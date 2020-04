Zwei Personen bei Küchenbrand in Littau verletzt Am Dienstagabend geriet am Fluhmühlerain in Littau eine Küche in Brand. Bei den Löscharbeiten verletzten sich zwei Männer. 01.04.2020, 12.36 Uhr

(spe) In einem Mehrfamilienhaus am Fluhmühlerain in Littau ist am Dienstag eine Küche in Brand geraten. Um 22.34 Uhr wurde die Luzerner Polizei alarmiert.