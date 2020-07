Zwei Personen nach Kollision in Römerswil leicht verletzt Am Donnerstagabend sind in Römerswil zwei Autos in einer Kurve zusammengestossen. Dabei wurden die beiden Fahrerinnen leicht verletzt. 10.07.2020, 13.29 Uhr

Dieses Auto ist nach dem Zusammenstoss nicht mehr fahrbar. Bild: Luzerner Polizei

(spe) Der Unfall hat sich kurz vor 22.45 Uhr auf der Kantonsstrasse in Römerswil im Gebiet Gehren ereignet. Eine Autofahrerin war unterwegs von Hildisrieden in Richtung Hochdorf, als sie aus noch ungeklärten Gründen in einer Kurve mit einem Auto aus der Gegenrichtung kollidierte. Beide Lenkerinnen wurden beim Unfall leicht verletzt und der Rettungsdienst brachte sie in ein Spital, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte.