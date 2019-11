Zukunftstag: Der grosse Laubbläser des Werkdienstes Ebikon hat es Andrea und Mia angetan

Mia Baggenstos (11) und Andrea Basler (10) haben beim Zukunftstag auf der Gemeindeverwaltung Ebikon erste Erfahrungen in der Berufswelt gesammelt. Emanuel Schüpfer

Einsatzbereit: Andrea Basler (links) und Mia Baggenstos mit Werkdienst-Mitarbeiter Jodok Karlen. (Bilder: Dominik Wunderli, Ebikon, 14.November 2019)



«Magsch no?», fragt Martin Emmenegger, Stellvertretender Leiter im Werkdienst Ebikon. «Nä-äh, ech nehme jetzt glaub de Räche», erwidert Andrea und legt den Laubbläser beiseite. Die Arbeit schlaucht ganz schön. Seit gut einer Stunde sind er und Mia dabei, den Rasen neben dem Tennisplatz im Ebikoner Risch vom Laub zu befreien. Sie sind am Donnerstagmorgen mit dem Werkdienst der Gemeinde Ebikon auf Ausseneinsatz und schnuppern anlässlich des nationalen Zukunftstages zum ersten Mal Berufsluft.

Mia ist elf Jahre alt, geht im Hochdorfer Schulhaus Weid in die fünfte Klasse und bedient heute den grossen Laubbläser. «Bei Mia merkt man, dass sie Sport treibt, denn sie trägt den grossen Bläser ohne grosse Mühe», sagt Emmenegger. Durch einen Onkel, der ebenfalls bei der Gemeinde arbeitet, ist sie am Zukunftstag zu diesem Job gekommen. Zuerst habe sie auf der Einwohnerkontrolle verschiedene Sachen am Computer gemacht, nach dem Büroaufenthalt ging es für sie nach draussen. «Mir hat bis jetzt alles gefallen», erzählt die 11-Jährige. Dem stimmt Andrea (10) mit einem Kopfnicken zu. Der Fünftklässler besucht das Schulhaus Zentral in Ebikon und war zuerst nicht sonderlich motiviert, am Zukunftstag teilzunehmen. Sein Nachbar erzählte ihm dann von der Arbeit auf der Gemeinde und weckte Andreas Interesse.

«Chönder no einisch go lääre?», ruft Emmenegger den beiden Fünftklässlern zu. Sofort packen die zwei an und hieven den gefüllten Laubbehälter auf den Pick-up. «Mia und Andrea schlagen sich super», sagt Emmenegger. Zusammen mit dem Lernenden Jodok Karlen betreut er die beiden Primarschüler an diesem kühlen und bewölkten Donnerstagmorgen.

«Die Laubbeseitigung ist eine von vielen Aufgabenbereichen des Werkdienstes: Reinigung, Abfallbeseitigung, Rasenschnitt, Betriebsunterhalt, Plätze und Trottoirs sauber halten», sagt Alois Camenzind, Leiter Werkdienst Ebikon. Mit dem Luftstrom des kleinen Laubbläsers wirbelt Andrea gekonnt den herbstlichen Blattschmuck durch die Lüfte. Dort sieht sich der Ebikoner auch in seiner Zukunft: Er möchte Helikopterpilot werden. «Dafür muss ich glaubs ans Gymi», sagt er. Mia will später Menschen helfen und als Ärztin oder Polizistin arbeiten. Das Highlight des heutigen Morgens? Logisch: «Der grosse Laubbläser!», antwortet Andrea wie aus der Pistole geschossen.

Frauen untervertreten

Im Werkdienst-Team arbeiten nebst Fachpersonen Betriebsunterhalt auch Gärtner, Mechaniker, Sager, Landwirte und Maurer. Eine männerdominierte Arbeitswelt: «Ich bin seit 20 Jahren dabei und vor gut 15 Jahren haben wir die erste Frau im Team begrüssen dürfen», sagt Alois Camenzind. Aktuell befinde sich im 12-köpfigen Team die bisher dritte weibliche Mitarbeiterin, eine Fachfrau Betriebsunterhalt im dritten und letzten Lehrjahr. Ein möglicher Grund für den niedrigen Frauenanteil sei die körperliche Arbeit, so Camenzind. Diese verrichten die Werkdienstler bei jedem Wind und Wetter: «Wir arbeiten zu 90 Prozent draussen», so Alois Camenzind.

Die Witterungseinflüsse sind auch für Mia am Zukunftstag spürbar: «Mini Schueh send ja ganz nass!», bemerkt sie nach getaner Arbeit. «Das kriegen wir mit dem Laubbläser schnell wieder trocken», scherzt Emmenegger, bevor sie sich an die nächste Aufgabe machen: Das Leeren der Parkuhren gehört auch zum vielseitigen Beruf.