Zwei Autos kollidieren in Ebnet – beide Fahrer verletzt Am Samstagnachmittag ist es auf der Hauptstrasse in Ebnet zu einer seitlich-frontalen Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Zwei Personen haben sich dabei verletzt. 01.12.2019, 16.03 Uhr

Seitlich getroffen: Dieses Auto war in den Unfall involviert. Bild: Luzerner Polizei

(stp) Am Samstag kurz vor 16 Uhr fuhr eine Autofahrerin auf der Hauptstrasse von Luzern Richtung Bern. Wie aus einer Mitteilung der Luzerner Polizei hervorgeht, geriet in der im Gebiet Mosigen in Ebnet ein entgegenkommendes Fahrzeug auf die linke Fahrbahn. Dabei kam es zu einer seitlich-frontalen Kollision mit dem Richtung Bern fahrenden Auto. Zwei Personen verletzten sich beim Unfall und wurden durch den Rettungsdienst 144 ins Spital gefahren.