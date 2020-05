Zwei Personen verletzt nach einer Frontalkollision in Emmen Am Freitagabend sind auf der Seetalstrasse in Emmen zwei Autos zusammengestossen. Dabei haben sich die jeweiligen Fahrer leicht verletzt. 23.05.2020, 10.49 Uhr

Die Autos sind nach dem Zusammenstoss beschädigt. Bild: Luzerner Polizei

(spe) Zum Unfall ist es am Freitag gegen 17 Uhr in Emmen gekommen. Eine Autolenkerin fuhr auf der Kirchfeldstrasse in Richtung Seetalstrasse und bog dort nach links in Richtung Eschenbach ab. Beim Abbiegen geriet sie auf die linke Fahrbahnhälfte und kollidierte mit einem in Richtung Luzern fahrenden Auto. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie die Fahrerin des abbiegenden Autos erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte die beiden ins Spital.