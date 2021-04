Kurz-News Zonenplanänderung und Hochwasserschutz in Menznau 14.04.2021, 05.00 Uhr

Am 30. Juni 2020 beschlossen die Stimmberechtigten eine Änderung des Zonenplans in den Gebieten Kronenrain/Dorf und Chällerrain/Geiss sowie des Bau- und Zonenreglements. Der Regierungsrat hat nun die Änderungen genehmigt, wie er in einer Mitteilung schreibt.