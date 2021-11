Reportage Kunstmuseum Luzern «Muss man streng sein?» – Mädchen erleben einen Tag als Chefin der Kunstvermittlung Am Nationalen Zukunftstag begleiten Kinder einen Elternteil zur Arbeit – oder eine ihnen bis dahin unbekannte Chefin. So sollen Mädchen für Führungsaufgaben begeistert werden. Ein Augenschein. Sandra Peter Jetzt kommentieren 11.11.2021, 19.11 Uhr

«An welche Gegenstände erinnern euch einzelne Ausschnitte dieses Bildes?», fragt ein Mädchen, das mit einem Klemmbrett in der Hand vor einem farbenfrohen Kunstwerk steht. Die Augen von fünf anderen Schülerinnen und einer Frau sind auf sie gerichtet.

Diese Mädchen testen am Zukunftstag im Kunstmuseum Luzern, ob ihnen die Aufgaben einer Kunstvermittlerin und Chefin liegen. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. November 2021)

«Das oben rechts sieht für mich aus wie ein Zündhölzli und Flammen», antwortet eine der Schülerinnen darauf. Jede der Schülerinnen tritt einmal vor ein Kunstwerk oder in einen Raum und stellt den anderen Fragen.

Brigit Meier (2. von rechts) lauscht einer Teilnehmerin des Zukunftstages. Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. November 2021)

Die Mädchengruppe ist mit Brigit Meier, der Leiterin Kunstvermittlung, im Kunstmuseum Luzern unterwegs, anlässlich des Spezialprojektes «Einen Tag als Chefin» des Nationalen Zukunftstages.

Als Chefin «gecastet»

Im Kanton Luzern waren für Mädchen der 6. und 7. Klasse vier Chefinnen-Projekte ausgeschrieben. Bereits im Vorfeld oder auch am Tag selber richteten die Mädchen Fragen an die jeweilige Chefin. «Wie werden Sachen unter Stress gemacht?», war eine davon. Meier erklärt, man könne nicht immer alles perfekt machen, manchmal reiche gut aus. Als die Mädchen den Posteingang mit ungelesenen Mails sowie den Terminkalender mit allen eingetragenen Anlässen der Kunstvermittlung innerhalb einer Woche sehen, geht ein Raunen durch die Runde. Und sie verfolgen mit, welche Fragen bei einer Reservationsänderung auftauchen.

«Wie streng muss man sein?», wollte eine Schülerin wissen. «Das ist nicht lässig, aber als Chefin musst du streng sein», sagt Meier darauf. Sie nennt ein Beispiel: «Was würdet ihr einer Mitarbeiterin sagen, die etwas nicht so macht, wie ihr das gerne hättet?» Die Antworten der Mädchen reichen von «ich würde ihr erklären, wieso ich es anders wünsche» bis zu «Mach das, wie ich will, sonst bist du gefeuert».

Später fragt eine Schülerin: «Wieso wurden Sie zur Chefin befördert?» Als Meier erklärt, sie sei neu eingestellt worden, als sie sich auf die öffentliche Ausschreibung hin bewarb, bemerkt ein Mädchen: «Ah, wie bei einem Casting.»

Bild: Pius Amrein (Luzern, 11. November 2021)

Lebensentwürfe statt Berufe kennen lernen

Der Nationale Zukunftstag setzt sich für die Förderung einer geschlechterunspezifischen Berufswahl ein. Das Projekt «Ein Tag als Chefin» wurde erstmals 2018 lanciert. In diesem Jahr finden in der gesamten Schweiz rund 100 solche Projekte mit total 510 ausgeschriebenen Plätzen statt. Dabei gehe es nicht nur darum, eine bestimmte berufliche Tätigkeit zu entdecken, sagt Isabelle Santamaria, die Geschäftsführerin des Nationalen Zukunftstages. «Die Mädchen sollen sehen, wie Frauen ihr Leben in Führungspositionen gestalten und sich mit dem Werdegang auseinandersetzen. Sie brauchen weibliche Vorbilder, die zeigen, dass Frauen bestens dafür geeignet sind.»

Und die Leiterin der Kunstvermittlung im Kunstmuseum sagt: «Meiner Erfahrung nach ist die Option, einmal die Leitung zu übernehmen, bei Buben in der Berufswahl impliziter vorhanden als bei Mädchen oder sie werden sogar ermutigt dazu.» Sie selber habe in ihrem Leben jedoch oft zu hören bekommen: «Aber kannst du das denn? Ist das nicht zu viel für dich?» Meier sagt über den Chefinnen-Tag: «Ich hoffe, die Mädchen werden angeregt, mutig und selbstverantwortlich durchs Leben zu gehen.»