Schwerpunkt Zwei Luzerner Gemeinden sind finanziell arg in Schieflage geraten – die grosse Übersicht Viele Luzerner Gemeinden sind überschuldet. Doch in Kriens und Wolhusen ist die Lage besonders angespannt. Sie halten die Finanz-Vorgaben gleich reihenweise nicht ein. Lukas Nussbaumer 02.11.2020, 05.00 Uhr

Die 82 Luzerner Gemeinden weisen 2019 zusammen einen Überschuss von knapp 111 Millionen Franken aus. Das ist leicht mehr als im Jahr zuvor und entspricht dem zweithöchsten Wert seit zehn Jahren, wie jüngst publizierte Daten von Lustat Statistik Luzern zeigen.

Steht es mit den Finanzen in den Luzerner Gemeinden also gut?

Ja – mit Abstrichen. Die mehrheitlich sehr positiven Jahresabschlüsse und das Eigenkapital von über 3,5 Milliarden Franken würden auf eine «sehr solide Basis» deuten, sagt Beat Fallegger, Leiter der Finanzaufsicht des Kantons über die Gemeinden. Gleichzeitig weisen 30 Kommunen eine Nettoschuld pro Einwohner auf, die den vom Kanton vorgegebenen Grenzwert übersteigt. Dieser liegt beim Zweifachen des kantonalen Mittels, das 1066 Franken beträgt.

Laut Fallegger ist diese hohe Zahl von Gemeinden vorab auf die Umstellung des Rechnungslegungsmodells zurückzuführen. «Die neue Rechnungslegung muss den tatsächlichen Werten entsprechend geführt werden. Damit sind die schon früher als stille Reserven bestandenen Werte nun ersichtlich.» Zu berücksichtigen gelte es auch den Zustand der Infrastruktur, die geplanten Investitionen, den Steuerfuss sowie das zu amortisierende Fremdkapital.

Kontrollbericht muss vorgelesen oder veröffentlicht werden

Einfach so hingenommen werden überschrittene Parameter vom Kanton jedoch nicht. Exekutiven von Gemeinden, welche die vorgeschriebenen Finanzkennzahlen nicht einhalten, müssen die Abweichungen begründen und Korrekturmassnahmen aufzeigen. Wird die finanzielle Lage einer Gemeinde als «angespannt» eingestuft, muss die Behörde laufend handeln.

Konkret: Sie muss in jedem Budget und Finanzplan aufzeigen, welche Massnahmen sie getroffen hat. Tut sie das nicht, fordert die Finanzaufsicht des Kantons in ihrem jährlichen Kontrollbericht den entsprechenden Gemeinderat auf, den Stimmberechtigten Massnahmen zu einer Gesundung der Finanzen aufzuzeigen. Der Gemeinderat muss den Kontrollbericht der Aufsichtsbehörde den Stimmberechtigten entweder vorlesen oder in seiner Botschaft zur Rechnung veröffentlichen. Als Korrekturmassnahmen in Frage kommen gemäss Fallegger eine Reduktion der Investitionen, Sparen – oder eine Erhöhung des Steuerfusses.

Krienser Finanzvorsteher will «Finanzbibel» durchsetzen

Exakt dies hat der Stadtrat von Kriens vor – und das muss er auch, denn die finanzielle Lage in der drittgrössten Luzerner Gemeinde gilt als angespannt. Kriens und Wolhusen verpassen als einzige Gemeinden gleich fünf der acht Grenzwerte und sind damit die einzigen beiden dunkelroten Flecken auf der Kantonskarte (siehe Grafik). Finanzvorsteher Roger Erni, erst seit zwei Monaten im Amt, sagt denn auch: «Die Situation ist sehr angespannt. Deshalb wollen wir unsere vom Einwohnerrat gutgeheissene Strategie konsequent durchsetzen – damit daraus keine finanzpolitische Krise entsteht.»

In dieser vom FDP-Politiker als «Finanzbibel» bezeichneten Strategie ist für 2021 eine Erhöhung des Steuerfusses um 0,1 auf 2,0 Einheiten vorgesehen, und sie enthält Sparmassnahmen wie einen teilweisen Verzicht auf Lohnerhöhungen bei der Verwaltung oder die Anpassung von Tarifen. Dazu strebt der Stadtrat einen Selbstfinanzierungsgrad von über 100 Prozent an. Für den langjährigen früheren Einwohnerrat ist nämlich klar: «Wir haben jahrelang sehr viel investiert. Nun müssen wir dafür sorgen, dass die frischgesetzten Bäume wurzeln und Früchte tragen.» Wie das Stadtparlament das Budget und die Finanzpläne für die kommenden Jahre beurteilt, entscheidet sich an der Sitzung des Einwohnerrats vom 5. November.

Wolhuser Gemeindepräsident: «Sparmassnahmen sind ausgereizt»

Genauso stark unter Druck wie der Krienser Stadtrat steht der Wolhuser Gemeinderat. Er muss vorab dringend etwas unternehmen gegen die rekordhohe Verschuldung: Sie beläuft sich auf 5597 Franken pro Einwohner. Damit überschreitet Wolhusen den Grenzwert um den Faktor vier, gefolgt von Emmen (4933 Franken) und Kriens (4783 Franken). Gemeindepräsident Bruno Duss – auch er ist wie Roger Erni seit Anfang September im Amt – ist sich der heiklen Lage bewusst. «Dass Wolhusen nicht auf Rosen gebettet ist, kann niemand bestreiten.»

Ausgaben und Investitionen würden denn auch laufend hinterfragt, sagt der Parteilose – und ergänzt: «Wir kommen nach einer Budgetklausur zum Schluss, dass die Sparmassnahmen ausgereizt sind. Weiteres Sparen geht auf Kosten von Leistungen, und genau da müssen wir weiter diskutieren.» Trotz schwieriger Ausgangslage glaubt Bruno Duss an eine Besserung der Finanzsituation. Das werde aber «einige Jahre in Anspruch nehmen».

