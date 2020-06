Zwei starke Kandidaturen für den letzten freien Sitz im Ebikoner Gemeinderat Kehrt die SP nach längerer Durststrecke in den Ebikoner Gemeinderat zurück – oder behält die FDP ihren einzigen Sitz? Der zweite Wahlgang wird spannend, vor allem weil ein neuer Kandidat mitmischt. Roman Hodel 08.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die beiden kandidieren für den Ebikoner Gemeinderat: Marianne Wimmer-Lötscher (SP) und Mark Pfyffer (FDP) vor der Pfarrkirche.

Bilder: Pius Amrein (Ebikon, 4. Juni 2020)

Einer von fünf Gemeinderatssitzen ist in Ebikon noch zu haben und steht am 29. Juni zur Disposition: jener von Ruedi Mazenauer. Der FDPler hatte kurz nach dem ersten Wahlgang Anfang April bekanntgegeben, dass er für den zweiten Wahlgang nicht mehr zur Verfügung steht. Sein Geschäft brauche ihn wegen der Coronakrise mehr denn je. Der Verzicht erwischte die FDP auf dem linken Fuss. Denn innert Kürze musste eine neue Kandidatur her. Präsident René Friedrich betonte, dass die Partei nur mit einer Person antreten werde, die Wahlchancen habe. Er sagte dies aus gutem Grund: Die SP hat mit Marianne Wimmer-Lötscher eine starke Kandidatin, die im ersten Wahlgang 1056 Stimmen holte. Mazenauer erzielte 1207 Stimmen und verpasste die Wahl um 23 Stimmen. Gut zehn Tage später präsentierte die FDP ihren neuen Kandidaten: Mark Pfyffer.

«Ich wurde von der Partei schon mehrmals angefragt, aber eine Führungsposition in der Privatwirtschaft verträgt sich nicht mit diesem öffentlichen Amt», sagt der Ingenieur, der aktuell bei IBM arbeitet. Noch. Denn der 61-jährige Vater von zwei erwachsenen Kindern – ein Sohn und eine Tochter – erfuhr im März, dass er Ende Jahr in Frühpension gehen kann. Pfyffer sagt:

«Meine Frau meinte zwar, ich solle doch zuerst eine Pause einlegen, nicht schon jetzt alles verplanen.»

Doch als er am 9. April las, dass Mazenauer nicht mehr antritt, war sein erster Gedanke: «Das passt genau.» Es dauerte nicht lange, bis der FDP-Präsident sich meldete.

Politischer Quereinsteiger

Mark Pfyffer kann über 30 Jahre Führungserfahrung im IT-Management vorweisen. Ausserdem sitzt er seit zwei Jahren im Ebikoner Kirchenrat. Überhaupt Ebikon: «Ich kenne das Dorf in- und auswendig», sagt Pfyffer, der hier aufgewachsen und in mehreren Vereinen Mitglied ist, darunter im Tennis- und Fussballclub. Als Gemeinderat würde er sich für ein attraktiveres Ebikon einsetzen: «Es braucht ein Zentrum, wo man sich gerne begegnet sowie gute Rahmenbedingungen für Wohnen und Arbeiten. Zudem müssen wir Firmen mehr Aufmerksamkeit schenken – mit Schindler haben wir sogar einen Weltkonzern hier», sagt Pfyffer, der einst selber beim Aufzugshersteller in einer Führungsposition arbeitete.

Politisch ist Pfyffer bislang nicht aufgefallen, der FDP gehört er seit rund drei Jahren an. «So gesehen bin ich ein Quereinsteiger, dafür bringe ich eine privatwirtschaftliche Denkweise mit», sagt er.

«Gewichtiger ist meine langjährige Führungserfahrung auf strategischer Ebene und dass ich die Bedürfnisse der Ebikoner kenne.»

Und wie käme er mit dem freien Ressort Gesellschaft und Soziales zurecht? «Sehr gut, ich habe ein ausgeprägtes soziales Verständnis und bin kein Managertyp amerikanischen Zuschnitts», sagt Pfyffer und fügt an, für alle Ressorts offen zu sein, sollte es zu einer Rochade kommen.

Wechsel von operativer auf strategische Seite?

Offen für alle Ressorts – das hört man meist von allen Kandidierenden. Auch Marianne Wimmer-Lötscher (SP) sagt es.

Und dennoch käme ihr das Ressort Gesellschaft und Soziales gelegen: «In diesem Bereich kenne ich mich berufsbedingt gut aus und sehe die Zusammenhänge.» Die 58-Jährige leitet das gemeindeeigene Alters- und Pflegezentrum Höchweid seit neun Jahren. Dadurch ist ihr der Behördenapparat bestens bekannt – von der operativen Seite. Sie sagt:

«Anfänglich waren manche skeptisch, ob eine Linke ein Heim volkswirtschaftlich erfolgreich führen kann – ich habe bewiesen, dass dies kein Widerspruch sein muss.»

Wimmer bezeichnet sich als «bodenständige, aber mutige» Führungsperson.«Bodenständig» sagen auch viele im Dorf, wenn es um Wimmer geht. Die gebürtige Entlebucherin wohnt seit 1987 in Ebikon, ist verheiratet, Mutter einer erwachsenen Tochter, einer Pflegetochter im Teenageralter und nimmt «rege am gesellschaftlichen Leben» teil, wie sie sagt. Seit 24 Jahren engagiert sie sich für die SP in Ebikon, vor drei Jahren kam das Kantonsratsmandat hinzu. Als Gemeinderätin würde sie bezüglich dem heiklen Thema Wachstum alle Anspruchsgruppen besser einbinden und «trotz oder wegen Corona und knapper Kasse mehr in die Infrastruktur investieren.»

Bürgerliche Leserbriefschreiber loben sie weg

Ihre Wahlchancen schätzt Wimmer als intakt ein, «obschon die Herausforderung gewählt zu werden, sicher nicht kleiner geworden ist.» Zwar muss sie nicht mehr gegen einen Bisherigen antreten, der Sitzanspruch von Rot-grün ist mit Blick auf den Wähleranteil von 37 Prozent ebenfalls gegeben und Support erhält sie von den Grünen, der GLP sowie dem überparteilichen Komitee S1. Aber: Mark Pfyffer geniesst die Unterstützung von CVP, SVP und dem Gewerbeverein. «Inzwischen gibt es sogar Bürgerliche, die mich in Leserbriefen wegloben, ich sei eine so gute Höchweid-Leiterin und müsse unbedingt diesen Job behalten», sagt Wimmer und kann sich ein Schmunzeln nicht verkneifen:

«Frauen müssen sich anders behaupten. Ich vertraue darauf, dass die Wählerinnen und Wähler mit mir wieder eine sozial-ökologische Stimme im Gemeinderat haben wollen.»