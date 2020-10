Zwei Fünftel der Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt Luzern sind Zuzüger Sehr viele Stadtluzerner wohnen noch nicht lange hier. Und Littau ist gemäss Statistik das kinderreichste Quartier. Hugo Bischof 15.10.2020, 05.00 Uhr

In der Innenstadt (hier die Hirschmattstrasse) gab es in den vergangenen zehn Jahren in der Stadt Luzern besonders viele Zuzügerinnen und Zuzüger.

Bild: Nadia Schaerli (Luzern, 5. Oktober 2020)

Die Wohnbevölkerung der Stadt Luzern befindet sich im ständigen Umbruch. Das zeigt ein Blick in das Statistikportal der Stadt Luzern, das von Lustat Luzern im Auftrag der Stadt jährlich aktualisiert wird. Demnach lag der Anteil der ständigen Wohnbevölkerung, die nach dem 31. Dezember 2009 in die Stadt Luzern gezogen ist, Ende 2019 bei 41,4 Prozent.

Das bedeutet: Zwei Fünftel der Personen, die heute in der Stadt Luzern leben, sind erst in den letzten zehn Jahren von auswärts hierher gezogen. Weniger als 60 Prozent leben schon länger als zehn Jahre in der Stadt.

Innenstadt und Littau bilden die beiden Pole

Allerdings ist der Anteil von Neuzuzügern je nach Stadtteil sehr unterschiedlich (siehe Grafik): Mit 55,1 Prozent am grössten ist der Anteil Zuzüger in der Innenstadt (Gebiet Altstadt, Wey, Bruch, Hirschmatt, Klein-/ Neustadt, Tribschen). Mit 32,4 Prozent am wenigsten Zuzüger verzeichnete der Stadtteil Littau. Mit 34,5 Prozent ebenfalls klein ist der Anteil Zuzüger auf der linken Seeseite (Ober-/Untergütsch, Obergrund, Allmend, Sternmatt, Hochrüti, Langensand, Matthof). Woher die Zuzüger stammen, erscheint nicht in der Statistik. Auf der anderen Seite sind im gleichen Zeitraum auch entsprechend viele Stadtbewohner weggezogen. Wohin? «Diese Daten wurden zwar erhoben, aber bisher nicht detailliert ausgewertet» , sagt dazu Sibylle Haas, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Lustat.

Das sind einige weitere Eckdaten aus der Statistik:

82257 Personen wohnten Ende 2019 in der Stadt Luzern. 42676 davon waren Frauen, 39581 Männer.

Gegenüber dem Vorjahr stieg die gesamtstädtische Einwohnerzahl zum zweiten Mal in Folge leicht an (+0,7 Prozent), nachdem 2017, erstmals seit 2003, ein Bevölkerungsrückgang verzeichnet worden war (–0,2 Prozent). Das Bevölkerungswachstum 2019 entspricht dem langjährigen städtischen Wachstum (2010–2019, durchschnittlich 0,7 Prozent), und liegt knapp unter dem aktuellen kantonalen Wachstum (+0,9 Prozent gegenüber 2018).

Der «älteste» Stadtkreis ist die rechte Seeseite (Oberseeburg, Würzenbach, Schädrüti, Bellerive, Schlössli, Halde, Lützelmatt). Der Anteil der 65-Jährigen und Älteren beträgt hier im Schnitt 30,9 Prozent. Wobei der Rentner-Anteil in den Quartieren Halde/Lützelmatt und Bellerive/Schlössli mit 36,6 Prozent speziell hoch ist. Der gesamte Anteil der Personen ab 65 Jahren (heute 19,4 Prozent) in der Stadt Luzern blieb in den letzten 30 Jahren übrigens weitgehend unverändert.

Der «jüngste» Stadtteil Luzern mit dem höchsten Anteil an Kindern und Jugendlichen (21 Prozent) ist Littau, wobei der Anteil in den Quartieren An der Emme und Littauerberg speziell hoch ist. Am zweitmeisten Kinder und Jugendliche hat es am linken Reussufer (Basel-/Bernstrasse, Udelboden, Reussbühl, Ruopigen). Mit fast 18 Prozent leicht über dem Durchschnitt liegt der Anteil Kinder und Jugendliche auch am rechten Reussufer (Wesemlin, Dreilinden, Maihof, Rotsee, Hochwacht, Zürichstrasse, Bramberg, St. Karli).

Im langfristigen Vergleich hat der Anteil Kinder und Jugendliche in der Stadt Luzern nur ganz leicht abgenommen – von 17,9 Prozent im Jahr 1991 auf 16,2 Prozent heute.

Der Ausländeranteil in der Stadt Luzern hat sich von 13,4 Prozent im Jahr 1981 auf 24,4 Prozent Ende 2019 fast verdoppelt.

Einwohnerschwund am linken Reussufer

Ausser dem linken Reussufer mit 13382 Einwohnern (–3,1 Prozent gegenüber 2018) wiesen alle Luzerner Stadtkreise ein Bevölkerungswachstum auf. Das grösste Wachstum wurde im bevölkerungsstärksten Stadtkreis Innenstadt verzeichnet (20113 Einwohner, +2,5 Prozent), gefolgt von Littau (8076 Einwohner, +1,8 Prozent), rechtem Reussufer (13817 Bewohner, +1,5 Prozent), rechter Seeseite (10597 Einwohner, +1,0 Prozent) und linker Seeseite (15894 Bewohner, +0,2 Prozent).



