis von den Spurkränzen der Räder ein genügend grosser Fettfilm auf die Zungenvorrichtung übertragen wurde.»

Der Bahnhof Luzern war nach der Entgleisung mehrere Tage nur eingeschränkt für den Zugverkehr offen.