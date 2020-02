Zwei Personen bei drei Verkehrsunfällen auf Luzerner Strassen verletzt In Ruswil, Hasle und Emmenbrücke haben sich am Donnerstag drei Verkehrsunfälle ereignet. Zwei Autofahrerinnen wurden dabei verletzt. Der bei den Unfällen entstandene Sachschaden beträgt rund 64'000 Franken.





14.02.2020, 13.21 Uhr

Das Unfallauto blieb im Bielbach liegen. Bild: Luzerner Polizei (Ruswil, 13. Februar 2020)

(zim) Am späten Donnerstagabend, 23.20 Uhr, fuhr eine Autolenkerin auf der Wolhuserstrasse von Ruswil Richtung Wolhusen. In der Rechtskurve bei der Sagenmüli geriet das Auto rechts von der Fahrbahn ab, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. In der Folge kam das Auto mit den linken Rädern auf die beginnende Leitplanke und stiess gegen das erhöhte Brückengeländer. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und kam schliesslich auf den Rädern im Bielbach zum Stillstand.

Einsatzkräfte bei der Bergung des Autos. Bild: Luzerner Polizei (Ruswil, 13. Februar 2020)

Die Autofahrerin wurde vor Ort durch den Rettungsdienst untersucht und begab sich später selbstständig in ärztliche Behandlung. Zur Bergung des Autos wurde die Feuerwehr Ruswil und ein Pannendienst mit einem Kran aufgeboten. Der Sachschaden beträgt laut Polizeiangaben zirka 12'000 Franken.

Hasle: Kollision zwischen Auto und zwei Lieferwagen

Dieses Auto wurde beim Unfall stark beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Hasle, 13. Februar 2020)

Ebenfalls am Donnerstag fuhr eine Autolenkerin um 16.45 Uhr von Entlebuch Richtung Hasle. Im Dorf Hasle beabsichtigte sie laut Polizeimeldung, nach links in die Heiligkreuzstrasse abzubiegen. Aus noch ungeklärten Gründen kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Lieferwagen.

Der am Unfall beteiligte Lieferwagen. Bild: Luzerner Polizei (Hasle, 13. Februar 2020)

Anschliessend touchierte das Auto einen zweiten, entgegenkommenden Lieferwagen. Die Autofahrerin wurde durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Spital gefahren. Beim Unfall entstand gemäss Polizei Sachschaden von rund 32'000 Franken.

Emmenbrücke: Lieferwagen rollt führerlos in Autounterstand

Der Lieferwagen rollte führerlos in den Unterstand, dabei wurde auch das sich darin befindliche Auto beschädigt. Bild: Luzerner Polizei (Emmenbrücke, 13. Februar 2020)

Gut zwei Stunden vorher, um 14.10 Uhr, stellte ein Mann seinen Lieferwagen am Flurweg in Emmenbrücke ab und verliess das Fahrzeug. Da am Lieferwagen kein Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen war, rollte das Fahrzeug weg, touchierte daraufhin ein parkiertes Auto und prallte anschliessend in die Fassade eines Autounterstands. Das im Unterstand parkierte Auto wurde ebenfalls leicht beschädigt. Verletzt wurde bei diesem Unfall niemand. Der Sachschaden dürfte laut Polizeiangaben gegen 20'000 Franken betragen.