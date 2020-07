Zwei Personen verletzten sich bei Selbstunfall mit Auto in Escholzmatt Am frühen Freitagmorgen prallte in Escholzmatt ein Auto gegen eine Bachböschung. Dabei verletzten sich zwei Personen. Zudem entstand ein hoher Sachschaden. 31.07.2020, 10.46 Uhr

(jus) Der Unfall passierte in der Nacht auf Freitag: Kurz vor 3 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich auf der Kantonsstrasse in Escholzmatt ein Selbstunfall ereignet habe. Ermittlungen ergaben, dass ein Autofahrer mit seinem Fahrzeug auf der Kantonsstrasse von Schüpfheim Richtung Escholzmatt unterwegs war. Das Auto kam aus bisher ungeklärten Gründen im Gebiet Tellenbach links von der Strasse ab, wie die Luzerner Polizei in einer Mitteilung schreibt. Der Wagen fuhr über 100 Meter auf der Wiese und prallte schliesslich frontal gegen die Bachböschung des Brockenbaches.