Zum Öffnungsschritt am 11. Mai sind in Luzern dreimal mehr Kontrolleure unterwegs

Am 11. Mai gehen viele Geschäfte wieder auf. Für die Kontrolle der Einhaltung der Schutzmassnahmen ist WAS wira Luzern verantwortlich. Die Behörde musste am Freitag einen Betrieb kurzzeitig schliessen.

Dominik Weingartner 04.05.2020, 17.11 Uhr