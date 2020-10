Zwei Stunden gratis parkieren: Initiative will Gebührenreglement in Willisau ändern Die SVP will, dass man in Willisau zwei Stunden gratis parkieren kann. Der Stadtrat erachtet die heutigen Gebühren als «richtig und wichtig». Die Parteien sind skeptisch, dass die Forderungen der Initianten der richtige Ansatz sind. Fabienne Mühlemann 16.10.2020, 05.00 Uhr

Das Parkieren auf öffentlichem Grund soll in Willisau billiger werden. Die SVP-Initiative «Für eine praktikable, massvolle und faire Parkplatzbewirtschaftung in Willisau» will das 2016 erlassene Gebührenreglement so ändern, dass die ersten zwei Stunden der Parkplatzbenützung auf dem gesamten Gemeindegebiet gebührenfrei sind. Das ist dem aktuellen Luzerner Kantonsblatt zu entnehmen.

Im Städtli Willisau darf man nur eine Stunde lang sein Auto parkieren. Bild: Patrick Hürlimann (Willisau, 22. September 2020)

Zudem sei neu die Bewirtschaftung von öffentlichen, gedeckten Parkplätzen – etwa in Parkhäusern – vom Stadtrat ausserhalb des Reglements festzulegen. An der Höhe der Gebühren an sich wollen die Initianten nicht rütteln. Die gebührenfreie Zeit könne durch Anbringen einer Parkscheibe erfasst werden. Die Sammelfrist für die Initiative beginnt am Freitag.

Anliegen eines SVP-Trios

Hinter der Initiative stecken der Präsident der SVP Willisau, Marcel Merz, sowie Ruedi Stadelmann und Daniel Rölli. Wie Merz auf Anfrage erklärt, werde man nächste Woche genauere Informationen zu den Beweggründen der geplanten Initiative liefern. Die Initianten haben bis am 15. Dezember Zeit, die nötigen 500 Unterschriften zu sammeln, welche für ein Zustandekommen des Volksbegehrens erforderlich sind.

Die Parkgebühren in Willisau betragen zwischen 50 Rappen bis zu zwei Franken für die ersten 120 Minuten. Auf einigen Parkplätzen ist die erste halbe Stunde gebührenfrei. Im Städtli gibt es die weisse Zone, wo nur maximal eine Stunde parkiert werden darf, dafür gratis. Mit einer Anpassung des Reglements würden der Stadt also Einnahmen durch Personen fehlen, die innert zwei Stunden zum Beispiel ihren Einkauf erledigen oder ein Sporttraining im Schlossfeld besuchen.

Jährlich Einnahmen von 250'000 Franken

Der Stadtrat hat das Thema laut Stadtpräsidentin Erna Bieri-Hunkeler (FDP) an der Sitzung von Donnerstag diskutiert. Auf Anfrage schreibt sie:

«Der Stadtrat erachtet die derzeitig geltenden Gebühren als wichtig und richtig.»

Die moderaten Gebühren hätten zur gewünschten Lenkung beigetragen und seien verursachergerecht. Die Stadt Willisau nimmt laut der Stadtpräsidentin in einem durchschnittlichen Jahr dank der Parkplatzbewirtschaftung rund 250'000 Franken ein. Diese Gebührengelder würden für die Sicherstellung der Parkmöglichkeiten und die Förderung des öffentlichen Verkehrs verwendet. Die Aufwendungen für den ÖV seien in den letzten Jahren massiv gestiegen, weil das Angebot stark ausgebaut worden sei. «Von dieser Angebotserweiterung profitiert die Bevölkerung aber auch Willisau als Regionalzentrum.»

Kommt die Initiative zu Stande, wird sich der Stadtrat 2021 in seiner neuen Zusammensetzung damit auseinander setzen, heisst es seitens Stadtrat.

Parteien sehen wenig Handlungsbedarf

Und was sagen die Ortsparteien zur Parkplatzsituation in Willisau? Die FDP Willisau sieht aktuell keinen dringenden Handlungsbedarf bei der Parkplatzbewirtschaftung. «Grundsätzlich ist das Gebührenreglement nötig und hilft, die Parkplatz-Problematik zu entschärfen. Die Kosten der Infrastrukturen werden so verursachergerecht abgewälzt, was ja auch richtig ist», sagt FDP-Ortsparteipräsident Toni Steiger. Er weist ausserdem daraufhin, dass in den grösseren Städten die Parkplatzgebühr schon lange akzeptiert sei. Zur Initiative selber könne er noch keine Stellung nehmen.

Ähnlich sehen es die SP und die Grünen. «Die Parkplatzkosten sind aktuell im Vergleich mit anderen Orten sehr tief und für Kurzparkierende entstehen zudem gar keine Kosten», meint die Co-Präsidentin der Grünen Willisau, Verena Kleeb. Und SP-Präsident Martin Krummenacher ergänzt: «Man muss sich überhaupt fragen, ob die Gebühren ausreichen, um einen angemessenen Beitrag zu den Kosten zu leisten, die bei der Erstellung und dem Unterhalt von Parkplätzen entstehen. Gratiszeiten wären von daher sicher kontraproduktiv.» Die Grünen würden es gar begrüssen, wenn die Parkplatzbewirtschaftung auf allen öffentlichen Plätzen konsequent erfolge. Kleeb:

«Die Einnahmen können zur Förderung des Langsamverkehrs und des ÖV eingesetzt werden und einen Beitrag zur Reduktion des motorisierten Verkehrs leisten.»

Offener für eine Veränderung des Parkregimes zeigt sich CVP-Ortsparteipräsident Ludwig Peyer. Er könne den Unmut – gerade jener der einheimischen Vereine – über die Gebühren verstehen. Er schlägt daher eine Teilrückerstattung von Geldern an die einheimischen Vereine vor. «Bei der SVP-Initiative würden aber wohl alle, nicht nur die Einheimischen, profitieren und der Lenkungseffekt der Bewirtschaftung ginge grösstenteils verloren», sagt der CVP-Kantonsrat. Ausserdem sei der Parkraum in Willisau knapp, weswegen er verursachergerecht bewirtschaftet werden soll. Vorerst sehe er den Stadtrat am Zug, allenfalls mit einem Gegenvorschlag. Die CVP Willisau werde ihre Haltung zu einem gegebenen Zeitpunkt definieren.