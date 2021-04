Zukunft Intakte Überlebenschancen für Restaurants – Luzerner Gastroverband sieht Silberstreifen am Horizont Gemäss dem Luzerner Wirteverband haben die meisten Betriebe den zweiten Lockdown überstanden. Insbesondere auf dem Land gebe es wegen der Pandemie keine eigentliche Bereinigung in der Branche. David von Moos 24.04.2021, 05.00 Uhr

So sieht es seit dem erneuten Lockdown in manchem Restaurant aus: Schon zum zweiten Mal zwang das Coronavirus die Gastronomie in die Knie. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. Januar 2021)

Seit Montag dürfen Restaurants ihre Aussenbereiche wieder für Gäste öffnen. Eine logistische Herausforderung – verbunden mit grossen Unsicherheiten. Wie lange dauert es bis zur nächsten Schliessung? Wie lässt sich mit lediglich geöffneten Terrassen rentabel wirtschaften? Der Leidensdruck in der Gastronomie ist nach wie vor immens. Während einige voller Hoffnungen ihre Aussenbereiche öffnen, stellen andere den Betrieb ganz ein – vorübergehend oder dauerhaft.

Erschwerend dazu kommt die Umsetzung der Coronamassnahmen in den Aussenbereichen der Restaurants. Die Regeln seien «verwirrend», kritisierte der Präsident des Verbands Gastro Luzern unlängst.

Gastro Luzern: «Es wird wegen Corona nicht weniger Restaurants geben»

Laut Roland Meier, Marketingverantwortlicher des Luzerner Gastroverbands und Vizepräsident der Verbandssektion Sursee, ergeht es der regionalen Gastroszene insgesamt besser, als man meinen könnte. «Von dem, was ich bisher gehört und gesehen habe, gehe ich davon aus, dass die meisten Betriebe in der Region überleben.» Zwar sei in Bezug auf die Coronamassnahmen noch offen, was im Mai und Juni geschehe. Bisher aber zeige sich klar, dass diejenigen Restaurants, die schon vor der Krise gut gewirtschaftet hätten, den neuerlichen Lockdown wohl auch überstehen dürften:

«Wer bis jetzt überlebt hat, kann es schaffen.»

Den Restaurants auf dem Land komme ausserdem zugute, dass sie weniger vom Tourismus abhängig seien als jene in den Zentren, so Meier. Überdies könne man der Krise auch Positives abgewinnen. Da sei sicher mal der grosse Innovationsschub. «Die Wirte mussten sich bewegen und die allermeisten taten das auch.» Das hat laut Meier einen erfreulichen Effekt auf die ganze Branche: «Die Qualität dürfte in meinen Augen etwas steigen. Auch sind die Wirte durch die Krise näher zusammengerückt.»

Roland Meier von Gastro Luzern. Bild: PD

Alles halb so schlimm also? Meier verneint. «Wir brauchen weiterhin Unterstützung durch die öffentliche Hand. Die Terrassen allein rentieren nur bedingt.» Aber wenigstens seien die Härtefallgelder im Kanton Luzern vergleichsweise hoch ausgefallen und auch schnell ausbezahlt worden. Glücklicherweise habe hier die Luzerner Regierung rasch gehandelt. «Wer Anspruch auf Hilfe hat, dem wurde geholfen.» Nicht zuletzt deswegen sehe die Situation etwas weniger düster aus als auch schon. «Da ist die Lage in anderen Kantonen weitaus ernster.»

Allerdings wird es laut Meier in der Region und darüber hinaus trotzdem zu Schliessungen kommen. Von einer Bereinigung der Szene sprechen will er aber nicht. Im übertragenen Sinn sagt er, letztlich bleibe offen, ob «die Patienten mit oder an Corona gestorben seien». Jeder Wirt müsse selber abwägen, ob er weitermachen wolle oder nicht:

«Einige Gastronomen werden definitiv aufhören, aber wohl nicht nur wegen Corona. Den einen fehlt es an Motivation, den andern an Perspektiven.»

Der Pandemie die Schuld zu geben, sei einfach. Oft seien die Dinge in den Betrieben schon vorher nicht optimal gelaufen. «Wenn man genau hinschaut, sieht man das.»

Auch wenn es Opfer gebe: Betriebe, die sich rentabel führen lassen würden, dürften laut Meier wieder aufmachen. «Es wird wegen Corona nicht weniger Restaurants geben.» Eine andere Sache sei der fortschreitende Strukturwandel in der Branche: «Auf dem Land wird das Beizensterben auch nach Corona weitergehen», so Meier. Dies, weil es immer schwieriger werde, für traditionell geprägte Betriebe abseits der Zentren und Anziehungspunkte Pächterinnen und Pächter zu finden. Ausserdem hätten erfahrungsgemäss rund ein Viertel bis ein Drittel aller Betriebe Mühe, rentabel zu wirtschaften. «Aber das ist leider nichts Neues.»