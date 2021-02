Abstimmung Zwei Luzerner Kirchgemeinden fusionieren Nachdem sich die Pfarreien Dagmersellen und Uffikon-Buchs bereits seit Jahren zusammengeschlossen haben, fusionieren nun auch die gleichnamigen Kirchgemeinden. 01.02.2021, 18.16 Uhr

Dorfansicht der Gemeinde Dagmersellen. Bild: Pius Amrein

(rt) Aus den Kirchgemeinden Dagmersellen und Uffikon-Buchs wird die Kirchgemeinde Hürntal. Die Stimmberechtigten haben am Sonntag der Fusion zugestimmt, wie die Kirchgemeinden mitteilen. In Uffikon-Buchs lag der Ja-Stimmen-Anteil bei 74 Prozent, in Dagmersellen bei 65 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 40, respektive 27 Prozent.