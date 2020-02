Zuger Polizei nimmt zwei Drogendealer fest Die Festnahme eines Drogendealers führte die Zuger Ermittler auf die Spur eines weiteren Betäubungsmittelhändlers. Beide Männer befinden sich in Untersuchungshaft. 12.02.2020, 11.34 Uhr

(dvm) Am Dienstag, 4. Februar 2020, haben Einsatzkräfte der Zuger Polizei zwei Betäubungsmittelübergaben in Rotkreuz und Küssnacht (SZ) beobachtet. Wenig später haben sie den Dealer im Zentrum von Küssnacht verhaftet, wie es in einer Mitteilung heisst. Der 21-jährige Mann aus Kroatien hatte eine Kleinmenge Kokain bei sich. Bei der Hausdurchsuchung an seinem Wohnort in Rotkreuz fanden die Polizisten Betäubungsmittelutensilien sowie weitere Kleinmengen von Kokain und stellten diese sicher.