Zwei Fahrzeuge kollidieren in Sursee – Polizei sucht nach zwei Frauen Am Montagnachmittag kam es in Sursee zu einem Verkehrsunfall. Da Unstimmigkeiten über die Geschehnisse herrschen, sucht die Polizei nach zwei Frauen, welche zum Unfallzeitpunkt vor Ort waren. 16.09.2020, 11.56 Uhr

(pjm) Am Montag ereignete sich um kurz vor 13.30 Uhr an der Oberstadt 6 in Sempach ein Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Wie die Luzerner Polizei mitteilte, verletzte sich beim Unfall niemand. Allerdings herrschen über den Unfallhergang unterschiedliche Auffassungen, weshalb die Behörden nach Zeugen suchen.