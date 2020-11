Luzern «Zum Wohl der Patienten müssen wir teilweise gratis arbeiten»: Pflegerinnen am Anschlag Die Arbeitszeit steht, wenn sie in ihre Hygienekleider schlüpfen, und läuft, wenn sie Pause machen: Pflegerinnen aus Luzerner Krankenhäusern und Altersheimen berichten über ihren Alltag. Und hoffen, dass sich die Bedingungen bald ändern. Alexander von Däniken 28.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Pflegefachpersonen wird die Umkleidezeit häufig nicht angerechnet. Symbolbild: Alessandro Della Valle/Keystone

Donnerstagmorgen, 7 Uhr: Die Frühschicht für Daria* in einem Luzerner Krankenhaus beginnt. Doch die Pflegefachfrau hat ihren Badge schon um 6.30 Uhr ans Kästchen beim Eingang gehalten, hat sich in der Garderobe umgezogen und einen Patienten für eine Operation vorbereitet. Der OP-Termin ist um 7.15 Uhr, vorher gibt es noch den täglichen Rapport. Für den Arbeitgeber hat Darias Arbeitstag um 7 Uhr begonnen, obwohl die Zeiterfassung des Badgesystems etwas anderes sagt. Ausschlaggebend ist der Schichtplan. Um das zu korrigieren, müsste Daria ein separates Formular ausfüllen. «Diese zusätzliche administrative Hürde ist mir nach langen Tagen zu hoch.» Ein Exempel statuieren und den Badge um 7 Uhr ans Kästchen halten, kommt für sie nicht in Frage: «Zum Wohl der Patienten müssen wir teilweise gratis arbeiten.»

Rascher Zmittag zur Entlastung der Kolleginnen

Etwas besser geht es Tamara*, die in einem anderen Luzerner Krankenhaus angestellt ist. Sie arbeitet zwar auch in Schichten, hat aber bei Frühschichten eine Viertelstunde Gleitzeit. «Irgendwann geht auch das nicht mehr auf», sagt die Pflegefachfrau. Zu Mittag wird in zwei Gruppen gegessen. So ist die Betreuung der Patienten jederzeit sichergestellt. Zumindest theoretisch. Denn wenn ein Notfall eintritt, braucht es jede Hilfe. Auch so ist laut Tamara die Belastung während der Mittagszeit höher. Für eine halbe Stunde oder Stunde leistet die Hälfte des Pflegepersonals die doppelte Arbeit. Je nach Teamgeist führt das dazu, dass Pflegerinnen ihr Essen herunterschlingen, um ihre Kolleginnen möglichst rasch wieder zu entlasten. Die Pause ist trotzdem so lang wie im Schichtplan eingetragen. Ausser, es wird ein Formular eingereicht.

Das Umziehen von der Privat- in die Hygienekleidung wird in vielen Luzerner Spitälern und Pflegeheimen nicht zur Arbeitszeit gerechnet. Patrick Hürlimann (16. November 2020)

Nicole* wiederum hat gerade eine Spätschicht hinter sich. Sie arbeitet in einem Pflegeheim auf der Luzerner Landschaft. Und kennt die Minutenzählerei ebenfalls.

«Weil die Belastung so hoch ist, kenne ich viele Kolleginnen, die ihr Pensum wie ich auf 80 Prozent reduziert haben.»

Das bedeutet zwar eine spürbare Lohneinbusse, minimiert aber das Risiko eines Burnouts. «Trotzdem fühle ich mich in der Freizeit oft ohne Energie und kann nicht viel unternehmen», so Nicole. Sie weiss von gut einem halben Dutzend Kolleginnen, die mit ihr die Ausbildung gemacht und mittlerweile den Job an den Nagel gehängt haben. Das bestätigen auch Zahlen des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums: Jedes Jahr geben schweizweit etwa 2400 Pflegefachpersonen ihren Beruf auf; fast ein Drittel von ihnen noch vor dem 35. Altersjahr.

In Pharma- und Lebensmittelbranche Standard, in Pflege nicht

Viviane Hösli kennt die Arbeitsbedingungen der Luzerner Pflegefachfrauen bestens. Sie ist Regionalsekretärin des VPOD Zentralschweiz, also des Personalverbands der öffentlichen Dienste. Der Verband fordert zusammen mit anderen aus dem Gesundheitsbereich klare Verbesserungen. So auch, dass das Anziehen der Hygienekleidung zur Arbeitszeit gezählt wird. «In anderen Branchen wie der Pharma oder im Lebensmittelbereich ist das schon lange Standard. Und das Arbeitsrecht sieht hier auch keine Ausnahme für Spitäler bei der Arbeitszeiterfassung vor.»

Viviane Hösli, Regionalsekretärin Zentralschweiz des Personalverbands öffentlicher Dienste. Bild: PD

Doch warum ist bis jetzt nichts passiert? Laut Hösli stehen die Spitäler unter einem hohen Kostendruck. Dieser wirke sich gerade dort aus, wo die Krankenkassen nichts übernehmen; also etwa einigen Pflegeleistungen. «Und das hat zu einer extremen Verdichtung der Arbeit in der Pflege geführt.»

Ein Blick in die Krankenhausstatistik des Bundesamts für Statistik bestätigt: In Luzerner Krankenhäusern hat die Zahl der stationären Pflegetage zwischen 2010 und 2019 um 5,9 Prozent auf über 500'000 zugenommen, während die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stationärer Patienten von 8,6 auf 7,7 Tage gesunken ist. Das sind also immer mehr Patienten in immer kürzeren Abständen.

Zwar hat die Zahl der Pflegerinnen in der gleichen Zeitspanne um 25,7 Prozent zugenommen. Das ist aber nichts im Vergleich zu den Vollzeitstellen in der Administration und im Sozialdienst, die um 72,4 Prozent gestiegen sind. Die Zahlen beziehen sich auf das jeweils durchschnittliche Jahresmittel. Dieses lag 2019 bei 3618,8 Vollzeitstellen in der Pflege.

Viviane Hösli sagt auch, dass sich viele Pflegefachfrauen nicht wehren, weil ihnen schlicht die Energie dazu fehlt. Umso wichtiger sei es, den Druck gemeinsam mit Gewerkschaften und Verbänden hochzuhalten. Chancen sieht die Regionalsekretärin in der Coronakrise und im Rückhalt aus der Bevölkerung: Die Petition zur Verbesserungen der Arbeitsbedingungen ist vom Gesundheitspersonal fleissig unterschrieben worden.

«Die Pandemie hat vielen Menschen die Augen geöffnet, wie wichtig eine gut funktionierende Pflege ist und auch das Pflegepersonal ist selbstbewusster geworden.»

Letztlich sei die Politik in der Verantwortung, dass vorgesehene Verbesserungen in der Ausbildung auch nachhaltig sein werden. «Was bringt es, mehr junge Menschen in eine Pflegeausbildung zu schicken, wenn sie – kaum ausgelernt – den Beruf wieder verlassen?»

Luzerner Kantonsspital will Gerichtsentscheid abwarten

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) ist mit Abstand das grösste Spital der Zentralschweiz. Zur Umkleidezeit will das Luks unter anderem einen anstehenden Leitentscheid des Bundesgerichts abwarten. Barbara Flubacher, Leiterin der HR-Abteilung, sagt:

«Wir haben eine Arbeitsgruppe gebildet, um eine gemeinsame Lösung für alle Betroffenen zu finden. Die Herausforderung besteht darin, aufgrund des allgemein hohen finanziellen Drucks eine kostenneutrale Lösung zu finden.»

Mit allen Betroffenen meint Flubacher auch Techniker, Küchenangestellte oder Empfangsmitarbeiterinnen, die ebenfalls eine Arbeitskleidung tragen müssen.

Ein Patientenzimmer im Kantonsspital Luzern. Bild: Urs Flüeler / Keystone

Was das zwangsweise frühere Erscheinen als im Schichtplan vorgesehen betrifft, sagt die HR-Leiterin des Luks: «Die Zeit vom Einstempeln bis beispielsweise zur ersten Operation ist so bemessen, dass sie für die Mehrheit der Pflegenden ausreichend ist, um sich darauf vorzubereiten. In individuellen Fällen kann es vorkommen, dass sich Mitarbeitende mehr Zeit nehmen möchten, was ihnen freigestellt ist.»

Und zu den Pausen, die zum Teil nicht bezogen werden können, erklärt Flubacher, dass allen Angestellten pro vollen Arbeitstag 30 Minuten Pause zur Verfügung stehe, ohne ausstempeln zu müssen. «Die Gesundheit der Mitarbeitenden ist uns ein grosses Anliegen. Es ist deshalb wichtig, dass die Mitarbeitenden ihre Pausen beziehen, weil diese der Erholung dienen.»

Pro Schicht sei jeweils die 30-minütige Essenspause unbezahlt. Sie muss also ausgestempelt werden. «Können diese Pausen in begründeten Fällen nicht bezogen werden, können die Mitarbeitenden via vorgesetzter Person eine entsprechende Zeitgutschrift verlangen.» Generell nehme das Luks individuelle Forderungen des Pflegepersonals wahr, die sich je nach Bereich unterscheiden würden. «Das Luks ist bestrebt, mit einer differenzierten Personalpolitik diesen unterschiedlichen Bedürfnissen im Rahmen der übergeordneten Vorgaben Rechnung zu tragen.»

Pflegeheimverband: Arbeitsgesetz ist einzuhalten

Dem Verband Curaviva Luzern sind kantonsweit 70 Pflegeinstitutionen angeschlossen, darunter 66 Pflegeheime. Präsident Christian Arnold sagt zur Umkleidezeit: «Curaviva Luzern hat Kenntnis, dass nicht alle Betriebe die Umkleidezeit gleich handhaben. Je nach Betrieb liegen Unterschiede in der Rechtsgrundlage der Anstellungsverhältnisse vor.» Grundsätzlich gelte aber, die Umkleidezeit als Arbeitszeit anzurechnen; so stehe es in der Verordnung 1 zum Arbeitsgesetz. Und so habe es auch das Bundesamt für Wirtschaft in einer Wegleitung definiert, «falls das Umziehen für die Tätigkeit notwendig ist».

Dennoch könne ein nicht kostenneutrales Umsetzen dieser Regel für manche Heime eine grosse finanzielle Belastung sein, zumal dem Personal andere freiwillige Leistungen geboten werden. Arnold:

«Eine Anrechnung von Umkleidezeit als zusätzliche Arbeitszeit könnte Betriebe unter Umständen zwingen, bei diesen Leistungen zu kompensieren.»

Es brauche also Lösungen, «die für die Mitarbeitenden wie auch für die Arbeitgeber stimmig sind». Curaviva Luzern beobachtet laut Präsident Christian Arnold, dass sich bereits Heime bemühen, ihren Angestellten bessere Arbeitsbedingungen zu bieten. Schliesslich sei der Druck infolge des Fachkräftemangels hoch, neben einem guten Angebot für die Bewohner auch entsprechende Arbeitsbedingungen zu schaffen. «All dies schlägt sich in Form von höheren Gesundheitskosten auf die Aufenthalts- und Pflegetaxen nieder. Hier sind politische Entscheidungen zwingend gefordert.»

* Namen der Redaktion bekannt.