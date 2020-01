Zwei mutmassliche Einbrecherinnen in Luzern festgenommen Am Mittwochabend wurden zwei verdächtige Frauen festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Einbruchdiebstähle begangen zu haben. 30.01.2020, 17.29 Uhr

(rai) Weil sich Frauen in einem Treppenhaus in der Stadt Luzern verdächtig verhalten haben, wurde die Polizei alarmiert. Diese konnte die Frauen anhalten und festnehmen. Sie stehen unter Verdacht, Einbruchdiebstähle begannen zu haben, wie es in einer Medienmitteilung der Luzerner Polizei heisst.