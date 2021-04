Genuss Zwei Luzerner wollen unbekannte Schweizer Sprudelgetränke unters Volk bringen Tim Holleman und Gian Crameri reisen durch das Land, um den besten Cidre zu finden. Ihre Entdeckungen kann man online via «Sprudel-Abo» bestellen. Larissa Haas 05.04.2021, 14.00 Uhr

Die einen bezeichnen ihr Projekt als Bauernhilfe, sie selbst sehen sich als Markenbotschafter für Sprudel: Tim Holleman (29) und Gian Crameri (30), zwei Schulfreunde aus Luzern, die vor rund einem Jahr eine unkonventionelle Vision hatten: «Wir machen einheimischen Sprudel gross!» Mit Sprudel ist Cidre, traditionell hergestellt in Frankreich, gemeint. Dieser wird meist aus säuerlichen Äpfeln gewonnen und wie Champagner in der Flasche vergoren. Der Alkoholgehalt liegt bei etwa fünf Prozent, ist also vergleichbar mit einem Bier und deutlich tiefer als bei Champagner oder Wein.

Die Geschichte begann in den gemeinsamen Ferien im Sommer 2019 in der Normandie. «In Nordfrankreich produziert jeder Bauer seinen eigenen Cidre», so Holleman. «Genau das fanden wir spannend, denn dieses Produkt bietet so viele Variationen.» Die beiden werden neugierig und schmieden erste Pläne: Sie würden die besten Cidres, die Frankreich zu bieten hat, nach Luzern bringen.

Umsatteln auf Plan B wegen der Pandemie

Dass die beiden bis heute keine einzige Flasche ihres «Urlaubgetränks» in die Schweiz importiert haben, ist vor allem auf einen Grund zurückzuführen: Viel zu gut war ihr Plan B, den sie während der Pandemiezeit gezwungenermassen entwickeln mussten: Wieso nicht einfach den Schweizer Cidre zelebrieren? Äpfel und Bauern gibt es hier schliesslich viele. Alle zwei Monate würden sie eine Handvoll Schaumweine als «die Besten» eines Kantons küren und als «Sprudel-Abo» ausliefern. Dieses kann man online bestellen. Crameri, Chefkoch in der Brasserie Bodu, schreibt dazu passende Rezepte, Holleman Texte über das Produkt und dessen Produzenten, die sie allesamt persönlich kennen.

Gian Crameri (links) und Tim Holleman mit ihrem Liefervelo.

Mit dem Sprudel-Abo treffen Holleman und Crameri den Nerv der Zeit: Rückbesinnung auf Lokales und Handgemachtes kombiniert mit Onlinehandel. Weiter hat das Projekt eine soziale Komponente, da für viele Bauern das Obst schon lange ein Minusgeschäft ist: viel Arbeit für wenig Geld. Noch etwa 16 Rappen kriegt ein Obstbauer für ein Kilo Äpfel. Verständlich, dass viele andere Wege suchen, um ihre Früchte zu verwerten. Laut Obstverband sind in der einheimischen Obstbranche rund 13'000 Produzenten tätig – das Potenzial für Sprudel ist also riesig. Allerdings wissen viele nicht, wie sie die Produkte an die Konsumenten bringen. «Die Produzenten beherrschen zwar ihr Handwerk, nicht aber das Marketing», so Crameri. «Das spielt uns natürlich in die Hände.»

Die erste Reise führte in den Thurgau

Jedes «Sprudel-Abo» beginnt mit einer Degustationsreise. Die erste führte im Juni 2020 in den Thurgau, der mit seinen 210'000 Hochstamm-Apfelbäumen und über 200 Apfelsorten auch als «Mostindien» bezeichnet wird. Hier galt es herauszufinden, was in der Schweiz «guter Cidre» bedeutet. Die beiden besuchten Höfe, redeten mit Produzenten, lernten viel dazu, probierten aus. Für die nächsten Ausgaben verschlug es sie ins Wallis, dann folgten Luzern, Bern, Aargau.

Sie trafen auf eine spannende Mischung von Produkten: Äpfel, Birnen, Quitte, Trauben. Mit oder ohne Alkohol. Produkte, die «man wirklich nicht trinken» konnte, bis hin zu richtiggehenden Kostbarkeiten. Sie entdeckten unbekannte Schaumweine, wie etwa sprudelnde Naturweine, Birnenschaumweine oder auch eine schäumende Version des klassischen Pinot Noir. «Diese können qualitativ mit Champagner mithalten», sagt Holleman und betont die Vielfältigkeit der Schweizer Sprudellandschaft.

Holleman und Crameri haben sich inzwischen ein ausgeprägtes Schaumwein-Wissen angeeignet. Sie waren etwa Teil der Jury an den Swiss Cider Awards und führen heute ihr eigenes Sprudel-Ranking. Crameri hatte dank seiner Champagnerleidenschaft bereits einige Vorkenntnisse, Holleman indes fing fast «bei null» an.

Ziel: Cidre statt Prosecco an Hochzeiten

Ihr «Sprudel-Abo» verschicken sie heute an rund 70 Abonnenten, zusammen mit Einzelbestellungen sind das rund 100 Pakete pro Monat. Kunden in Stadtnähe werden persönlich per Velo beliefert, weitere Pakete gehen bis nach Zürich, Genf und St.Gallen. Die Initianten sehen noch Ausbaupotenzial: Das Sortiment vergrössern, den Abonnentenkreis erweitern, die Sprudel in Restaurants vermarkten, Events organisieren. Schon heute verkaufen sie auf dem Kornmarkt regelmässig eine Auswahl ihrer Sprudel zum Mitnehmen. Aus diesen Ambitionen leitet sich schliesslich ihre grosse Mission ab: «Wir wollen, dass an Hochzeiten einheimischer Cidre statt Prosecco getrunken wird», so Holleman.

Infos: www.sprudelabo.ch. Eine Sprudelabo-Box enthält vier Produkte und kostet 69.– inklusive Lieferung innerhalb der Stadt Luzern.